Punavuorelainen Harri Nieminen tienaa turistien majoittamisella jopa tuhansia euroja vuodessa, mutta nyt Helsinki haluaa miettiä pelisääntöjä – "Minä en ymmärrä, mikä tässä on ongelma"

HelsinkiHelsinkiläinen Harri Nieminen on majoittanut matkailijoita asunnossaan verkkoalusta Airbnb:n kautta noin viiden vuoden ajan.

Syy tälle on luonteva.

– Pointti on se, että kun olen itse matkoilla tai muuten pois kotoa, niin joku on sitten täällä asunnossa. Muuten tämä olisi tyhjänä, hän sanoo.

Harri Niemisen asunto Helsingin Punavuoressa. Elise Tykkyläinen / Yle

Nieminen asuu kaksiossa Helsingin Punavuoressa. Airbnb-vuokralaisia hänellä on ollut vuosittain muutamia kymmeniä.

Hän arvioi, että keskusta-alueen taksoilla hänelle kertyy vuokratuloja joitakin tuhansia euroja vuodessa, ja niistä hän raportoi asianmukaisesti verottajalle.

Verottaja on linjannut, että Airbnb-tyyppisestä satunnaisesta vuokraustoiminnasta saadut tulot ovat veronalaista pääomatuloa.

Tuloista ja vuosien kokemuksestaan huolimatta Nieminen ei koe olevansa ammattimainen Airbnb-majoittaja.

– Ehkä jos minulla olisi kämppä, jota käyttäisin vain tähän tarkoitukseen, toiminta voisi olla ammattimaisempaa, hän pohtii asunnossaan.

– Minun kulutustottumuksillani tämä enemmänkin kompensoi matkojen aiheuttamia kuluja ja paikkaa matkakassaa.

Airbnb kattaa viidenneksen Helsingin majoituspaikoista – Jasper Pääkkönenkin mukana bisneksessä

Harri Nieminen ei ole kaupungin ainoa Airbnb-majoittaja.

Kerroimme maaliskuun lopussa, että verkkopalvelu Airbnb:n tarjonta kattaa jo noin viidenneksen Helsingin majoituspaikoista.

Tilastoarvion mukaan Helsingissä oli viime vuonna runsaat 2 300 Airbnb-majapaikkaa, kun muuta majoitusta, käytännössä hotellihuoneita oli noin kymmenentuhatta.

Kaikki Airbnb-majoittajista eivät ole Niemisen kaltaisia satunnaisia majoittajia, vaan joukossa on myös ammattimaista toimintaa.

Ja siksi Helsingin kaupunki on ilmoittanut alkavansa pohtia majoittajille yhteisiä pelisääntöjä.

Sellaisia toimijoita varten kuin vaikkapa helsinkiläinen WeHost-yritys.

Nettisivuillaan yritys kertoo olevansa lyhytaikaisten vuokrasuhteiden välitys- ja hallinnointipalvelu ja lupaa muuttaa asiakkaansa kodin "yhdeksi Helsingin parhaiten tuottavista Airbnb-asunnoista".

Sen taustalta löytyy muun muassa sellaisia nimiä kuin majoituspalvelu Forenomin perustajana tunnettu Mikko Leppänen sekä Löyly-saunasta tuttu näyttelijä Jasper Pääkkönen.

WeHostin toimitusjohtaja, vasta kaksikymmenvuotias Ohto Pentikäinen toivottaa pelisäännöt tervetulleiksi.

WeHostin toimitusjohtaja Ohto Pentikäinen. Elise Tykkyläinen

– Ammattimaiselle toiminnalle Airbnb:n parissa on järkevää luoda sääntelyä, jotta perinteinen vuokramarkkina ei häiriintyisi, hän sanoo.

"Sääntelyä ei saa luoda sen takia, että saataisiin muutos lopetettua kokonaan"

WeHost on ollut toiminnassa vasta muutaman kuukauden, mutta Pentikäisen mukaan vastaanotto on ollut innostunut jo nyt.

