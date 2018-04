HasBeen-nuorisosarjassa sammunut poptähti yrittää uutta nousua – lahjakkaat näyttelijäveljekset jakavat pääroolin

Teinitähteys on taakkana uuden HasBeen-sarjan parikymppisellä päähenkilöllä Niklaksella. Oskari Sipolan ohjaama sarja liikkuu musiikkimaailmassa ja tavallisten parikymppisten arkielämässä.

Pääosaa esittää sarjaa myös käsikirjoittanut Johannes Brotherus. Toisessa pääroolissa nähdään Mimosa Willamo.

– Niklas on 14-vuotiaana tullut Suomen suurimmaksi poptähdeksi ja menettänyt suosion yhtä nopeasti kuin sen on saanutkin. Sarja käsittelee sitä, miltä tuntuu olla 20, kun kaikki on jo mennyttä ja takana, Johannes Brotherus kertoo.

Sarjassa Niklaksen nuorempaa versiota esittää Johannes Brotheruksen veli Amos Brotherus. Molemmat ovat jo ikäisikseen kokeneita esiintyjiä. 20-vuotias Johannes Brotherus on esimerkiksi esittänyt pääroolia Betoniyö-elokuvassa ja näytellyt Kätilössä. 17-vuotias Amos Brotherus on nähty Billy Elliot -musikaalin nimiroolissa ja Kansallisteatterin näytelmissä. Molemmat ovat myös muusikoita.

Brotheruksen veljekset nauravat, että HasBeen-sarjan päähenkilön maailma on kuitenkin kaukana heidän kokemuksistaan.

– Sarjan fiktiivinen maailma ei ole hirveen lähellä omaa elämää onneksi. Siksi se oli mielenkiintoinen haaste lähteä purkamaan hahmoa yhdessä ja erikseen, sanoo Johannes Brotherus.

HasBeen-sarjassa sometetaan ahkerasti. Yle

Suomen musiikkimaailman kärkeä rooleissa

Musiikilla on sarjassa kantava rooli.

– Juoni perustuu vahvasti musamaailmaan ja teinitähden uuteen musiikkiuraan. Sarjaan on tehty biisejä ihan sitä varten, Amos Brotherus kertoo.

Sarjasta voi bongata myös suomalaisen musiikkikentän tähtiä Jenni Vartiaisesta lähtien. Pieniä cameo-rooleja nähdään useissa jaksoissa, sanoo Johannes Brotherus.

– Siinä vaiheessa kun aloimme suunnitella ja kirjoittaa HasBeeniä, se tuntui hirveen hauskalta ajatukselta, että jos tuossa kohtauksessa olisi Anna Abreu ja tuossa Arttu Lindeman. Me alettiin kirjoittaa niitä sisään. Oli hauskaa, että nämä ihmiset oikeasti lähtivät mukaan sarjaan. Se vahvistaa HasBeenin musiikkimaailmaa, mutta niitä rooleja ei alleviivata erityisesti.

Mimosa Willamo näyttelee HasBeen-sarjassa yhtä pääroolia. Yle

Lyhyttä ja nuorisolle tuttua kerrontaa

Nuorison käyttämä some on sarjassa myös omassa osassaan. HasBeenissä snäpätään ja vlogataan ahkerasti.

– Olisi epäluonnollista jos some ei näkyisi. Se tuo näkyviin oikeata elämää, sanoo Amos Brotherus.

HasBeenin osat ovat lyhyitä, noin 10–14 minuutin pituisia. Lyhyet jaksot ovat yleistymässä nuortensarjoissa.

– Tuntui sarjan tarinankerronnan kannalta hyvältä muodolta, että liikutaan luotijunan vauhdilla eteenpäin. Että ei jäädä pyörimään kohtauksiin, joten kerronta on tiivistä, Johannes Brotherus sanoo.

HasBeen katsottavissa Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa 17.4.