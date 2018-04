Lastenkirjailija Maikki Harjanteen harvinainen Minttu-kirjan piirustuskokoelma päätyi pienen sivukirjaston seinille

Harjanne on lahjoittanut Minttu-kirjojen piirustuksia moneen perheeseen, mutta suurin osa teoksista on ollut hänen omissa kokoelmissaan.

Mistä on kyse? Lastenkirjailija Maikki Harjanne on lahjoittanut kokoelman alkuperäispiirustuksiaan Oulun Kellon kirjastolle ja Kiviniemen koululle. Ouluun työt päätyivät sattuman kautta.

Noin kolmenkymmenen piirustuksen kokoelma on harvinaisuus, sillä Harjanteen töitä ei ole esillä muualla näin laajasti.

Harjanne itse arvioi Kellon kirjastolle antamansa lahjoituksen hinnaksi 30 000 euroa.

Harjanne on julkaissut noin 140 lastenkirjaa, joten materiaalia on vuosien saatossa kertynyt runsaasti.

Ouluun työt päätyivät sattuman kautta. Kiviniemen koulun erityisopettaja Hannele Kaan oli pyytänyt Harjanteelta julistetta Minttu-kirjoista, jolla olisi voitu esitellä viime vuonna Pro Finlandia -palkinnon saaneen kirjailijan tuotantoa lapsille. Kaan ja Harjanne olivat tutustuneet aiemmin lomamatkallaan.

– Kysyin Maikilta, että jos nostaisimme hänen töitään esille kirjastossa ja koululla. Maikilla oli kolmisenkymmentä Minttu-synttärikirjan kuvaa varastossa ihan joutilaana, ja niinpä saimme taulut tänne meille, Kaan kertoo.

Harjanne sanoo tarjonneensa noin kolmenkymmenen piirustuksen kokoelmaa ensin uudelle lastensairaalalle ja kotikuntansa Siuntion kirjastolle, mutta jääneensä ilman vastakaikua.

Mintun syntymäpäivät -kirjan alkuperäispiirustukset komistavat Kellon kirjaston seiniä. Paulus Markkula / Yle

Harjanne kertoo, että sen jälkeen kun teokset olivat päätyneet Haukiputaalle, ne olisivat kelvanneet myös Siuntioon. Nyt hän on luvannut koota oman näyttelyn myös Siuntioon. Harjanne on julkaissut noin 140 lastenkirjaa, joten materiaalia on vuosien saatossa kertynyt runsaasti.

Hän on säilyttänyt teoksiaan kotonaan, mutta on lahjoittanut yksittäisiä töitään paljon pois.

– Usein on kysytty, että myisitkö originaalin, sillä lapsi täyttää vuosia. Olen sanonut, että se ei ole mitenkään mahdollista, mutta saat työn jos haluat, Harjanne kertoo.

Oulussa Harjanteen työt halutaan saada mahdollisimman laajan yleisön nähtäville, ja ne lähtevät kevään ja kesän ajaksi kiertueelle kaupungin kirjastoihin.