Yritys työllistää tällä hetkellä kolme ihmistä: toimitusjohtaja Pentikäisen täysipäiväisesti ja kaksi muuta osa-aikaisesti.

Pentikäinen sanoo jakamistalouden harjoittamisen olleen Suomessa pääsääntöisesti "ei-ammattimaista" ja WeHostin lähteneen sen takia asuntoalalle ammattimaistamaan sitä.

Hän toivoo perinteisen matkailualan ymmärtävän, että Airbnb:n kaltainen jakamistalous on tullut jäädäkseen.

– Sääntelyä ei saa luoda sen takia, että saataisiin muutos [kuten Airbnb:n vaikutus matkailubisnekseen] rajoitettua tai lopetettua kokonaan, hän sanoo ja viittaa pelisääntöihin, joita Helsinki nyt pohtii.

Hotellit: Samanlaiselle toiminnalle samat säännöt

Matkailualan viesti on ollut selvä. Ammattimaista Airbnb-majoitusliiketoimintaa täytyy säännellä samalla tavalla kuin hotellitoimintaa.

Scandic Hotelsin Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö. Elise Tykkyläinen / Yle

Samanlaiselle toiminnalle samanlaiset säännöt, summaa Scandic Hotelsin Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

– Ensimmäisenä tulevat mieleen paloturvallisuusmääräykset, poistumistiemääräykset. Jos ne ovat tärkeitä meidän asiakkaidemme turvallisuuden kannalta, niin ne ovat varmasti tärkeitä myös Airbnb-asiakkaille.

Myös hotelliketju Clarionin Suomen aluejohtaja Inari Lehtinen pitää tärkeänä, että Airbnb ja muut uudet palvelut noudattavat paikallisia määräyksiä ja kilpailevat samoilla säännöillä kuin muutkin alan toimijat.

– Toiveemme on, että kaikki majoitustoimintaa harjoittavat noudattavat hyviä ja eettisiä toimintatapoja. Se on niin toimialan kuin matkailijoiden etu, Lehtinen toteaa sähköpostitse ja jatkaa:

– Airbnb on majoitusliiketoiminnan jakelukanavana erittäin suuri ja kasvussa. Sen tulee noudattaa samoja pelisääntöjä kuin muidenkin jakelukanavien.

Clarion-hotelli Helsingissä. Henrietta Hassinen / Yle

Viekö Airbnb asiakkaita Helsingin hotelleilta jo nyt?

– Jos arvio siitä, että noin kaksituhatta asuntoa eli viidennes majoituskapasiteetista olisi Airbnb:tä, niin Elon laskuopin mukaan sen täytyy viedä ainakin jossain vaiheessa, vastaa Scandic Hotelsin Aki Käyhkö.

– On äärettömän vaikea arvioida, tapahtuuko sitä jo nyt. Tällä hetkellä olemme positiivisessa vireessä ja ulkomainen kysyntä suomalaisissa hotelleissa on kasvanut positiivisesti.

Helsinki: Airbnb on positiivinen asia – mutta haluamme, että kilpailu on tasapuolinen

Maailmalla ammattimaisen Airbnb-toiminnan on sanottu nostaneen asuntojen hintoja ja vuokria ja kaventaneen asuntotarjontaa.

Tämä taas on johtanut Airbnb-toiminnan rajoittamiseen.

Muun muassa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti keväällä 2016, että Berliinissä on tullut voimaan kielto vuokrata loma-asuntoa. Laittomasti vuokratun loma-asunnon omistajalle voitaisiin langettaa jopa sadantuhannen euron sakot.

CityLab-sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) kielto olisi nyt tosin kumottu.

Kuitenkin myös Lontoossa ja Amsterdamissa on asetettu rajoituksia kotien vuokraamiselle.

Airbnb-majoitusmyynti Suomen viidessä suurimmassa kaupungissa. Lähteet: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK, AirDNA. Grafiikka on julkaistu alun perin maaliskuussa 2018. Ronnie Holmberg / Yle

Helsingissä Airbnb:n mukanaan tuomat ongelmat halutaan torjua ennalta.

