Venäjä: Britit määräsivät avustusjärjestön väärentämään Douman myrkkykaasuiskun

Kuvakaappaus videosta, jonka Syyrian siviilipuolustus on julkaissut Doumasta 8. huhtikuuta.

Venäjän puolustusministeriö syyttää Britanniaa salahankkeesta, jonka avulla Damaskoksen esikaupunkiin Doumaan väärennettiin viime lauantaina myrkkykaasuisku.

Kansainvälinen yhteisö on kauhistunut videokuvista, joissa nähdään kokonaisia perheitä, jotka ovat kuolleet ilmeisesti hengitettyään myrkkykaasua. Länsimaat, joiden joukossa Ranska ja Yhdysvallat ovat vakuuttuneet, että Syyrian hallitus teki Doumaan myrkkykaasuiskun.

Syyrian hallitusta tukeva Venäjä on jatkuvasti kiistänyt, että Doumaan olisi tehty myrkkyisku. Venäjän mukaan kyseessä on lavastus.

Tänään perjantaina Venäjän puolustusministeriön tiedottaja syytti suoraan Britanniaa siitä, että se olisi painostanut avustusjärjestö Valkokypärät lavastamaan iskun.

– Meillä on [...] todisteita Britannian suorasta osallisuudesta provokaation organisoimiseen, tiedottaja sanoi televisioidussa tiedotustilaisuudessa.

Valkokypärät (White Helmets) on Syyriassa toimiva vapaaehtoisjärjestö, jonka jäsenet ovat ensimmäisiä, jotka etsivät sotatoimien uhreiksi jääneitä siviilejä ja antavat heille ensiapua. Työ on erittäin vaarallista ja useita järjestön jäseniä on kuollut avustustyössä.

Tiedottajan mukaan Britannia painosti voimakkaasti Valkokypäriä.

"Valeuhreja"

Douman tapahtumasta on julkaistu videokuvaa, jossa lapsia hoidetaan sairaalassa mm. valelemalla heidän päälleen vettä. Tiedottajan mukaan sairaalaan oli rynnännyt joukko ihmisiä videokameran kanssa huutaen, että heidän potilaansa olivat kemiallisen iskun uhreja.

Miehet olivat alkaneet paniikinomaisesti ruiskuttaa vettä lasten päälle. Douman sairaalan hoitohenkilökunnan mielestä potilailla ei ollut mitään kemiallisen myrkyn oireita, tiedottaja sanoi.

Kansainvälinen tutkijaryhmä alkaa huomenna lauantaina tutkia Douman iskun jälkiä.

USA: Syyria käyttänyt myrkkyä ainakin 50 kertaa

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Hayley sanoi YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Syyrian johto on käyttänyt myrkkykaasua maan seitsemän vuotta kestäneen sisällissodan aikana ainakin 50 kertaa.

Länsimaat ovat sopineet, että myrkkyiskuun vastataan. Toistaiseksi ei ole tietoa, millainen vastaus on kyseessä ja milloin toimiin ryhdytään.

Hayleyn mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole vielä päättänyt toimenpiteistä. Jos ja kun toimenpiteet alkavat, ne tehdään yhteisten arvojen puolustamiseksi, Hayley sanoi.

– Kaikki valtakunnat ja kansat kärsivät, jos sallimme [Syyrian presdientti] Assadin normalisoida kemiallisten aseiden käytön.

Uutista täydennetty 13.4. klo 18.52. Venäjän puolustusministeriön tiedottaja kertoi lisää, miksi Venäjän mielestä uutinen iskusta on väärennetty.

