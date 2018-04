Helsingin hammashoito pahoissa ongelmissa takkuilevan järjestelmän takia, jopa potilasturvallisuus voinut vaarantua – "Mikään ei ole toiminut niin kuin pitäisi"

Saman potilastietojärjestelmän on kerrottu vaarantaneen potilasturvallisuuden myös Päijät-Hämeessä.

Helsingissä hammashoidossa käytössä oleva Lifecare-potilastietojärjestelmä on aiheuttanut hammashoidon asiakkaille ja henkilökunnalle paljon ongelmia ja voinut vaarantaa jopa potilasturvallisuuden.

Asiasta kertoo Ylelle johtava ylihammaslääkäri Seppo Turunen Helsingin sote-toimialan suun terveydenhuollon lähipalveluista.

Uuteen potilastietojärjestelmään siirryttiin Helsingissä helmikuun alussa.

– Oikeastaan voi sanoa, että mikään ei ole toiminut niin kuin pitäisi. On ollut todella paljon ongelmia järjestelmän jokaisella osa-alueella. Järjestelmäntoimittajakin on myöntänyt, että siellä on selkeitä ohjelmavirheitä, Turunen sanoo.

Lifecare-potilastietojärjestelmästä on kirjoitettu julkisuudessa ennenkin. Päijät-Hämeessä yli tuhannen potilaan kerrottiin maaliskuussa saaneen väärän lääkelistan ja potilasturvallisuuden olleen vaarassa.

Lifecare-järjestelmä on epävakaa ja se on muun muassa kaatunut kokonaan useita kertoja, Turunen kertoo.

– Virheitä on muun muassa ajanvarauksen toiminnallisuudessa. Se on hidastunut siten, että yhtä asiakasta kohti joudutaan käyttämään enemmän aikaa. Se tarkoittaa, että ajanvaraus on ruuhkautunut.

Ongelmia on ollut myös potilastietojen tallentamisessa sekä tilastoinnissa.

– Välillä tiedot näyttävät tallentuvan ja välillä taas eivät. Tämä on käyttäjälle todella hankala tilanne. Ilmeisesti mitään tietoa ei ole hävinnyt kuitenkaan lopullisesti.

"Palkanmaksussa on ollut puutteita, henkilökunta on todella stressaantunut"

Myöskään hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiot eivät ole muodostuneet oikein.

– Eli tässä on ollut parin kuukauden ajan selkeästi puutteita palkanmaksussakin. Myöskään asiakaslaskutus ei toimi oikein, Turunen sanoo.

Hänen mukaansa hammashoidon henkilökunta on ollut kovassa paineessa jo pitkään.

– Seuraamme henkilökunnan työtyytyväisyyttä säännöllisesti kuukausittain. Koskaan ennen emme ole saaneet näin alhaisia arvioita.

– Se palaute, mitä henkilökunnalta tulee, on todella murskaavaa. Sanallisessa palautteessa tulee ilmi, että on unettomuutta ja koko henkilökunta on tällä hetkellä todella stressaantunutta.

Onko potilasturvallisuus vaarantunut?

– Mitään sellaista yksittäistä selkeää tapausta ei voi osoittaa, mutta välillisesti on ollut läheltä piti -tilanteita, koska nimenomaan tietojen tallentamiseen liittyy ongelmia, Turunen vastaa.

Turunen sanoo järjestelmäntoimittajan luvanneen ratkaisuja vasta potilastietojärjestelmän seuraavassa versiossa. Sen ajankohdasta ei ole toistaiseksi tietoa.

– Seuraavan version julkaisupäivämäärä on siirtynyt koko ajan, johtava ylihammaslääkäri kertoo.

