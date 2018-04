Rakentaminen alkoi ensi vuoden asuntomessualueella – "Tästä tulee taidekoti"

Mistä on kyse? Asunmessurakentaminen on alkamassa vuoden 2019 messualueella Kouvolassa.

Tänä keväänä alkavat viherrakennustyöt.

Pientalojen rakentaminen Korian Pioneeripuistossa on vilkkaimmillaan ensi syksynä.

Rakentaminen on pääsemässä vauhtiin vuoden 2019 asuntomessualueella Kouvolassa. Ensimmäiset pientalorakentajat ovat jo aloittaneet urakkansa.

– Huhti– ja toukokuu on varattu perustuksiin liittyville töille. Talon runko nousee pystyyn kesäkuun alussa, kertoo tontillaan paalutustöitä käynnistämässä ollut kouvolalainen Paavo Hakkarainen.

Hakkarainen rakentaa taloa yhdessä puolisonsa Anne Hasun kanssa. Projekti on jo nyt vaatinut vuoden kestäneen suunnittelun.

– Olemme molemmat yrittäjiä ja meillä on omat kiireemme. Tämä on vaatinut pitkiä iltoja ja vähän öitäkin, että kaikki asiat on saatu kasaan, mutta innolla mennään eteenpäin, kuvailee tunnelmiaan Anne Hasu.

Pariskunnan talosta tulee yksikerroksinen kahden ihmisen koti, jossa asuintilaa on runsaat 130 neliötä ja varasto– ja autotalli- sekä katostilaa noin 70 neliötä.

Talo nouseen vanhojen armeijan harjoitusmaastojen tuntumassa virtaavan Tallinojan varteen. Tallinoja laskee läheiseen Kymijokeen.

– Tästä tulee kahden ikääntyvän yrittäjän taidekoti, kertoo Hasu.

Hasu on yrittäjänä Elimäellä taide- ja pitokartanossa, puolisonsa Paavo Hakkarainen puolestaan toimii vesikattoihin erikoistuneena rakennusalan yrittäjänä.

– Tavoitteena on sellainen koti, jossa ei tarvitse tehdä remontteja pitkiin aikoihin ja jossa voimme asua mahdollisimman pitkään, lisää Hakkarainen.

Rakentaminen kiihtyy kohti syksyä

Hasun ja Hakkaraisen yrittäjäpariskunnan naapureiksi tulee lisää rakentajia vielä kevään aikana. Seuraavat tonttitöiden aloitukset riippuvat siitä miten rakennuslupa-asiat etenevät. Lupia on useita valmisteltavana.

Vielä huhtikuun aikana messualueella tehdään tonttien pohjatutkimuksia ja muun muassa raivataan puustoa.

– Todennäköisesti seuraavat uudet pientalotyömaat alkavat toukokuussa, arvioi aluevalvoja ja rakennustarkastaja Esa Inkilä Kouvolan kaupungilta.

Huhtikuussa alueella aloitetaan myös vihertyöt, jotka kestävät asuntomessujen kynnykselle saakka.

Kouvolan asuntomessut pidetään Korian Pioneeripuistossa eli entisellä varuskunta-alueella.

Messualueelle tulee viiteen eri kortteliin 35 pientalotonttia. Tontteja on varamaatta vielä kymmenkunta. Talojen on valmistuttava ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.

– Vilkkain aika rakentamisessa on ensi syksynä, uskoisin, että syyskuun aikana jo, sanoo Inkilä.