Influenssa B riehui poikkeuksellisen voimakkaana – Vatsatautia aiheuttavaa norovirusta viime vuotta vähemmän

THL:n asiantuntijan mukaan norovirustapauksia on todettu tänä vuonna noin tuhat.

Influenssaepidemia jatkuu edelleen eri puolilla Suomea, mutta on jo laantumaan päin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntijan Niina Ikosen mukaan tartuntatautirekisterissä varmennettujen tapausten määrä on laskenut ja samoin influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt käynnit terveyskeskuksissa.

– Influenssa B:n osalta huippuviikot ovat ohitse, mutta influenssa A:ta kiertää edelleen. Toki sitä ei ole määrällisesti kiertänyt yhtä paljon, Ikonen sanoo Ylelle puhelinhaastattelussa.

Hänen mukaansa ei ole poikkeavaa, että influenssaa esiintyy tähän aikaan vuodesta eri puolilla Suomea. Alueellisia erojakin (siirryt toiseen palveluun) on.

– Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa influenssa-aktiivisuus on yhä korkea, hän sanoo.

Ikonen luonnehtii influenssakautta kaiken kaikkiaan nurinkuriseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yleensä influenssa A on ollut valtavirus, mutta tänä kautena valtaviruksena on ollut B-influenssa. Tilanne ei ole Suomessa mitenkään poikkeuksellinen vaan sama on ollut nähtävissä muualla Euroopassa, sanoo Ikonen.

– Tilanne A- ja B-virusten suhteen on vasta nyt muuttunut siten, että A-virusta todetaan tällä hetkellä B-viruksia enemmän, hän sanoo.

Hän pitää todennäköisimpänä syynä influenssa B:n valta-asemalle sitä, että väestöllä ei ole suojaa sitä vastaan.

– Näin voimakkaita influenssa B -epidemioita ei ole viime kausina ollut. Täten on paljon henkilöitä, joilla ei ole rokotusten tai aiemman sairastamisen antamaa suojaa, hän miettii.

Vatsan sekaisin laittavaa norovirusta viime vuotta vähemmän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautilääkäri Leif Lakoman mukaan noroviruskausi vaikuttaa selvästi viime vuotta rauhallisemmalta. Norovirustapauksia on runsaasti yleensä etenkin keväisin.

– Tapaukset kasvoivat helmi-maaliskuussa ja niitä on tähän mennessä todettu noin tuhat. Viime vuonna tapauksia oli tähän aikaan jo 2500. Toki viime vuonna norovirustapauksia oli poikkeuksellisen paljon, sanoo Lakoma.

Norovirukset ovat yleisiä vatsataudin aiheuttajia. Ne voivat aiheuttaa epidemioita esimerkiksi sairaaloissa ja kouluissa, selvitetään THL:n sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Tauti itää 12-48 tuntia ja oireet alkavat äkisti. Helposti tarttuva norovirus aiheuttaa kouristusmaisia vatsakipuja, pahoinvointia, oksentelua ja usein myös ripulia.