Ranska: Seuraava humanitaarinen katastofi Syyriassa iskee Idlibiin

Syyrian hallituksen evakuoitibussit viemässä asukkaita Idlibiin Itä-Ghoutasta, Syyriasta 26. maaliskuuta. Itä-Ghoutan lähiö on ollut vuosien ajan Syyrian presidenttiä vastustavien kapinallisryhmien hallussa.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tutkijoiden on määrä aloittaa tänään tutkinta väitetyllä iskupaikalla.

Syyrian seuraava humanitaarinen katastrofi odottaa kapinallisten hallussa olevassa Idlibissä, varoittaa Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian ranskalaislehti Le Journal du Dimanchessa.

Ministerin mukaan Idlibissä on tällä hetkellä kaksi miljoonaa ihmistä, joista sadat tuhannet ovat evakuoituja kapinallisten menettämistä kaupungeista. Idlibin on odotettu olevan Syyrian hallinnon seuraavien taisteluiden kohde. Alue on yksi Syyrian viimeisiä, jotka eivät ole hallinnon vallassa.

Myös Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin.) on arvellut Idlibiä seuraavaksi hallinnon kohteeksi.

Eilen Syyrian armeija ilmoitti vallanneensa Itä-Ghutan kapinallisilta kaksi kuukautta kestäneiden taisteluiden jälkeen. Taistelijoita, heidän perheitään ja tukijoitaan siirrettiin Ghutasta Idlibiin.

Asetutkijat aloittavat

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tutkijoiden on määrä aloittaa tänään sunnuntaina tutkimukset väitetyn kaasuiskun tapahtumapaikalla Doumassa. Tutkijoiden delegaatio saapui Damaskokseen eilen.

Syyrian ulkoministeriö lupaa antaa asiantuntijoille täyden työrauhan. Länsimaiden mukaan iskussa käytettiin kemikaaleja, todennäköisesti klooria ja sariinia. Iskussa kuoli kymmeniä siviilejä.

Tutkijoiden työtä vaikeuttaa se, että alueelta on todennäköisesti poistettu todisteita. Alue on ollut viime viikon ajan Venäjän sotilaspoliisin ja Syyrian joukkojen vallassa. Järjestön mukaan tutkijat etsivät todisteita myös sille, onko tapahtumapaikkaan kajottu iskun jälkeen.

Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ovat antaneet uuden päätöslauselmaluonnoksen YK:n turvallisuusneuvostolle myrkkyiskujen tutkinnasta. Luonnoksessa ehdotetaan itsenäistä tutkintaa ja vaaditaan myös esteetöntä humanitaarisen avun toimittamista Syyriaan sekä Syyrian osallistumista YK:n johtamiin rauhanneuvotteluihin.

Neuvottelut luonnoksesta on määrä alkaa maanantaina, mutta diplomaattien mukaan on epäselvää, milloin turvallisuusneuvosto äänestää asiasta.