Hallituksen ajamat perusteettomat pätkätyöt nuorille voivat kaatua – "Kukaan ei kehtaisi esittää tällaista yli 50-vuotiaille"

Nuorten pätkätyöt voivat lisääntyä, sillä hallitus päätti tällä viikolla, että työnantajat saavat palkata alle 30-vuotiaita perustelematta töiden määräaikaisuutta. Edellytys on, että nuori on ollut kolme kuukautta työttömänä. Tarkoituksena on helpottaa työllistämistä.

Nuorisojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo, että nuoret ajetaan entistä ahtaammalle, jos hallituksen kaavailut toteutuvat.

– Nuorten kotitalouksien tulot ovat jääneet jälkeen kaikkien muiden tuloista. Ensi kertaa historiassa nuoret sukupolvet ovat köyhempiä kuin edeltäjänsä. Esitetty malli lisäisi epävarmuutta entisestään, Gebhard arvostelee.

Perusteettomien pätkätöiden avaaminen alle kolmikymppisille ei ole kuitenkaan läpihuutojuttu. Palkansaajajärjestö STTK:n mukaan hallituksen kehysriihessään tekemä päätös on poikkeuksellinen.

– Perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädetään siitä, että iän perusteella ei saa asettaa ketään eriarvoiseen asemaan. Eli on mahdollista, että tämä esitys olisi syrjivä myös perustuslain valossa, sanoo johtaja Katarina Murto STTK:sta.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen arvioi torstaina, että hallituksen yritys työllistää alle 30-vuotiaita törmäisi työoikeuteen.

Lain mukaan työsopimuksen tekemiselle määräaikaisena pitää olla peruste. Lähtökohta on, että työsopimus on toistaiseksi voimassa, ja siitä poikkeaminen edellyttää hyvää syytä.

Nykyisin määräaikaisuuden perusteluksi vaaditaan esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluontoisuus.

– En usko, että kukaan kehtaisi esittää tällaista esimerkiksi yli 50-vuotiaille työntekijöille. Vastaanotto olisi täysi tyrmäys, Elisa Gebhard pamauttaa.

Gebrhardin mukaan on käynyt selväksi, että nuoria ei ole tarpeeksi poliittisina päättäjinä.

Asiantuntija: Ei mahdoton, mutta vaatii kunnon perustelut

Työoikeuden dosentti Jorma Saloheimo arvioi, että säännösten höllentäminen alle 30-vuotiaiden työttömien osalta on mahdollista, vaikka se voikin osoittautua hankalaksi toteuttaa. Saloheimo on eläköitynyt vastikään työtuomioistuimen presidentin tehtävästä.

– Ihan suoraan ei voi todeta, että tälle olisi ehdoton este. Se riippuu paljon siitä millä tavoin esitys tarkemmin muotoillaan ja perustellaan.

Saloheimon mukaan muutoksia määräaikaisia työtekijöitä koskevaan lainsäädäntöön ei voi kuitenkaan perustella pelkästään työntekijän iällä. Saloheimo perustaa näkemyksensä EU-tuomioistuimen käytäntöön.

– On katsottu, että pelkkä ikäraja kaavamaisesti sovellettuna ei voi olla määräaikaisen työsopimuksen perusteena, Saloheimo sanoo.

– Siinä tarvitsee olla muita työllisyyspoliittisesti hyväksyttäviä tavoitteita, jotka sinänsä ovat aika väljästi jäsenvaltioiden päätettävissä.

Katarina Murto sanoo, että hallituksen ratkaisu vaikuttaa hätäisesti tehdyltä.

– Itse en ole nähnyt laskelmia, lisäisikö tämä aidosti nuorten työllisyyttä.

Vaikutuksia pätkätyöläisiin ei ole selvitetty

Jorma Saloheimo pitää ilmeisenä, että vaikka laki muuttuisi määräaikaisten osalta tämän vaalikauden aikana, niin voimaan muutokset tulisivat vasta myöhemmin. Tämä tapahtuisi seuraavan työehtosopimuskierroksen alussa, jos määräaikaisuuksista on sovittu alan työehtosopimuksessa.

– Jos työsopimuslakia muutetaan kesken sopimuskauden niin on vaikea ajatella, että työehtosopimuksen sisältökin muuttuisi. Työehtosopimuksen sisältö on tietyllä tavoin lyöty lukkoon sinä hetkenä, kun sopimus on solmittu ja allekirjoitettu.

Määräaikaisten työsopimusten tekeminen on ollut mahdollista ilman perustetta viime vuoden alusta pitkäaikaistyöttömien kanssa. Hallituksen tarkoitus oli alentaa työnantajien kynnystä palkata yli 12 kuukautta työttömänä olleita, mutta sitä ei ole selvitetty, onko pätkätöiden avaaminen auttanut pitkään työttömänä olleita pääsemään töihin.