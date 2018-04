Aurinko tuo sinulle nyt lisää aikaa – tarvitset vähemmän unta ja sekin uni on tehounta

Ei ole sattumaa, että ihmiset alkavat keväällä hymyillä. Kevätauringolla on yllättävän myönteisiä vaikutuksia.

Iso lasten leikkipaikka Lappeenrannan satamassa alkaa täyttyä isistä, äideistä ja leikkivistä lapsista.

– Aivan ihanaa, huudahtaa Reino Laahanen.

Auringosta nauttii Reinon lisäksi hänen aikuinen tyttärensä Emmi, joka seuraa silmä kovana 1-vuotiaan Eliaksen ja 4-vuotiaan Valtterin touhuilua suuren leikkitelineen alla olevassa lammikossa.

– Mukava kun aurinko paistaa, kertoo Emmi Laahanen.

Lapsilla on hauskaa. Nauru raikaa, eikä ainakaan lapsia tunnu haittaavan, kun vaatteet vähän kastuvat.

5-vuotias Pyry näyttää mallia, mitä kaikkea veden kanssa voi tehdä. Tommi Parkkinen /Yle

Kevätauringon erityinen merkitys

Juuri nyt kevätauringon paistaessa ihmiset vaikuttavat hymyileviltä ja huolettomilta. Se ei ole pelkkä vaikutelma, sillä 85 prosenttia suomalaisista kokee kevään tulon vaikuttavan heihin.

– Suurin osa vielä kertoo, että vaikutus on myönteinen, sanoo tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Keväällä auringonpaiste alkaa lisätä serotoniini-nimisen hermovälittäjäaineen tuotantoa aivoissa. Kun aivosoluilla on serotoniinia enemmän käytössään, alkaa ihmisistä tulla sosiaalisempia ja aktiivisempia.

Ihmiset alkavat olla kiinnostuneempia muista ihmisistä, yhdessäolosta ja siitä, mitä muut ihmiset sanovat ja tuntevat. Myös fyysinen vireys ja toimintatarmo lisääntyvät. Toisaalta ruokahalu pienenee.

Serotoniini ei kuitenkaan selitä ihan kaikkea, sillä jo silmään tuleva valo virkistää ihmistä. Partosen mukaan auringonvalo aktivoi hermosoluja talamus-nimisellä aivoalueella.

– Se johtaa siihen, että vireystaso nousee välittömästi, kun mennään ulos auringonpaisteeseen. Tosin jonkun ajan kuluessa ihminen tottuu valoon, mutta jos valon määrää vielä lisättäisiin, tulisi virkistävä vaikutus helposti uudelleen esille, kertoo Partonen.

Serotoniinia ei voi ostaa apteekista purkissa, joten ihmisen täytyy vain luottaa auringonvalon voimaan.

Ihmisen vireystaso nousee välittömästi, kun hän pääsee ulos auringonpaisteeseen. Tommi Parkkinen /Yle

Uni paranee

Keväällä lisääntyvä valon määrä rytmittää ihmisen sisäistä kelloa uuteen asentoon. Tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan sillä on paljon hyviä vaikutuksia.

– Kesällä ihminen nukkuu paremmin, jos välttää myöhäisen illan valoisuutta. Unen laatu on parempaa ja uni virkistää paremmin. Ihmiselle jää siis voimavaroja enemmän päivälle, kun on valveilla.

Kun suuresta joukosta ihmisiä on mitattu unen tarvetta, on todettu, että nukkumisaika on kesällä keskimäärin noin 10 minuuttia vähemmän kuin talvella.

– Suomessa on kuitenkin paljon ihmisiä, joilla on selkeitä muutoksia unentarpeessa. Uni voi kesällä olla jopa kaksi tuntia lyhyempi kuin talvella. Talvella ongelmana voivat olla ylipitkät, mutta virkistämättömät unet, kertoo Timo Partonen.

Partosen mukaan kesällä uni ikään kuin pakkautuu tiiviimmäksi paketiksi.

– Uni pyrkii kesällä alkamaan myöhemmin ja päättymään aiemmin kuin talvella.

Manu Puumalainen lähti toi lapsensa puistoon aamupäivällä. Tommi Parkkinen /Yle

Ihmiset tapaavat toisiaan

Lasten leikkipuistossa lapset ja aikuiset tutustuvat helposti toisiin ihmisiin. Lapset löytävät toisistaan leikkikavereita ja aikuisetkin malttavat jättää kännykät taskuihin, kun rupateltavaa on muiden aikuisten kanssa riittämiin. Kesäinen leikkipaikka johtaa helposti elinikäisiin ystävyyssuhteisiin.

Manu Puumalainen nauttii kevätauringosta 5-vuotiaan Pyryn ja 2-vuotiaan Väinön kanssa. Valoisa aika tuo erityisesti iltapäiviin lisää ulkoiluaikaa. Vielä vähän aikaa sitten sataman jäällä oli napakelkka, jossa päästiin nauttimaan hurjista vauhdeista.

Lasten vireyteen Manu Puumalainen ei ole huomannut kevätauringolla mitään vaikutusta.

– Virtaa riittää lapsilla ympäri vuoden, naurahtaa Puumalainen.

Ulkoilma auttaa

Tutkimusprofessori Timo Partonen kehottaakin nyt keväällä ja kesällä nauttimaan ulkoilmasta ja muiden ihmisten seurasta. Vaikutus on yleensä virkistävä ja piristävä.

Harmittavasti kuitenkin syksyllä aivojen oma serotoniinituotanto alkaa jälleen hiipua, ja silloin monelle saattaa tulla kaamosoireita. Se ilmenee niin, että ihmisen nukkuminen vaikeutuu, ruokahalu ja makean nälkä kasvavat, toimintatarmo vähenee ja osalle saattaa tulla lisäksi masennusoireita.

Jos oma olo on niin huono, että on tavallista ärtyneempi, nukkuu huonosti tai tulee helposti riitoja muiden kanssa, voi kyse olla kaamosmasennuksesta. Silloin sitä ei Timo Partosen mukaan kannata jäädä suremaan neljän seinän sisään.

– Jos sosiaaliset suhteet häviävät, ei vaikutus yleensä ole se toivottu. Olo yleensä vain menee huonommaksi, jos sosiaaliset kontaktit vähenevät ja harvenevat, kertoo THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen.