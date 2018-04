Kun Ruotsi pukeutui rusettipuseroon – julkkikset osoittavat tukeaan Nobel-akatemian Sara Daniukselle

Rusettipusero on kannanotto Ruotsin akatemian pysyvän sihteerin Sara Daniuksen puolesta. Hän ilmoitti erostaan eilen.

Kulttuuriministeri veti aamulla päälleen rusettipuseron. Niin teki myös elinkeinoministeri ja koko joukko muita poliitikkoja.

Kulttuuriväki kaivoi rusettipuserot kaapeistaan. Mark Levengoodin ja Kenneth Kvarströminkin kaapista se löytyi.

Tavalliset svenssonit panivat päälleen rusettipuserot tai sitoivat kravattinsa rusetiksi. Myös lemmikkejä koristeltiin rusetein.

Rusettipusero on kannanotto Ruotsin akatemian pysyvän sihteerin Sara Daniuksen puolesta. Hänet on usein nähty rusettipuserossa. Myös eilen torstaina, kun hän ilmoitti eroavansa Ruotsin akatemiasta.

Ruotsalaiset uskovat, että Danius pakotettiin eroamaan Ruotsin akatemiasta. Akatemian kohun keskiössä ollut Katarina Frostenson suostui eroamaan vain, mikäli Daniuskin eroaisi.

Frostenson on naimisissa niin kutsutun kulttuuriprofiilin, Jean-Claude Arnault'n kanssa. Lähes 20 naista on syyttänyt Arnault'ta seksuaalisesta häirinnästä, ja pariskuntaa epäillään talousrikoksista. Poliisitutkinta on käynnissä.

Hakusanalla #knytblus on julkaistu tänään perjantaina tuhansia Twitter- ja Instagram-viestejä.

– Uusi päivä valkenee, toteaa kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke twiitissään.

– Feministinen taistelu on käynnissä joka päivä, tiedämme sen. Bussissa, koulukäytävällä, työpaikan kokoushuoneessa. Askel taakse päin eilen, mutta kaksi askelta eteenpäin tänään. Otamme ne yhdessä.

– Koko tiimi pukeutuu tänään rusettipuseroon, kirjoittaa elinkeinoministeri Mikael Damberg. Valtiopäiväedustaja Tomas Eneroth työtovereineen seurasi esimerkkiä.

– Työn tasa-arvon hyväksi on jatkuttava, twiittasi keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf.

En gång knytblus. Alltid knytblus. Denna varit trogen kompanjon i 5 år. Lyser idag för @saradanius hos @MalouEfterTio 10:20 #KnytblusFörSara pic.twitter.com/CY1qrF7DQ7 — Birgitta Ohlsson (@birgittaohlsson) 13. huhtikuuta 2018

– Hyvää huomenta, Ruotsi. Vuonna 2018 elämme edelleen patriarkaatissa. Voimme muuttaa sen, totesivat Feministit-puolueen puheenjohtajat Gita Nabavi ja Gudrun Schyman.

Laulaja Eva Dahlgren, oopperalaulaja Rickard Sjöberg, juontaja-kirjailija Mark Levengood ja tanssija-koreografi Kenneth Kvarström julkaisivat myös kuvia itsestään rusettipaidoissa.

Kejsaren är naken! #knytblus A post shared by Eva Dahlgren (@evgud) on Apr 13, 2018 at 1:28am PDT

Herrarna i Akademien trodde nog att slaget var avgjort nu när de kickat Danius.



Well. De har aldrig haft mer fel, för revolutionen som vädrar ur gammal sexism har just fått ny kraft med bildningens powersuit; #knytblus. pic.twitter.com/Mngt0MQSZX — Rickard Söderberg ♪♫ (@GayTenor) 13. huhtikuuta 2018

– Akatemian herrat luulivat kaiketi voittaneensa taistelun, kun he antoivat Daniukselle potkut, oopperalaulaja Rickard Sjöberg kirjoitti.

– Well. He eivät ole ikinä aiemmin olleet näin väärässä , sillä vanhaa seksismiä vastustava vallankumous on juuri saanut uutta voimaa sivistyksestä.

fixing a knytblus #saradanius #knytblus A post shared by @ kennethkvarnstrom on Apr 12, 2018 at 9:36pm PDT

SVT:n meteorologi pukeutui myös rusettipuseroon (siirryt toiseen palveluun)

