Times: Yhdysvallat kerää Syyrian lähelle suurinta iskuvoimaa sitten Irakin sodan

Yhdysvallat ja sen liittolaiset kokoavat Välimerelle suurinta iskuvoimaa sitten Irakin sodan vuonna 2003, kertoo brittiläinen The Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti. Länsimaat valmistautuvat mahdollisiin Syyriaan tehtäviin iskuihin, vastatoimena väitetylle kemiallisten aseiden käytölle.

Timesin mukaan Välimerellä on neljä Yhdysvaltain hävittäjäalusta, joita siirretään Välimeren itäosaan. Aluksilla on kaikkiaan vajaat 400 Tomahawk-risteilyohjusta. Yksi aluksista, USS Donald Cook on jo Syyrian lähivesillä.

Yhdysvalloilla on Välimerellä ilmeisesti myös sukellusveneitä, joista voidaan laukaista Tomahawkeja.

Välimerta kohti on lähtenyt myös amerikkalainen laivasto-osasto, johon kuuluu lentotukialus USS Harry S. Truman ja seitsemän muuta sotalaivaa. Trumanilla on mukanaan 90 lentokonetta ja helikopteria, ja muilla aluksilla noin 300 risteilyohjusta.

Lentotukialusosasto ehtii Välimeren itäosaan aikaisintaan ensi viikon lopulla.

Brittien sukellusveneet liikkeellä

Mikäli Yhdysvallat ryhtyy iskuihin Syyriaa vastaan, myös Britannian ja Ranskan odotetaan osallistuvan niihin. Vielä perjantaina Yhdysvallat ei oman ilmoituksensa mukaan ollut tehnyt päätöstä iskuista.

Britannia on käskenyt ainakin yhden sukellusveneen, mahdollisesti kahden, siirtyä iskuetäisyydelle Syyriasta. Tähän kuluu muutama päivä. Veneissä on aseistuksena Tomahawk-risteilyohjukset.

Lisäksi Britannian laivastolla on Välimerellä yksi hävittäjäalus, HMS Duncan, joka on käsketty lähtemään Kyprokselta merelle. Sen tehtävä on antaa ilmatorjuntasuojaa muille aluksille, jos Venäjä tekee vastahyökkäyksen.

Ranskan laivastolla on Välimerellä fregatti Aquitane. Aluksella on 16 risteilyohjusta.

– Yhdysvalloilla ja liittolaisilla on jo nyt Välimerellä kyky tällaisen iskun tekemiseen, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, komentaja Jaakko Jäntti.

Britannian laivaston ilmatorjuntahävittäjä HMS Duncan Välimerellä. Britannian puolustusministeriö / Ben Sutton

Venäjän sotalaivat torjumaan

Venäjän Syyriassa olevat laivastovoimat lähtivät Tartusin satamasta merelle torstaina. Venäjällä on Syyriassa kaksi uudenaikaista sotalaivaa, fregatit Admiral Grigorovitš ja Admiral Essen sekä kymmenkunta muuta alusta.

– Tämä merkitsee, että Venäjän alukset pystyvät muodostamaan yhden ilmatorjuntavyöhykkeen lisää rannikon edustalle. Jos mereltä ammutaan risteilyohjuksia, venäläiset alukset pystyvät jossain määrin näitä torjumaan, sanoo Jäntti.

Jäntin mukaan venäläisillä tuskin on tarkoitus käydä länsimaiden aluksia vastaan. Sen sijaan niiden ilmatorjuntaohjuskalustoa pidetään varsin hyvänä.

Tiedustelukoneet jo ilmassa

Syyrian ja Libanonin rannikon edustalla on jo useampana päivänä lentänyt edestakaisin Yhdysvaltain ilmavoimien signaalitiedustelukone RC-135V, jonka tukikohta on Soudan tukikohdassa Kreetalla.

– Siinä varmasti pyritään luomaan tilannekuvaa ja hakemaan kohteita mahdolliselle iskulle, sanoo komentaja Jäntti.

Tilannekuvan luomisella hän tarkoittaa sen selvittämistä, ovatko syyrialaiset iskujen uhatessa siirtäneet koneitaan tukikohdista toiseen tai ovatko venäläiset siirtäneet joukkojaan syyrialaisten tukikohtiin.

– Voi hyvin olla, että Venäjä pyrkii suojaamaan Syyrian joukkoja niin että se levittää omaa kalustoaan Syyrian tukikohtiin, ja olemalla siellä ikään kuin kilpenä yrittää vaikuttaa siihen, mitä maaleja valikoituu kohteiksi.

Syyrian armeijan kerrotaan tyhjentäneen joitakin tukikohtiaan ja siirtäneen joukkojaan sellaisiin tukikohtiin, joissa on myös Venäjän joukkoja. Myös puolustusministeriö Damaskoksessa on tiettävästi tyhjennetty.

Syyrian opposition jäseniä odottamassa evakuointia Doumasta. Kaupungissa väitetyksi tehty kemiallisten aseiden käyttö on saanut Yhdysvallat uhkaamaan Syyriaa ohjusiskulla. Yussef Badawi / EPA-EFE

Kybersotaa ja elektronista torjuntaa

Risteilyohjuksia voi yrittää torjua ilmatorjunnalla. The Timesin mukaan Britannia ja muut mahdolliseen iskuun osallistuvat maat todennäköisesti yrittävät häiritä Syyrian ja Venäjän ilmatorjunnan tutkia kyberhyökkäyksillä.

