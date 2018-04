Mitä todella tapahtui ravintola Kaisaniemen seinien sisällä – Ylen toimittaja pääsi seuraamaan "vaihtoehtoisen oikeiston" kokousta

– Tämä on kuumin poliittinen tapahtuma Suomessa tänä vuonna.

Näin julistaa kirjailija Timo Hännikäinen.

Kärjekkäistä mielipiteistään ja naisvihamielisistä ulostuloistaan (siirryt toiseen palveluun) tunnettu esseisti on saanut yleisön pauloihinsa. Oluttuopit eivät helsinkiläisravintolassa kilise, ne pysyvät koskemattomina pöydässä.

– Media on kutsunut tätä natsien ja valkoisen ylivallan kokoukseksi, Hännikäinen jatkaa englanniksi.

Häntä kuuntelee reilusti satahenkinen, miesvaltainen yleisö. Monella on yllään pikkutakki, jonka alta pilkistää värikäs kauluspaita. Joku niistää.

Eivät he natseilta näytä.

Ravintola Kaisaniemessä on huhtikuisena sunnuntai-iltana käynnissä vaihtoehtoisen oikeiston Awakening-konferenssi. Puhujia on yhdeksän. Kaikki miehiä. Muuta yhteistä nimittäjää esiintyjäjoukolle on vaikea löytää. Listalta löytyy niin eri maalaisia feminismin vastustajia kuin valkoisen nationalismin kannattajia. Kristillisyyttäkin puolustetaan.

Tuntuu kuin internet olisi herännyt eloon.

Jos jokin kuitenkin toistuu puheenvuorosta toiseen, se on vasemmiston, monikulttuurillisuuden ja tasa-arvon vastustaminen.

Ja sivistysanat. Niitä viljellään lavalla tiuhaan.

– Emansipaatio… etnonationalismi… Hännikäinen tiputtelee.

Pöydissä puhe on maanläheisempää. Rasistiset kommentit ählämeistä, sompuista ja kulttuurinrikastuttajista särähtävät korvaan.

Tuntuu kuin internet olisi herännyt eloon.

Kaisaniemen kokous on osa laajempaa poliittista liikehdintää. Äärioikeistolaisiksi luonnehditut puolueet kuten Unkarin Jobbik ja Kreikan Kultainen aamunkoitto ovat viime vuosina saaneet jalansijaa Euroopassa, ja rasismin kanssa veljeilevät maahanmuuttokriitikot ovat päässeet ääneen niin Suomessa, Brysselissä kuin Washingtonissakin.

Liikkeet viljelevät mielellään ajatusta, että eri maiden äärioikeisto rakentaa uutta maailmanjärjestystä yhtenä rintamana.

Näkyykö tästä merkkejä Kaisaniemessä?

Awakening-konferenssia on ympäröinyt poikkeuksellinen salamyhkäisyys. Kokoontumispaikka on salainen, ja jokaisen tilaisuuteen hyväksytyn osallistujan henkilöllisyys tarkistetaan ovella.

Järjestäjien mukaan kyse on siitä, että tilaisuuteen ei haluta häiriköitä tai ”myyriä”. Yle yritti ilmoittautua konferenssiin, mutta järjestäjät kieltäytyivät päästämästä tilaisuuteen niin kutsutun valtamedian edustajia.

Journalismin periaatteisiin kuuluu, että lähtökohtaisesti kaikki tieto hankitaan avoimesti. Mutta jos yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta ei ole mahdollista saada tietoa avoimesti, voi Journalistin ohjeiden mukaan turvautua poikkeuksellisiin tiedonhankintakeinoihin.

Toimittajana kävelin tilaisuuteen kaljatölkki kädessäni esittäen turistia, joka ei halunnut Helsingissä kuljettaa lompakkoa ja henkilöllisyyspapereita mukanaan. Kokouksen puheet lähetettiin suorana verkkoon, mutta tarkkaan rajatusta videosta ei selviä puheiden vastaanotto ja niiden herättämä keskustelu.

Nyt istun ravintolan pöydässä kuuntelemassa Hännikäistä.

– Ennemmin tai myöhemmin etnonationalismi tulee olemaan osa kaikkien puolueiden ohjelmaa, kirjailija maalailee.

