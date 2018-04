OPCW:n tutkijat ovat Syyriassa hakemassa totuutta kemiallisista iskuista – Näin he tekevät työtään ja tämä heitä odottaa

Tutkijoiden haasteena on ajan kuluminen sekä hatara turvallisuustilanne.

Kaksi Kemiallisen aseiden kieltojärjestön OPCW:n asiantuntijaryhmää on aloittamassa tutkimuksiaan Syyriassa. He yrittävät tutkia oliko Douman kaupungissa viime lauantaina käytetty kemiallisia aseita. Tutkijoiden työn on määrä alkaa lauantaina.

Järjestö ei kertonut perjantaina Ylelle, milloin se julkistaa tutkimustulokset. OPCW:n sähköpostiviestin mukaan tulosten julkistamisen ajankohtaa ei kerrota, jotta tutkimus olisi mahdollisimman luotettava ja tutkijoiden turvallisuus säilyisi.

Näytteet

Tärkein Douman-ryhmien tehtävä on kerätä näytteitä. He keräävät erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi maanäytteitä ja verta iskun tapahtumapaikalta.

Näytteet viedään OPCW:n laboratorioon Hollantiin. Näytteet saatetaan jaetaan osiin, ja ne lähetetään testattaviksi eri yhteystyötä OPCW:n kanssa tehneisiin laboratorioihin.

Tutkijat ovat sitoutuneet tiukkaan kontrolliin testien hallinnassa. Se tarkoittaa, että heidän täytyy olla paikalla kun näytteet otetaan, jonka jälkeen he eivät saa luovuttaa näytettä kenellekään.

OPCW on toisinaan tehnyt yhteistyötä Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijoiden kanssa. WHO on saattanut auttaa esimerkiksi veri- ja kudosnäytteiden saamisessa.

Todisteet

Kun tutkijat pääsevät Douman alueelle, on kulunut jo viikko iskusta. Ajan kuluminen tekee näytteiden saamisesta vaikempaa kuin normaalioloissa. Normaalisti esimerkiksi rikospaikalle saavutaan viimeistään tuntien kuluessa.

Tutkijat yrittävät mahdollisimman pian näytteitä myrkyllisistä kemikaaleista, kuten sariini ja kloori. Erityisesti tukehtumista aiheuttava kloori haihtuu jopa yhden päivän aikana. Merkkejä hermomyrkky sariinista saattaa löytyä päivien tai viikkojenkin jälkeen.

Tutkijat yrittävät löytää myös muita todisteita kuten esimerkiksi kanistereita tai säiliöitä sekä osia tai jäänteitä pommeista. Erilaisissa osissa saattaa olla jäänteitä kemikaaleista. Tutkijat kuvaavat myös paikkoja, joissa on jälkiä iskuista tai näkyviä kraatereita.

Länsimaat ovat syyttäneet presidentti Bashar al-Assadin hallintoa kemiallisten aseiden käytöstä Doumassa. OPCW:n tutkijat eivät kuitenkaan tule nimeämään syyllistä iskuille.

Todistajat

Todistajat ovat kertoneet kuulleensa pommin vihellyksen ääntä, jota syntyy kun tynnyripommi putoaa alas taivaalta. OPCW on aiemmin raportoinut, että joissakin tynnyripommeissa Syyrian sodassa on ollut räjähtäviä ja klooria täynnä olleita säiliöitä.

Tutkijat haastattelevat myös pelastustyöntekijöitä, selviytyneitä uhreja, uhreja hoitaneita ja muita silminnäkijöitä. Heiltä kerätään tietoa siitä minkälaisia oireita iskun uhreilla on ollut.

Työolosuhteet

Tutkijat tekevät työtään olosuhteissa, joissa mikään ei ole varmaa. Taistelut Syyrian hallituksen joukkojen ja kapinallisten välillä Ghoutan alueella ovat tauonneet, mutta rauha alueella on hauras.

Aiemmin tutkijat ovat joutuneet kahdesti tulituksen kohteeksi yritettyään päästä tutkintapaikalle Syyriassa. Elokuussa 2013 tarkka-ampuja tulitti tutkijoita Itä-Ghoutan alueella, jossa satoja ihmisiä kuoli sariini-iskussa.

Toukokuussa 2014 puolestaan tutkijoiden autosaattuetta tulitettiin ja siihen osui räjähde Haman alueella. Tutkijat joutuvat vangituiksi, mutta heidät vapautettiin eikä kukaan ei loukkaantunut. Syyllisiä ei saatu selville.

Lähteet: Reuters