Mitä yhteistä on Lady Gagalla ja nykyklassisella? 5 vähän erilaista näkökulmaa uuteen musiikkiin

Jos musiikki on seksiä, Merzbow on pornoa

Mistä ihan tavallinen musiikin kuuntelija voisi aloittaa retken nykymusiikin maailmaan?

Tampere Biennalen taiteellinen johtaja ja Defunensemble-nykymusiikkiyhtyeen perustaja, säveltäjä Sami Klemola miettii pitkään.

Lopulta hän päätyy siihen, että ranskalaisen Gérard Griseyn (1946–1998) spektrimusiikki saattaisi toimia. Se on lähellä minimalismia ja siten joiltain osin korvalle entuudestaan tuttua ja helposti lähestyttävää.

– Informaation määrä on sellainen, että peruskuulija saattaisi ottaa sen vastaan. Siinä tapahtuu paljon, mutta musiikki ei riuhdo itseään, vaan kaikki tapahtuu vellovan kentän sisällä.

Suomessa Griseyn spektrimusiikkia kuultiin Musica Nova Helsinki -festivaalilla alkuvuodesta 2017. Helsingin kaupunginorkesteri esitti silloin kulttiteoksen Les Escapes Acoustiques (siirryt toiseen palveluun).

Helpon lähestyttävyyden vastakohtia löytyy paljon. Monessa mukana ollut Klemola törmää silloin tällöin musiikkiin, jota hän ei kerta kaikkiaan pysty ottamaan vastaan. Silloin on aika painaa stop-nappulaa tai lähteä pois konsertista.

Sietokyvyn rajamailta sen sijaan löytyy kiinnostavia ilmiöitä.

Esimerkiksi japanilaisen taiteilijan Masami Akitan (s. 1956) Merzbow-projekti teki Klemolaan lähtemättömän vaikutuksen Avanto-festivaalilla 2000-luvun puolivälissä.

Merzbow tunnetaan keikoista, joihin ei kerta kaikkiaan kannata lähteä ilman kuulosuojaimia. Hälyäänistä rakennettu musiikki (siirryt toiseen palveluun) on kaiken kattavaa.

– Äänenpaine oli niin valtava, että kun konsertti loppui, yleisö liikahti parikymmentä senttiä eteenpäin. Ääni vain loppui tyhjään täydestä metelistä. Yhtäkkiä oli hiljaisuus. Se oli todella fyysinen kokemus.

Akita on sanonut, että jos musiikki on seksiä, Merzbow on pornoa.

– Todella epämiellyttävän kuuloista musiikkia, mutta hälyäänissäkin on oma kauneutensa. Tietyllä tapaa Merzbow rinnastuu ranskalaiseen spektrimusiikkiin. Molemmat analysoivat ääntä.