Puhe saa raikuvat aplodit. Kaikille tuntuu olevan selvää, mitä Hännikäisen saarnaama etnonationalismi tarkoittaa. Keskustelulle tai kysymyksille ei ole varattu aikaa, ja samassa seuraava puhuja asteleekin jo lavalle.

Mäntsälän perussuomalaisten sihteeri Nico Saramo haikailee sääty-yhteiskunnan perään.

– Stabiili ja sulkeutunut sääty-yhteiskunta ei ruoki ihmisen alhaisia piirteitä vaan antaa jokaiselle paikan ja jokaiselle elämälle tarkoituksen.

Monarkiakin olisi hyvä palauttaa.

– Jos monarkki, jonka asema perustuu syntyperään, on vaihdettavissa minkä syntyiseen tahansa, miksei väestökin? Saramo kysyy huolestuneena.

Suosionosoitukset ovat tällä kertaa hieman vaimeammat.

Kuvakaappaus Awakening-tapahtuman mainoksesta. .

Illan pääpuhuja on valkoista nationalismia kannattava kustantaja Jared Taylor, joka päätoimittaa Yhdysvalloissa rotuasioihin keskittyvää American Renaissance –verkkolehteä. Äärioikeiston piirissä Taylor on julkkis.

Nyt siistiin, hyvin istuvaan pukuun sonnustautunut Taylor rupattelee baaritiskin edustalla maamiehensä, kirjailija Francis Roger Devlinin kanssa. Feminismiä vastustava Devlin on tullut puhumaan Helsinkiin ihmisen biologisista vaistoista.

Näitä Atlantin takaisia saarnamiehiä on viime aikoina Euroopassa riittänyt.

Devlin ja Taylor ovat saapuneet Helsinkiin Tukholmassa pidetystä samankaltaisesta kokouksesta. Oikeistolaisen vaihtoehtomedian Breitbart Newsin entinen toimitusjohtaja Steve Bannon on hänkin kierrellyt puhumassa Euroopassa pitkin kevättä. Presidentti Donald Trumpin ex-päästrategi on ilmoittanut tulevansa lähiaikoina Ruotsiin.

Nämä miehet eivät Refugees welcome -viestejä twiittaile.

– Ihmisen taipumusta etniseen vierastamiseen, siihen että ajatellaan pahaa muista oman heimon ulkopuolella, ei voida poistaa. Se on osa meidän evoluutiomme myötä kehittynyttä psykologista järjestelmää, Devlin selittää saadessaan mikrofonin.

Yleisön syventyessä Kaisaniemessä ihmisluonnon ihmeisiin poliittisen tieteen professori George Hawley heräilee kotoaan Tuscaloosassa Yhdysvalloissa.

Alabaman yliopistossa työskentelevä Hawley on tutkinut viime vuodet kansainvälistä vaihtoehtoista oikeistoa tai alt-rightia, kuten sitä Yhdysvalloissa kutsutaan.

– Vaihtoehtoinen oikeisto on ytimeltään valkoista nationalismia, valkoista identiteettipolitiikkaa. Ajatus on, että valkoiset ovat hyökkäyksen kohteena ja että heidän on puolustauduttava, Hawley kertoo puhelimitse.

– Yhdysvalloissa korostuu valkoisuus, Euroopassa erilaiset kansalliset identiteetit, tutkija jatkaa.

Viime vuonna julkaistussa kirjassaan Making Sense of Alt-Right Hawley argumentoi, että vaihtoehtoisen oikeiston päämäärä ei juurikaan poikkea aikaisemmista valkoista ylivaltaa ajaneista liikkeistä.

Nyt vanhat ajatukset on vain saatu uuteen pakettiin ja uusiin kanaviin, etenkin verkkoon.

– Alt-right on syntynyt internetissä. Aikaisemmin vastaavilla liikkeillä oli todellisia organisaatioita. Nyt toiminta on enemmän anonyymia, ja etenkin verkossa se keskittyy huumoriin, trollaamiseen.

Tämän muutoksen huomaa myös Helsingin Kaisaniemessä. Taylorin kaltaiset vanhemmat esiintyjät ovat julkaisseet kirjoja, nuoremmat puhujat ovat tunnettuja lähinnä videoblogeistaan.

Nuoret aktivistit hallitsevat erityisesti satiirin. Jotkut vaihtoehtoisen oikeiston verkkovideoista ovat hauskoja, vaikkei niiden sanomaa hyväksyisikään.

