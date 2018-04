Ruotsalaiset pöyristyivät Nobel-akatemian Sara Daniuksen erosta – "Nyt riittää", "Kauhea akatemia"

Ruotsin akatemia on jakautunut kahteen leiriin, ja jäsenten enemmistö on nyt vanhoillisia. Akatemiasta on viikon sisällä eronnut viisi jäsentä.