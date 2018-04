Työpaikalla tapaturmaisesti kuolevista jopa 80 prosenttia on miehiä – Haaverit sattuvat usein kuitenkin kotona

Tapaturmat ovat neljänneksi suurin kuolinsyy Suomessa. Usein kotona ja liikkuessa turvallisuus jää vähemmälle huomiolle, mikä on omiaan lisäämään turmien määrää.

Perjantai 13. päivä on ikävän osuva ajankohta viettää tapaturmapäivää. Tänä vuonna päivän keskiössä ovat miehet, joille sattuu tapaturmia huomattavasti naisia enemmän.

– Tapaturmaisista kuolemista työpaikalla noin 80 prosenttia sattuu miehille, kertoi kansanterveyden erityisasiantuntija Tuuli Lahti Suomen sosiaali ja terveys ry:stä Ylen aamu-tv:ssä.

Teemapäivällä halutaan herättää keskustelua syistä ja seurauksista miesten tapaturmien taustalla, sekä tarjota vinkkejä tapaturmien vähentämiseen arjessa.

Lahden mukaan miehille sattuu erityisesti kotona ja liikkuessa. Työtapaturmien määrä on ollut laskussa, mutta työpaikkojen hyvät turvakäytännöt saattavat unohtua kotosalla vaikkapa remonttihommiin ryhtyessä.

– Tutuissa ympyröissä turvallisuuteen ei ehkä kiinnitetä huomiota, ja sitten sattuu näitä haavereita. Kevään korvilla kaivetaan sahat ja vasarat esiin, ja kyllähän se siellä terveydenhuollon toimipisteissä näkyy. Samoin kuin kohta koittava grillikausi tulee näkymään taas muun muassa eriasteisina palovammoina, Lahti kertoi.

Syyt tapaturmien taustalla ovat kuitenkin samoja sukupuoleen katsomatta. Lahden mukaan usein taustalla voi olla kiire, jonka takia huomio herpaantuu. Suomessa myös alkoholilla on valitettavan usein osuutta haavereissa.

– Sitten on sitä, ettei ole oikeanlaiset välineet tai suojavarusteet. Ne ovat tärkeitä, oltiin sitten liikenteessä, harrastuksissa tai jos remontoidaan kotona. Varautuminen on kaiken A ja O.

Tapaturmat neljänneksi suurin kuolinsyy Suomessa

Usein syy tapaturmiin on liikunnassa, ja tässäkin tilastossa miehet näyttäisivät olevan enemmistössä.

– Paljon sattuu miesten suosimissa vauhdikkaissa joukkue- ja kontaktilajeissa. Siellä on erilaisia törmäyksiä, taklauksia ja näihin liittymiä mustelmia, ruhjeita ja haavaumia mitä sitten tulee, Lahti sanoi.

Yleisin tapaturmatyyppi on putoamiset ja kaatumiset. Esimerkiksi liukkaat ulkokelit voivat olla ikäihmisille valitettavan kohtalokkaita. Tyypiesimerkki on myös huteran tuolin päältä kurottelu kodin yläkaapeille – ja lopputuloksen tästä yhtälöstä voikin arvata.

Tapaturmat ovat kansanterveyden erityisasiantuntijan mukaan Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy.

– Vuosittain noin 2 500 suomalaista menehtyy tapaturmaisesti ja se on tietysti 2 500 liikaa. On arvioitu, että noin 1,5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset koituvat pelkästään koti- ja vapaa-ajan tapaturmista yhteiskunnalle. Kansanterveyden kysymyksistä tämä on yksi meidän keskeisistämme, Lahti kertoi.

Muista nukkua – panostat itseesi ja muihin

Unen määrä on tärkeässä roolissa, mitä tulee onnettomuuksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Lahden mukaan univaje lisää tapaturma-alttiutta merkittävästi, ja monien tunnettujen suuronnettomuuksien taustalla on tutkitusti ollut työntekijöiden uupumusta.

– Uni pitäisi nähdä panostuksena omaan terveyteen ja turvallisuuteen, mutta myös kanssaihmisten hyvinvointiin. Kun väsyneenä liikenteessä kompuroidaan menemään, niin kyllä se heijastuu välittömästi läheisiin. Vanha sanonta, että nukkuminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin, pitää tässä hyvin paikkansa.

Siis kiire pois ja kunnon unet alle, niin pääsee jo pitkälle.

Tapaturmapäivä 2018 -kampanjassa ovat mukana muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Puolustusvoimat.