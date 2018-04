Jari Sillanpää palaa julkisuuteen huumekohun keskeltä – fanit odottavat illan konserttia jännityksen vallassa

Kajaanilainen Pirjo Jauhiainen on ollut Jari Sillanpään fani jo yli parinkymmenen vuoden ajan, aina tangokuninkuusajoilta lähtien. Hän käy "Jartsan" konserteissa ja hänen ihailemansa laulajan musiikki soi usein kotona – niin nytkin.

– Jartsa on empaattinen ja ihmisystävällinen henkilö, joka ottaa meidät fanit huomioon. En ole esimerkiksi huomannut hänessä minkäänlaista ylpeyttä, Jauhiainen kertoo fanituksensa taustoista.

– Jartsa on Jartsa, hän on ylitse muiden. Eikä tule toista, ainakaan vähään aikaan, Jauhiainen jatkaa.

Lämminsydäminen ja avoin ihminen

Sillanpää-fanitus kulkee suvussa: myös Jauhiaisen tytär Petra Tervonen on laulajan fani.

– Jari on monipuolinen artisti. Hän pystyy tekemään musikaaleja ja laulamaan tangoa. Hän voi esittää poppia, rockia ja oikeastaan ihan kaikenlaista musiikkia, Tervonen kertoo.

Myös artistin avoimuus ja lämmin sydän saavat Tervoselta kehuja.

Sillanpään homoudesta oli kuiskuteltu jo pitkään, mutta kun laulaja tuli kaapista ulos vuonna 2006, moni fani järkyttyi. Semminkin kun valtaosa heistä oli ja on naisia. Monelle Sillanpää on ollut kaukorakkaudenkin kohde.

Pirjo Jauhiaiselle tai Petra Tervoselle Sillanpään homoudessa ei ollut mitään ihmeellistä.

– Minulle se oli alusta asti selvää. Tiesin sydämessäni ja mielessäni, että Jartsa tykkää samaa sukupuolta olevista henkilöistä. Ja se sopii! Ei se haittaa millään lailla minun fanitustani, Jauhiainen kertoo.

Pirjo Jauhiainen Jussi Mankkinen / Yle

"Henkilökohtainen asia"

Fanien kannalta tämänhetkinen tilanne on huomattavasti monimutkaisempi ja vaikeampi kuin suosikkiartistin seksuaalinen suuntautuminen. Tammikuussa Sillanpää sai tuomion rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta.

Maaliskuun lopulla poliisi otti kiinni lomamatkalta palaavan tähden. Hänen hallustaan löytyi metamfetamiinia.

Pari viikkoa sitten Sillanpää kertoi MTV:n haastattelussa metamfetamiinin käytöstään ja totesi suoraan olevansa narkomaani. Sillanpää ei myöskään ole pyydellyt anteeksi käytöstään.

– Ei minun fanitukseni ole siihen loppunut – ei ihmistä voi tällaisella hetkellä sen takia hylätä, että hänellä on joku tällainen vajavaisuus. Onhan ihmisissä alkoholisteja ja kuka mitäkin, emme me voi lähteä ketään tuomitsemaan. Se on Jartsan oma henkilökohtainen asia, Pirjo Jauhiainen sanoo.

Marjo Kangasharju Jussi Mankkinen / Yle

Samalla linjalla on kajaanilainen Jari Sillanpää -fani Marjo Kangasharju.

– Hänen elämänsä ei varmasti ole helppoa, vaikka on mainetta ja rahaa. Onko se sitten niin, että hän joutuu hakemaan elämyksiä jostakin muusta asiasta, tai että hänellä on kovat paineet? En tiedä, nämä ovat vain minun arvailujani, Kangasharju miettii.

Hänen ensireaktionsa huumekohuun oli voimakas.

– Tämä huumeiden käyttöhän tuli ensimmäisen kerran esille viime syksynä. Olen sairaanhoitaja, ja kun kuulin siitä, minuun iski sellainen hoitajavietti, että nyt polkaisen autoon, ajan Helsinkiin ja menen sen miehen juttusille ja kysyn, että mitä nää oikein meinaat!

Muutamia keikkoja peruttu

Tälle keväälle ja ensi kesälle Sillanpäälle on suunniteltu 45–60 keikkaa. Tähän mennessä konsertteja on peruttu kolme.

Perjantaina 13. huhtikuuta Sillanpään piti esiintyä Kuusamossa, mutta konsertti peruttiin nimenomaan huumekohun takia. Myös Järvenpään RetroFest, jossa Sillanpään piti olla pääesiintyjänä, peruttiin kokonaan samasta syystä.

Tuula Tikkanen Jussi Mankkinen

Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän konserttia ei suunniteltu peruttavaksi, mutta tilanne on ollut järjestäjälle hieman hankala. Kaukametsään on esimerkiksi tullut negatiivista palautetta artistin huumeiden käyttöön liittyen.

– Konsertin peruuttamisesta keskusteltiin, totta kai. Päätimme kuitenkin ettei sitä peruta, koska olimme jo tehneet tietynlaisen sopimuksen, jonka purkamiseen olisi voinut liittyä sopimusrikkomus, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Tuula Tikkanen kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsästä kertoo.

Tikkasen mukaan asiasta viestiteltiin myös muiden kulttuurilaitosten kanssa.

– Emme tietenkään hyväksy huumeiden käyttöä. Mutta meidän kantamme on se, että olemme tilanneet konsertin, ja siinä olemme sitten pitäytyneet. Sillanpää on lisäksi täällä päin suosittu artisti ja yleisö on halunnut hänet tänne esiintymään.

Faneilta selvä viesti

Kysymys kuuluukin, milloin Sillanpää nähdään esimerkiksi Kajaanissa seuraavan kerran. Tikkasen mukaan Sillanpää pääsee esiintymään jatkossakin, mutta toivottavasti hän saa asiansa kuntoon.

Myös Sillanpään faneilla on suosikilleen selvä viesti.

– Toivon, että Jari löytää motivaation irrottautua huumeista, niiden käytön jatkaminen ei ole hyvä tie. Lopettamisella hän turvaa myös oman uransa. Me emme halua menettää häntä ja siksi toivon, että huumeiden käytöstä tulee hänelle historiaa, Marjo Kangasharju toteaa.

Pirjo Jauhiaisella on samansuuntainen toive.

– Hänen pitäisi nyt jaksaa päästä huumeista irti ja kamppailla niistä kerta kaikkiaan ulos. Totta kai hän on vastuussa myös faneilleen. Olen surullinen ja toivon kyllä Jartsalle ihan sydämestäni, että hän selviäisi tästä – fanien tuella. Jartsaa ei jätetä! Pirjo Jauhiainen vannoo.