40-vuotias Veera-delfiini halutaan yhä siirtää Kreikasta – Eläinpuisto: "Syynä etenkin seksi, urokset haluavat koko ajan"

Särkänniemestä siirtynyt matriakka on ollut kova pala kreikkalaiselle eläinpuistolle, joka etsii Veeralle yhä uutta kotia. Eläinsuojelujärjestö kritisoi suunnitelmaa.

Yli 40-vuotiaan Veera-delfiinin siirtoaikeista ei ole luovuttu. Kreikkalainen eläinpuisto Attica Park etsii yhä sille uutta kotia, mutta sitä ei ole toistaiseksi löytynyt.

Attica Park -eläintarhan perustaja ja toimitusjohtaja Jean Jacques Lesueur kertoo, että Veera on yhä puistossa.

– Veera on yhä kanssamme, eikä meillä ole sille tällä hetkellä kohdetta. Se on hyvin vanha delfiini, yli 40-vuotias, eikä ole helppoa löytää toista kotia sille, Lesueur sanoo Ylelle sähköpostitse.

Attica Park on vähäsanainen kertoessaan delfiineistä. Yle lähetti neljä kertaa sähköpostia ja soitti asiasta. Lopulta Lesueur soittaa Suomeen ja kertoo suoraan, mistä kiikastaa. Veera on ainoa naaras laumassa, jossa on kuusi urosta.

– Syynä on etenkin seksi. Urokset haluavat koko ajan seksiä Veeran kanssa ja taistelevat, kuka sitä saa.

Yksi uroksista on Veeran poikanen, joten käytös ei ole Lesueurin mukaan mukavaa.

Uutta tietoa Delfin kuolemasta

Veera siirrettiin vuoden 2016 kesällä Kreikkaan tamperelaisesta Särkänniemen huvipuistosta kolmen muun delfiinin kanssa. Delfiinit lensivät yön pimeydessä, ja iso siirto-operaatio aiheutti valtavan kohun.

Etukäteen pelkoa herätti etenkin se, miten iäkkäät delfiinit selviävät siirrosta ja sopeutuvat uuteen ympäristöön.

Nelikon toiseksi vanhin Delfi kuoli vuosi sitten tammikuussa, kun sen sydän petti. Delfi kuoli 37-vuotiaana eli Veeraa nuorempana.

Lesueurin mukaan lopullisessa kuolinsyyntutkinnassa on selvinnyt, että Delfillä oli samanlaisia oireita kuin ihmisillä Alzheimerissa.

– Voitko kuvitella? hän kysyy.

Delfiinien keskimääräisen iän on arvioitu olevan neljänkympin tienoilla, mutta yksilöt voivat elää paljon tätä vanhemmiksikin.

Leevi ja Eevertti ovat jäämässä nykyiseen paikkaan Kreikassa. Lesueurin mukaan kaksikolla menee hyvin.

Eläinpuisto: "Aiheuttaa kitkaa"

Veera on ollut joukon ainoa naaras ja niin kutsuttu matriarkka. Attica Parkissa on kuusi urosdelfiiniä.

– Veera on osa ryhmää, mutta ainoana naaraana kuuden uroksen keskellä tulee välillä sosiaalista kitkaa, Lesueur sanoo.

Eevertti, Leevi ja Veera ovat pysyneet terveinä koko Kreikan vuotensa. Sara Saure / Yle

Veeran siirtoa on suunniteltu pitkään. Aamulehti kertoi viime kesänä, että Veera halutaan siirtää muualle. Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan eläintarhan tavoitteena on pitää jatkossa vain urosdelfiinejä, koska Veeran käytös on muuttunut hankalaksi.

Veeralla on ehkäisy, joten se ei saa poikasia, mutta se erittää hormoneja, minkä vuoksi urokset käyttäytyvät haastavasti.

Lesueur kutsuu muutenkin Veeraa villiksi kortiksi. Delfiini ei ole johtajan mukaan vieläkään sopeutunut kreikkalaiseen altaaseen auringon alla.

– Se on tottunut uimaan pienessä altaassa. Täällä allas on kolme kertaa isompi, mutta se menee aina pienimpään osaan, mitä löytää.

Uutta kotia ei etsitä aktiivisesti, ja eri eläinpuistot ovat Lesueurin mukaan hyvin tietoisia tilanteesta.

– Uusi koti Veeralle olisi hyvä kaikille, jos sopiva vain löytyy.

Eläinsuojelujärjestö ihmettelee

Eläinsuojelujärjestö ihmettelee siirtoaietta. Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen sanoo, että se kuulostaa vastuuttomalta. Siirtoa Kreikkaan perusteltiin sillä, että lauma pysyy kasassa ja saa hyvät olot.

– Kuulostaa siltä, että on lähdetty vastuuttomasti sopimukseen tietoisena siitä, että laumassa on myös iäkkäitä yksilöitä, jotka eivät välttämättä sopeudu uusiin oloihin. Kyse on älykkäistä eläimistä, jotka tarvitsevat tietynlaisen ympäristön, Lahtinen sanoo.

Katso video Kreikasta elokuulta 2016.

Särkänniemen delfiinit viettävät toista vuorokautta uudessa altaassaan Attikan eläinpuistossa Kreikassa. Pääkouluttaja Sari Järvisalo leikkii niiden kanssa tutuilla leluilla.

Korjaus kello 16.04 Yksi uroksista on Veeran poikanen, niitä ei ole kahta.

