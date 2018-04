Epäilyttävä henkilö otettu kiinni Tolstoi-junassa Lappeenrannassa – henkilöstä on voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus

Juna Moskovasta Helsinkiin on peruttu. Rajavartiosto sai tiedon epäilyttävästä henkilöstä ennakkotarkastusten perusteella.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni henkilön, jonka epäillään vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Kiinniotto tapahtui rajatarkastuksen yhteydessä Vainikkalan rajanylityspaikalla Tolstoi-junassa. Tolstoi-juna liikennöi Helsingin ja Moskovan väliä.

Kiinniotettu on ulkomaalainen ja hänestä on voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus, kerrotaan Ylelle Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. Viranomaiset eivät kuitenkaan tässä vaiheessa tarkenna sitä, mistä miestä epäillään.

Etsintäkuulutettu oli rajavartioston mukaan Vainikkalan rajatarkastusasemalla kuultavana.

Rajavartiosto sai tiedon henkilöstä ennakkotarkastusten perusteella. Epäilyttävä henkilö on kiinniotettuna tutkinnan turvaamiseksi.

Koira piti etsiä kauempaa

Juna saapui Vainikkalaan aamukymmeltä ja kiinnioton jälkeen junaa päästiin tarkastamaan vasta kello 13.30 aikaan. Oikeanlaisen rajakoiran löytyminen viivytti junan tarkastusta.

– Meiltä ei löytynyt tälläista koiraa, jolta olisi löytynyt kyseiseen etsintään valmiuksia, kertoo yleisjohtaja Antti Nygård Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Nygård ei kerro millainen koira oli tapaukseen haussa.

Koiran avulla käydään juna läpi, ettei siellä ole mitään vaarallisia esineitä, minkäänlaisia aseita, ruutijäämiä tai muuta (siirryt toiseen palveluun), kertoo Etelä-Saimaa-lehti.

Korvaava kyyti kiireisimmille Allegrolla

Junan matkustajat siirrettiin odottamaan junan tarkastusta Vainikkalan juna-asemalle Lappeenrannassa. Rajavartioston mukaan matkustajille ei ole aiheutunut vaaraa.

VR:n mukaan juna Moskovasta Helsinkiin on peruttu pitkittyneen rajatarkastuksen takia. Matkustajat on siirretty Allegroon, jolla he matkustavat Vainikkalasta Helsinkiin. Allegro lähti Vainikkalasta kello 13.04.

– Keillä oli kiireempi, heidät siirrettiin Allegroon. Osa matkustajista osa odottaa Vainikkalassa junan tarkastuksen valmistumista, kertoo Nygård.

Juna oli kulkemassa Moskovasta Helsingin suuntaan.

