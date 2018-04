Lämmin päivä Kaakkois-Suomessa: Kouvolassa mitattiin yli 17 astetta – Loppuviikolla hätyytellään 20 astetta

Kymenlaaksossa Kouvolan Utissa mitattiin tänään kevään korkein lämpötila, 17,2 astetta. Myös Päijät-Hämeessä Heinolassa sekä Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa elohopea nousi tänään 17 asteeseen.

Lännessä sateet viilensivät sunnuntaita. Alkuviikosta sateita on luvassa Etelä-Suomeen.

– Katupöly- ja siitepölytilanne helpottanee, arvioi Ylen meteorologi Anne Borgström.

Etelä-Suomessa satoi viimeksi tiistaina 10. huhtikuuta, silloin taivaalta tuli vielä lunta.

Maanantaina sateet liikkuvat itään ja tiedossa on myös sumua. Sateisilla alueilla lämpötila jää viiteen asteeseen. Vaasa–Kuopio-linjan pohjoispuolella päivä on aurinkoinen.

Tiistaina Itä-Suomessa saadaan vielä sadekuuroja. Päivä on kaunis suuressa osassa maata ja lämpötila keikkuu 15 asteen paikkeilla. Keskiviikkoa edeltävä yö on kylmä ja keskiviikkona luvassa on kuurosateita Länsi- ja Pohjois-Suomeen.

Yle Sää

Torstaina ja perjantaina lämpötila voi nousta 20 asteeseen eteläisessä Suomessa. Pohjoisessa jäädään pariin lämpöasteeseen.

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto Tulvakeskus huomautti sunnuntaina, että lämmin sää on nostanut joet tulvakorkeuksiin Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Lapuanjoen pinta on noussut yli kaksi metriä huhtikuun alusta. Sen ennustetaan nousevan vielä 1,5 metriä ensi viikon loppuun mennessä.

Yle Sää

Ruohikkopalovaroitus on vielä maanantaina voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Ahvenanmaalla, Ilmatieteen laitos tiedottaa.

Lue myös:

Kevään lämpöennätys: Salossa ylittyi 16 astetta