Vaihtoehtoisen oikeiston filosofinen ydin on demokratian hylkääminen ja tasa-arvon ideaalin kyseenlaistaminen Professori George Hawley

Professorin Hawleyn mielestä vaihtoehtoista oikeistoa ei voi kuitenkaan kuitata pelkäksi internetin huumorikerhoksi. Yhdysvaltalaisen alt-right-liikkeen juuret ovat hänen mukaansa Euroopassa, etenkin ranskalaisen nykyfilosofin Alan de Benoistin ajattelussa.

Suomessa Timo Hännikäinen on kääntänyt ja julkaissut de Benoistin esseitä päätoimittamansa Sarastus-verkkolehden sivuille. (siirryt toiseen palveluun)

Mitä tämä alt-rightin ranskalainen oppi-isä sitten oikein maailmasta ajattelee?

"Liberalismi purkaa kansakunnat ja järjestelmällisesti tuhoaa niiden tajun historiasta, traditiosta, uskollisuudesta ja arvoista. Sen sijaan että auttaisi ihmistä kohottamaan itsensä yli-ihmiseksi, se erottaa hänet kaikista 'suurenmoisista projekteista' julistamalla ne 'vaarallisiksi' tasa-arvon kannalta"_,_ de Benoist kirjoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Hawley mukaan vaihtoehtoisen oikeiston filosofinen ydin on demokratian hylkääminen ja tasa-arvon ideaalin kyseenlaistaminen.

Se on aika kova ydin. Ja sille hurrataan Kaisaniemessä.

Vain yksi mielenosoittaja saapui Helsingin Kaisaniemeen vastustamaan Awakening-konferenssia. Jani Parkkari / Yle

Nuoret miehet ovat kokoontuneet kokouspaikan edustalle tupakalle ennen seuraavaa puhujaa.

Ringissä kiertää huhu poltetusta autosta ja vastamielenosoittajien kokoontumisesta Rautatientorilla. Hitaasti ohi lipuva auto alkaa epäilyttää.

– Tulisivatkin, mies tuhahtaa työntäessään puhelimensa taskuun.

Mielenosoittajia ei kuitenkaan kuulu. Vain yksi hiljainen mies seisoo tien toisella puolella kyltin kanssa. Epäselvästi kirjoitetusta tekstistä on vaikea saada selvää pimenevässä illassa.

– Fa….fasistit? joukon tarkkasilmäisin tihrustaa.

– Meillä Tanskassa olisi kuule ainakin parisataa mielenosoittajaa täysissä maskeissa ja heittelemässä kiviä. Teillä on asiat täällä Suomessa niin hyvin, ulkomaanvieras ilmoittaa.

– Niinno, joo… suomalaismies mutisee ja palaa ravintolaan.

Ravintolan ainoat tummat kädet eivät taputa. Ne puristavat baaritiskin takana kaljahanaa.

Sisällä ollaan jo siirrytty Amazonin viidakkoon.

– Amazonin viidakoissa ihmisiä elää edelleen kivikaudella. Brasilian virallinen politiikka on antaa näiden ihmisten olla rauhassa, illan pääpuhuja Taylor puhisee.

– Jos taas valkoinen ihminen haluaa meidän heimon selviytyvän, se on sanoinkuvaamatonta rasismia.

Amerikkalaisen puhe kulkee kuin tavarajuna. Asemalle ei ehdi jäädä miettimään, voiko valkoisten asemaa mitenkään verrata Amazonin alkuperäiskansojen tilanteeseen.

Itseään roturealistiksi kutsuva Taylor sanoo, ettei hän kannata valkoista ylivaltaa. Päinvastoin, hän toivoo kukoistusta kaikille eri ihmisryhmille, kunhan ne vain pysyvät omalla tontillaan.

Taylorin puhe saa myrskyisät suosionosoitukset. Ravintolan ainoat tummat kädet eivät taputa. Ne puristavat baaritiskin takana kaljahanaa.

Vastapäätäni istuva silmälasipäinen nuori mies laskee kynänsä pöydälle ja intoutuu hänkin taputtamaan.

Mitähän näille ihmisille oikein tapahtuisi Taylorin johtamassa yhteiskunnassa?

Professori Hawleyn mukaan tästä ei tarvitse kantaa huolta.

– Kaikesta näkyvyydestään huolimatta kansainvälinen vaihtoehtoinen oikeisto on edelleen hyvin marginaalinen ilmiö.

