Pankkimarkkinat kahden kauppa – OP on tavisten, yrittäjien ja talletusten selvä ykkönen

Asuntolainojen kysynnälle ei ole näkyvissä muutosta. Muutosta ei ole myöskään siinä, että laina otetaan todennäköisesti OP-pankista.

Suomen pankin kokoamien tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes 40 prosenttia asunnoista rahoitetaan OP-pankista otetulla lainalla. Asuntolainamarkkina on pitkälle kahden kauppa, kun OP:n lisäksi Nordean kautta kulkee lähes 70 prosenttia asuntolainoista. Kuva ei juuri muutu, kun kyse on yritysten rahoittamisesta tai muista kuin asuntolainoista.

Viime vuoden lopun tietojen mukaan kahden kauppaa suomalaisilla pankkimarkkinoilla korostaa se, että ainoastaan Danske Bank pääsee niukasti yli 10 prosentin markkinaosuuden asuntolainoissa ja talletuksissa. Jos kuntien toimintaa lainoittavaa Kuntarahoitusta ei huomioida, muut kymmenkunta luotonantajaa vastaavat kymmenkuntaa prosenttia yksityisille ja yrityksille myönnettävistä lainoista.

Esimerkiksi asuntolainoitukseen keskittynyt Hypo-pankki vastaa vain alle prosenttia eli noin 670 miljoonaa euroa asuntolainoista.

OP on iso asuntopankki

Määrällisesti OP:n taseessa on eniten eli lähes 80 miljardia euroa kuluttajalainoja. Talletuksia OP:ssa on lähes 60 miljardia euroa. Asuntolainoja lähes 38 miljardia.

OP on onnistunut myymään suomalalaisille hyvin asuntolainoja, kun heidän markkinaosuutensa on siinä suurin eli lähes 40 prosenttia. Lähes yhtä paljon pankki on rahoittanut yrittäjiä.

Suomen Pankin tietojen mukaan asuntolainoja suomalaisilla kotitalouksilla oli viime vuoden lopussa noin 96 miljardin euron edestä. Asuntolainoja on vajaa puolet kaikista lainoista, joita on yli 220 miljardia euroa.

Suomalaisten omaisuus ei ole pelkästään kiinni asunnoissa, sillä talletuksia oli viime vuoden lopussa yli 150 miljardia euroa.

klo 13.27 16.04. -18 Jutussa korjattu 220 miljardin lainakanta, joka kattaa kaikki lainat yhteensä, ei pelkästään kotitalouksien lainat.