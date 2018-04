Pohjois-Korean johtaja tapasi kiinalaisvirkamiehiä – viime vuonna tylyä kohtelua saanut diplomaatti mukana seurueessa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi henkilökohtaisesti kiinalaisia virkamiehiä Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA kertoi sunnuntaina, että Kim peräänkuulutti vahvempaa suhdetta Kiinan kanssa.

Kiinalainen delegaatio saapui Pohjois-Koreaan vain viikkoja sen jälkeen, kun Kim teki yllättäen vierailun Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin. Pekingissä hän tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

Mukana delegaatiossa oli kokenut kiinalainen diplomaatti Song Tao. Hän koki Pohjois-Koreassa viime lokakuussa kurjaa kohtelua, kun presidentti Xin lähettämänä hän ei päässyt edes tapaamaan Pohjois-Korean Kimiä, vaan sai joutui lähtemään takaisin Kiinaan.

Pohjois-Korean johtaja ja kiinalaisten delegaatio Pjongjangissa. KCNA / EPA

Kiina on ollut Pohjois-Korean tärkein liittolainen Korean sodasta lähtien. Suhde on kuitenkin heikentynyt sen jälkeen, kun Kiina tuki YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita. Pohjois-Koreaa on kuritettu pakotteilla sen ydinaseohjelman takia.

Myöhemmin tässä kuussa Kimin odotetaan tapaavan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja tulevien viikkojen aikana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Pohjois-Koreassa vietetään sunnuntaina "Auringon päivää" Kimin isoisän Kim Il-sungin syntymäpäivän kunniaksi. Päivä on Pohjois-Korean tärkein vuosittainen juhlapäivä.

Lähteet: AFP, Reuters