Kaisaniemessä ravintolaan on kokoontunut reilut sata henkeä. Tällä joukolla ei vielä kumota individualismia korostavaa kapitalistisen kulutusyhteiskuntaa.

Apuja ulkomailta on turha odottaa.

– Täytyy muistaa, että vaihtoehtoinen oikeisto on hyvin eripurainen liike ihan jo maiden sisäisestikin. Puheet kansainvälisestä liittoutumisesta ovat liioittelua, Hawley arvioi.

Kaisaniemessä moni puheenvuoro päättyy taistelun ja varman voiton julistamiseen. Paikalla ei kuitenkaan ole ketään kansanedustajia, merkittäviä rahoittajia tai tv-kameroita.

Ainoa häivähdys yhteiskunnallisesta vallasta on ravintolan lattialle ja pöydillä ajelehtivat Suomen Sisu -järjestön esitteet. Kansanedustaja Olli Immosen (ps) luotsaama järjestö pyrkii esitteen mukaan luomaan maahan aidon suomalaiskansallisen yhteisön.

Paperista ei selviä, ketkä tähän yhteisöön voivat kuulua. Valistuneen arvauksen voi tehdä järjestön viimeisimmästä tiedotteesta: Suomen Sisu vaatii välittömiä toimenpiteitä Etelä-Afrikan valkoisen vähemmistön olemassaolon turvaamiseksi.

Jos vaihtoehtoinen oikeisto on vielä kaukana vallasta Euroopassa, helppoa sillä ei ole Yhdysvalloissakaan.

Hawleyn mukaan maan kaksipuoluejärjestelmä käytännössä estää radikaalimpien poliittisten liikkeiden nousun, tulivat ne sitten oikealta tai vasemmalta.

– Eurooppalaisissa maissa puolueita on enemmän, mutta tiukempi lainsäädäntö estää esimerkiksi avoimen vihapuheen, Hawley sanoo.

Tällä on merkitystä. Rasismista polttovoimansa saava liike tarvitsee vihapuhetta. Ilman sitä polttoaineensyöttö katkeaa ja liike pysähtyy.

Näistä esteistä huolimatta poliittinen kenttä Atlantin molemmin puolin on viime vuosina siirtynyt kohti Awakening-konferenssissa kuultuja äänenpainoja. Ei rysäyksellä, mutta piirun verran.

Bruttokansantuotteesta tai vaihtotaseesta ei illan aikana puhuta.

Saksassa oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle on nyt johtava oppositiopuolue ja Ranskassa Marine Le Penin johtama Kansallinen rintama on käpertynyt yhä tiukemmin maahanmuutto- ja identiteettikysymysten ympärille. Unkarissa vastikään vaalit voittanut Viktor Orbán aikoo kurittaa maahanmuuttoa edesauttavien kansalaisjärjestöjä.

Myös poikkeuksellisia persoonia on noussut merkittäviin asemiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät hyvällä tahdollakaan mahdu tavanomaisen poliitikon raameihin.

He eivät kuitenkaan ole samasta puusta.

– Vaihtoehtoinen oikeisto on enemmän kiinnostunut valkoisesta identiteetistä kuin taloudesta. En pidä Steve Bannonia vaihtoehtoisen oikeiston jäsenenä. Hän ajaa enemmän ekonomista nationalismia, Hawley arvioi Trumpin entistä päästrategia.

Tämän voi uskoa kuunnellessaan Kaisaniemeen kokoontuneita aktivisteja. Bruttokansantuotteesta tai vaihtotaseesta ei illan aikana puhuta. Rotu ja syntyvyys kiinnostavat enemmän. Naisetkin.

Heitä kokoukseen on osallistunut vain kourallinen.

– Naiset nähdään vaihtoehtoisen oikeiston piirissä enemmän taipuvaisia vasemmistoon ja monikulttuurillisuuteen, mikä tekee heistä epäillyttäviä, Hawley sanoo.

Professorin mukaan feminismiä vastustetaan, koska se on vienyt naiset työelämään ja osaltaan laskenut syntyvyyttä. Valkoinen rotu on vaarassa.

– Lähteekö joku sattamaan mua asemalle? yksi kokouksen harvoista naisosanottajista kysyy narikkajonossa.

Vapaaehtoisia ilmoittautuu enemmän kuin tarpeeksi.