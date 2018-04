Tilasitko ruohosta valmistetut jarrupalat tai betonipölystä puristetun pillerin? – Pari vinkkiä voi auttaa välttämään tuoteväärennökset

Tuoteväärennösten kauppa rehottaa verkossa. Piraattituotteen tilaamisessa on kuitenkin riskinsä. Paitsi, että halpa väärennös voi olla vaarallinen, sellaisen ostamalla saattaa tukea myös järjestäytynyttä rikollisuutta.

Kyseessä ei ole mikään pieni bisnes, sillä esimerkiksi vuonna 2013 kaikesta EU:n alueelle tuodusta tavarasta viisi prosenttia oli väärennettyjä, ja kaupankäynnin arvo oli tässä vaiheessa noin 85 miljardia dollaria. Tilastotiedon mukaan noin 88 prosenttia kaikista Suomeen tulevista väärennöksistä on valmistettu Kiinassa.

Tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen arvioi tänään maanantaina Ylen aamu-tv:ssä, että tuoteväärennösten määrä on nousussa.

– On sen verran kannattavaa kauppaa, että tuotteiden kategoriat lisääntyvät koko ajan. Ennen puhuttiin rantarolexeista, nyt puhutaan oikeastaan ihan mistä tahansa sellaisesta tuotekategoriasta, mitä muutenkin myydään.

Lääkeväärennöksiä ilmenee paljon

Myös Suomen tulli on vuosien aikana pysäyttänyt tavaraa laidasta laitaan. Vastaan on tullut muun muassa väärennettyjä terveyssiteitä, hengityssuojaimia, lääkkeitä, partakoneen teriä ja hammasharjojen vaihtopäitä.

Yksi erikoisimmista tullin haaviin jääneistä tuoteväärennöksistä lienee kuivatusta ruohosta valmistetut auton jarrupalat.

Erityisesti lääkeväärennökset ovat merkittävän suurta liiketoimintaa, ja Suomen postiliikenteessä pysäytetään viikoittain mahdollisesti väärennettyjä lääkkeitä. Riskeinä lääkeväärennöksissä voi olla se, että niissä on vaikuttavaa ainetta liikaa tai liian vähän.

– Tai sitten voi olla, että se on betonipölystä puristettu tabletti, johon on haluttu kiva väri, niin se on dipattu vaikka seinämaalissa. Sitten on haluttu että se vähän kiiltää, niin siihen on laitettu lattiavahaa pintaan, Pakkanen sanoo.

Miten sitten tavallinen kuluttaja voi varmistua siitä, että ei haksahda nettikaupassa tuoteväärennökseen?

– Yleensä neuvon ihmisiä, että heidän kannattaa lukea mahdollisimman tarkasti toimitusehtoja, kiinnittää huomiota mahdollisiin kirjoitusvirheisiin, mitkä ovat kontaktit myyjään päin, jos tarvitsee tehdä reklamaatio. Jos siellä on jokin ilmaissähköposti, niin se harvemmin on aito sivusto, Pakkanen vastaa.