– Airbnb on positiivinen asia. On erittäin positiivista, että matkailijoille löytyy erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Mutta me haluamme, että pelisäännöt ovat selkeät ja kilpailu on tasapuolinen, sanoo erityissuunnittelija Jukka Punamäki Helsingin kaupungilta.

Pelisääntöjen pohtiminen alkaa nyt, hän toteaa. Lisätietoa niistä on tarkoitus saada tulevina kuukausina.

Helsinki tulee Punamäen mukaan tekemään yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön sekä muun muassa verottajan, majoittajien, elinkeinon ja etujärjestöjen kanssa.

– Hotellit joutuvat noudattamaan hyvinkin raskasta sääntelyä turvallisuuteen ja terveyteen liittyen.

– Tämä on pitkälti lainsäätäjän eli valtion asia. Kaupungilla ei ole välttämättä kovinkaan paljon vaikutusmahdollisuuksia.

Onko Helsingin tarkoitus lähteä rajoittamaan Airbnb-toimintaa, muiden suurkaupunkien tavoin?

– Se ei missään nimessä ole lähtökohta. Tarkoitus ei ole rajoittaa, vaan katsoa yhteisiä pelisääntöjä, Punamäki sanoo.

Helsingin matkailu nousi viime vuonna kaikkien aikojen kasvuennätykseen, kun neljän miljoonan hotelliyöpymisen rajapyykki ylittyi ensimmäistä kertaa. Riku Tonttila / Yle

Airbnb:n on kerrottu kaventaneen asuntotarjontaa, mutta toisaalta Helsingissä puhutaan asuntopulasta jo nyt. Uutisoimme äskettäin esimerkiksi sairaanhoitajasta, jonka palkasta menee kohtuuton siivu vuokraan.

Miten kiperän ongelman edessä kaupunki on?

– Kyllä se [Airbnb-toiminnan kasvu] varmasti jollain tavalla vaikuttaa kokonaisuuteen. Mutta me pyrimme miettimään tätä asiaa etukenossa, jotta emme päädy ikävään tilanteeseen, Punamäki toteaa.

"Mikä on se ongelma, joka yritetään ratkaista?"

Punavuorelainen Harri Nieminen sanoo suhtautuvansa varauksella siihen, että Airbnb-toiminnalle aletaan hahmotella pelisääntöjä.

– Minusta sääntely tuntuu tarpeettomalta tilanteessa, jossa en ainakaan itse koe mitään ongelmaa.

– Jos jotain ongelmia alkaa tulla, niin sitten pelisäännöt on varmasti hyvä olla käytössä. Mutta minä en ymmärrä, mikä on se ongelma, joka näillä pelisäännöillä yritetään ratkaista.

Helsinkiläinen Harri Nieminen. Elise Tykkyläinen / Yle

Airbnb on ollut Suomessakin jatkuvassa kasvussa. Nieminen ei kuitenkaan usko, että verkkopalvelu rajoittaa Helsingin asuntotarjontaa kovinkaan paljon, ainakaan toistaiseksi.

Ja toisaalta:

– Jos ihmisellä on oikeus omistaa kämppä ja hankkia siitä elanto, tuntuisi aika rajulta alkaa rajoittaa sitä kovin paljon.

Voivatko pelisäännöt korottaa tavallisten helsinkiläisten kynnystä tarjota kotiaan turisteille?

– Jos ne ovat tiukkoja rajoitteita – jos täytyy tehdä tarkastuksia tai täyttää ilmoituksia – niin minusta tuntuu, että sitten porukka ei vain tee niitä tai ehkä se vähentää kiinnostusta siihen, Nieminen arvelee.

Pelisääntöjä tai ei, hän itse uskoo vuokraavansa asuntoaan turisteille viiden seuraavankin vuoden kuluttua.

– En ole keksinyt mitään syytä lopettaa, hän kuittaa.

