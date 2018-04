Varkaat käyttävät pyörien myynnissä jopa vauvakorttia – "Pyörä täytyy myydä, että lastenrattaat mahtuu eteiseen"

Sami Rostedt ostaa ja myy käytettyjä polkupyöriä Helsingin Malmilla. Hän tietää kokemuksesta, että varastetun pyörän myyjä voi olla vaikea tunnistaa. Rostedt kertoo, että joutuu pyörävarkaiden kanssa tekemisiin viikoittain. Kauppiaalla on tuoreessa muistissa viimesyksyinen tapaus.

– Noin 35-vuotias siististi pukeutunut herrasmies tuli tarjoamaan pyörää. Oli tosi mukavanoloinen kundi, jolla oli vähän arvokkaampi pyörä myynnissä, mutta siitä ei ollut alkuperäispapereita. Mies selitti, että hän on aina säilyttänyt pyöräänsä sisällä eteisessä, mutta nyt he ovat saaneet lapsen ja pyörä ei mahdu enää eteiseen, koska siinä pidetään lastenrattaita. Vaimo oli ollut sitä mieltä, että pyörästä pitää hankkiutua eroon. No, me ostettiin pyörä ja niinhän siinä sitten kävi, että viikon päästä selvisi, että pyörä oli varastettu.

Suomen polkupyöräkierrätys käsitteli yrittäjä Rostedtin mukaan viime vuonna noin 2800 pyörää. Suuri osa pyöristä tuli taloyhtiöiltä, jotka pääsivät näin eroon kellariin hylätyistä kaksipyöräisistä. Puolet pyöristä meni myyntiin ja toinen puoli varaosiksi sekä kaatopaikalle. Ari Tuhkanen / Yle

Suomen polkupyöräkierrätyksessä yritetään estää varastettujen pyörien päätyminen liikkeen valikoimaan katsomalla pyöriään myyvien omistajien henkilöllisyyspaperit. Jos ongelmia ilmenee myöhemmin, liike toimittaa henkilötiedot poliisille. Rostedt kertoo, että osa asiakkaista ei suostu papereita näyttämään.

–Kyllä käy myös hölmöläisiä piipahtamassa. Sellaisia, jotka yrittää myydä meille uutta pyörää ilman mitään papereita. Jos eivät näytä henkilötodistuksia, kauppa jää tekemättä.

Poliisin mukaan henkilöpapereiden katsominen myyntitilanteessa olisi suositeltavaa myös kuluttajien välisissä pyöräkaupoissa. Se voi parhaimmillaan auttaa selvittämään pyörän ketjun omistajalta tai varkaalta toiselle.

Epäilyn pitäisi herätä aina, jos joku on myymässä jotain liian halvalla. Heikki Sandberg

– Uusi omistaja voi näin suojata itsensä, jos myöhemmin selviääkin, että pyörä on varastettu, sanoo rikoskomisario Heikki Sandberg Helsingin poliisista.

Näin on käynyt myös Suomen polkupyöräkierrätyksessä, josta on löytynyt muutamia varastettuja pyöriä. Asia on tullut ilmi myyntiin laittamisen jälkeen.

– On laitettu pyörä myymälään ja nettiin myyntiin. Sitten oikea omistaja on soittanut meille ja kertonut, että netissä on samanlainen pyörä, mikä häneltä varastettiin vähän aikaa sitten. Olemme varmistaneet runkonumerosta, että pyörä on soittajan. Sitten olemme palauttaneet pyörän oikealle omistajalle ja varkaan henkilötiedot olemme toimittaneet poliisille, kertoo yrittäjä Rostedt.

Varastetun pyörän tuntomerkit

Henkilöpapereiden katsomisen lisäksi rikoskomisario Heikki Sandberg neuvoo käytetyn pyörän ostajaa kyselemään myyjältä pyörän alkuperästä ja katsomaan, että turvamerkinnät ovat pyörää kaupittelevan teettämät.

– Epäilyn pitäisi herätä aina, jos joku on myymässä jotain liian halvalla. Suurten hälytyskellojen pitäisi soida myös silloin, jos pyörässä on rikottu lukko tai siitä puuttuu satula, muistuttaa rikoskomisario Sandberg Helsingin poliisista.

Poliisille palautettu varastettu pyörä. Näin käy valitettavan harvoin. Poliisi

Käytettyjen pyörien kauppias Rostedt kehottaa kiinnittämään huomiota myyjän ja pyörän kuntoon.

– Jos pyörä on tuore ja kaupittelija erikoisen oloinen, sekava tai sen oloinen, ettei ole pitkään aikaan omistanut mitään, pitäisi epäilyksen herätä. Sama juttu, jos uudemmissa pyörissä on useita pinnoja poikki yhdestä kohtaa.

Rikoskomisario Sandberg sanoo, että hämäristä pyöräkauppiaista on syytä soittaa 112 eli yleiseen hätänumeroon. Hälytyksiä pyörävarkauksista tulee rikoskomisario Sandberg mukaan harvoin, vain muutaman kerran kuukaudessa.

– Kun soitto tulee, pyrimme saamaan rikoksesta epäillyn kiinni. Lähdemme liikkeelle tilanteen mukaan. Ei se kiireisimpiin keikkoihin mene, tunnustaa rikoskomisario Sandberg Helsingin poliisista.