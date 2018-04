Ambulanssilennon kone vaihtui yllättäen – yhtiö mätkäisi potilaalle yli kymppitonnin lisälaskun

Kuluttajariitalautakunnassa on ratkaistu äärimmäisen harvinainen hintakiista ambulanssilennon kustannuksista ulkomailta Suomeen. Lautakunnan täysistunto päätyi ratkaisussaan potilaan kannalle ja suosittaa lennon järjestäjää palauttamaan asiakkaalleen 13 200 euroa lennon kustannuksista.

Kyseisen ambulanssilennon järjestely alkoi lähes kaksi vuotta sitten Bulgariassa, jossa oleskellut suomalainen tarvitsi pikaisesti ambulanssilennon kotimaahan. Suomalainen yhtiö tarjosi lentoa noin 20 000 euron hintaan. Potilaskuluttaja hylkäsi ensin tarjouksen, mutta saatuaan järjestettyä lainaa ilmoittikin tunnin päästä hyväksyvänsä sen.

Hän maksoi ja ryhtyi odottamaan lentoa. Pian yhtiöstä ilmoitettiin, että aiottu kone oli vaihtunut isompaan ja lennon hinta samalla kallistunut yli kymppitonnilla. Halvempi lento olisi onnistunut kahden päivän kuluttua. Kuluttajan oli pakko ottaa kalliimpi ambulanssilento akuutin tarpeen vuoksi.

Lennon jälkeen potilaskulttaja katsoi, että hänelle pitäisi palauttaa lentohintojen erotus eli 13 200 euroa. Hän riitautti asian lautakunnassa. Lautakunta päätyi suosituksessaan kuluttajan kannalle.

– Tässä tilanteessa oli hieman epäselvää, miten ja missä vaiheessa sitova sopimus oli syntynyt. Yleensä aina epäselviä tilanteita tulkitaan elinkeinonharjoittajan vastaisesti, ja kyllä näissä ambulanssilennoissa olosuhteet ovat sellaiset, että elinkeinonharjoittajan, joka palvelua tarjoaa, pitää olla sopimusta tehtäessä hyvinkin selkeä, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Itse lennon hintaan lautakunta ei puuttunut, koska ambulanssilennon kaltainen yksityislento on joka tapauksessa erittäin kallis.

Puheesta ei näytöksi

Ambulanssilennosta syntynyt kiista on hyvin harvinainen kuluttajariitalautakunnassa. Ståhlberg ei muista ainoatakaan aiempaa tapausta. Pitkälti se johtuu sitä, että yleensä ambulanssilennot korvataan matkavakuutuksesta.

Sen sijaan Suomen valtio ei korvaa ambulanssilentojen kustannuksia kotimaahan, vaikka moni niin luulee. Kelaankin on turha laskua lähettää.

– Matkavakuutus on hyvä ottaa ja tarkistaa, että ambulanssilento kuuluu vakuutuksen piriin, Ståhlberg muistuttaa.

Huolellinen ja tarkka on syytä olla jo ambulanssilentoa tilattaessa. Pelkän puhutun varaan ei kannata jäädä.

– Se, mitä sovitaan, olisi hyvä dokumentoida joko sähköpostiviestein tai vähintään tekstiviestein. Aina, kun on jääty puheen varaan, niin jälkikäteen on vaikempi selvittää ja todistaa, mitä on oikeastaan sovittu.

Ambulanssilentoja lennetään ulkomailta Suomeen noin sata vuodessa eli pari lentoa viikossa. Lautakunnalta jobinpostia saanut yhtiö neuvottelee lennosta valittaneen kuluttajan kanssa parhaillaan sopuratkaisusta.