Ilmatorjunnan tutkia voidaan häiritä myös siihen varustetuista lentokoneista käsin.

Mutta elektronista sodankäyntiä käyvät varmasti puolustajatkin. Jäntin mukaan Syyriassa on ajoneuvoihin sijoitettuja venäläisiä häirintäjärjestelmiä, joilla pystytään vaikuttamaan risteilyohjuksen gps-suunnistukseen ja ohjuksen osumatarkkuuteen.

– Sehän riittää, että täsmäase menee vaikkapa sata metriä ohi maalista.

Tällaisten häirintälaitteiden vaikutus ei ulotu kovin kauas, joten niiden on suunnilleen oltava aiotussa kohteessa, jotta ne tehoaisivat.

Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmä laukaisee ohjuksen Venäjällä 2017. Maksim Shipenkov & EPA

Monenlaisia ilmatorjuntaohjuksia

Venäjällä on Syyriassa S-400 ja S-300 -ilmatorjuntaohjuksia, jotka ovat kauas kantavaa kalustoa, ja Pantsir-S1 -järjestelmiä, jotka on tarkoitettu lähitorjuntaan. Pantsir reagoi hyvin nopeasti, ja järjestelmässä on sekä ohjuksia että konetykki.

– Pantsir on varsinkin risteilyohjuksen lennon loppuvaiheessa hyvin tehokas sitä vastaan, sanoo Jäntti.

Pantsireita on paitsi Syyriassa olevilla Venäjän joukoilla, myös 40 yksikköä Syyrian armeijalla. On epäselvää, onko niissä syyrialaiset vai venäläiset käyttäjät.

S-400 on uusi ohjusjärjestelmä, jota ei ole käytetty sotatilanteessa. Venäjä kehuu ohjusta ylivoimaiseksi. Vasta sen käytön yhteydessä selviävät sen kyvyt – joista tosin saa silloin tietoa myös vastustaja.

Kovaa sanasotaa torjunnasta

Venäjä on sanonut ampuvansa risteilyohjukset alas, jos Syyriaan hyökätään. Jos se todella näin päättää tehdä, Jäntti uskoo Venäjän käyttävän sekä S-400 -ohjuskalustoa että elektronisia torjuntakeinoja.

– Nyt retoriikka on ollut kovaa, ja jos sinne ohjusisku tulee, Venäjä saattaa lähteä sitä torjumaan, arvioi strategian pääopettaja Jäntti.

– Venäjä varmasti katsoo ihan iskuhetkeen saakka, miten se reagoi. On tietysti erilainen kynnys lähteä torjumaan risteilyohjuksia kuin miehitettyjä lentokoneita. Siitäkin voi viime hetkellä riippua se reaktio.

Ohjusten torjuminen ohjuksilla pitää suurvaltojen sodan riskin pienempänä kuin lentokoneen ja lentäjän alas ampuminen.

Yhdysvallat teki ohjusiskun Syyriaan noin vuosi sitten, kun kemiallisia aseita käytettiin siviilejä vastaan. Silloin Venäjä ei yrittänyt torjua ohjuksia, vaikka ennen iskua niin sanoi tekevänsä. Tuolloin Yhdysvallat antoi Venäjälle ennakkovaroituksen iskusta.

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzia on varoittanut Yhdysvaltoja sodan vaarasta. Justin Lane / EPA-EFE

Lentokoneiden ilmaiskut epätodennäköisiä

Komentaja Jaakko Jäntti pitää todennäköisimpänä pelkkää ohjusiskua, jos isku tehdään.

– Se on itselle riskittömämpi mahdollisten tappioiden mielessä. Siinä on myös pienempi eskalaation (sodan leviämisen) riski. Ohjusten lisäksi voidaan käyttää myös aseistettuja lennokkeja, sanoo Jäntti.

Samaa mieltä on uutiskanava CNN:n haastattelema (siirryt toiseen palveluun) puolustusasiantuntija Adam Mount. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei mielellään vaaranna amerikkalaisia lentäjiä iskuissa.

Yhdysvalloilla on Qatariin sijoitettuna tutkassa heikosti näkyviä huippunykyaikaisia F-22 -hävittäjiä, jotka ovat tehneet taistelulentoja Syyrian yllä.

Yhdysvallat on käyttänyt B-2 häivepommittajaa monissa sotatoimissa. Yhdysvaltain ilmavoimat

Risteilyohjuksia lentokoneista?

Lentokoneet toki voivat osallistua mahdolliseen iskuun risteilyohjusten laukaisualustoina, jolloin ne eivät ole yhtä paljon vaarassa tulla ammutuksi alas.

Brittien ilmavoimilla on Kyproksella risteilyohjuksilla varustettavia Tornado-rynnäkkökoneita. Yhdysvallat puolestaan voi lähettää Amerikan mantereelta pitkän matkan B-2 -häivepommittajia.

CNN:n haastatteleman Adam Mountin mukaan Yhdysvaltain ilmavoimat saattaisi käyttää lentokoneesta laukaistavia JASSM-risteilyohjuksia. Niitä on hankittu myös Suomen ilmavoimille.

Sen paremmin Yhdysvallat kuin Venäjäkään ei halua mahdollisten iskujen leviävän niiden väliseksi sodaksi. Niinpä saattaa olla, että Yhdysvallat liittolaisineen päätyy pommittamaan tyhjennettyjä tukikohtia.

Lähteet: YLE, AFP, Reuters