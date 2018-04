Video: Länsimetron kakkosvaiheen louhinnat loppusuoralla – "Ykkösvaiheesta otettu opiksi, joten käyttöönottoon varataan runsaasti aikaa"

Länsimetron kakkosvaiheen louhintatyöt ovat loppusuoralla. Matinkylän ja Kivenlahden välisen rataosuuden jättiurakassa siirrytään seuraavaksi rakennusvaiheeseen.

Yle pääsi tänään maanantaina tutustumaan Espoon maaperään rakentuvaan länsimetron jatko-osuuteen.

– Vielä tehdään jotain louhintoja sisäänkäyntien kohdalla, mutta tärkeimmät eli ratalinjat on nyt louhittu, sanoo Länsimetro Oy:n viestintäjohtaja Satu Linkola.

Espoon kaupunki tarkisti vuonna 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Tämän seurauksena kustannusarviota nostettiin lähes 1,2 miljardiin euroon.

Tuolloin todettiin myös, että kakkosvaihe tulee myöhästymään jopa neljällä vuodella.

Viestintäjohtaja Linkola on hyvillään siitä, että Espoo tarkisti hankesuunnitelman. Sen seurauksena rakennustyöt ja niiden kustannukset ovat nyt aiempaa realistisemmalla pohjalla.

– Silloin kun kakkosvaiheen hankesuunnitelma laadittiin, ykkösvaiheessa oli käynnissä vasta louhimistyöt. Ei siis vielä ollut tiedossa, mitä metrorakentaminen tulee tänä päivänä maksamaan. Hyvä, että kustannusarvioita ja aikatauluja tarkistettiin.

Suurin yksittäinen työmäärää ja kustannuksia nostanut tekijä on Linkolan mukaan metroasemien tilavuus. Asemat ovat paljon suurempia, kuin silloin aikoinaan on osattu arvioida.

Länsimetro Oy:n viestintäjohtaja Satu Linkola vakuuttaa, että ykkösvaiheesta on otettu opiksi. Kari Ahotupa / Yle

"Tässä ikään kuin rakennetaan loistoristeilijää tunneliolosuhteisiin"

Linkola kertoo, että länsimetron kakkosvaihetta rakennetaan aiempaa vahvemmalla organisaatiolla ja uudistetuilla toimintatavoilla. Uutta osaamista on hankittu esimerkiksi talouspuolelle. Myös riskien hallintaan sekä laadun valvontaan on panostettu aiempaa enemmän. Linkola kertoo, että rakentava organisaatio on muuttanut saman katon alle Espoon Olariin.

– On tärkeää, että kaikki hankkeen osapuolet työskentelevät samassa tilassa. Se mahdollistaa sen, että tieto kulkee ja päätöksenteko helpottuu.

Linkola korostaa, että venyneestä ja kalliiksi käyneestä ykkösvaiheesta on otettu opiksi.

– Opit liittyvät siihen, että metron rakentaminen 2010-luvulla on automaatiohanke ja talotekniikkahanke. Jotkut myös puhuvat, että tässä ikään kuin rakennetaan loistoristeilijää tunneliolosuhteisiin.

Linkola uskoo, että metro kulkee Kivenlahteen asti vuonna 2023. Hän korostaa, että rakennusurakan valmistuttua metron käyttöönottoon on varattu runsaasti aikaa.

– Pidämme huolen, että kaikki toimii ja viranomaiset pääsevät rauhassa tekemään omat testauksensa. Jätämme vielä HKL:llekin runsaasti aikaa, että he saavat liikenteen kulkemaan ja pääsevät tekemään ne omat valmistelevat toimenpiteensä. Eli 2023 on se tavoite.

Länsimetron jatko-osuudelle on tulossa viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

