Kesälomareissu haaveissa? Asiantuntijoiden 7 neuvoa nopeaan säästämiseen

Kutkutteleeko mielessä jo kesäloma ja reissu vaikkapa ulkomaille, mutta pankkitili ammottaa tyhjyyttään? Kysyimme Nordean yksityistalouden ekonomistilta Olli Kärkkäiseltä ja OP:n säästämisen ja sijoittamisen johtajalta Katja Taposelta, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos haluaa rahaa säästöön nopealla aikataululla.

Aseta tavoite ja kirjaa menot

Olli Kärkkäisen mukaan ihan ensimmäiseksi kannattaa asettaa tavoite, mihin säästää. Sen jälkeen hän kehoittaa kirjaamaan ylös tulot ja menot. Hän sanoo, että useimmiten menoja kirjatessa huomaa yllätyksekseen kuluja, joihin menee rahaa enemmän kuin on uskonut.

– Yleensä ne ovat päivittäisiä kuluja. Arkiaamuisin haettu 3 euron kahvi tekee 60 euroa kuukaudessa. Ne ovat pieniä puroja, jotka sitten kumuloituvat, hän sanoo.

OP:n säästämisen ja sijoittami

sen johtaja Katja Taponen sanoo, että aluksi on syytä päättää summa, paljonko tarvitsee rahaa säästöön ja mihin päivään mennessä.

– Tee ensiksi budjetti. Jos säästettävä summa on vaikka 500 euroa ja sen on oltava kasassa elokuussa, niin laske kuinka paljon rahaa on laitettava säästöön päivässä tai kuukaudessa, jotta pääset tavoitteeseesi. Laske, kuinka paljon voit käyttää päivässä rahaa pakollisten menojen jälkeen, jotta säästäminen onnistuu, hän vinkkaa.

Perusta tili säästöjä varten

Kärkkäinen suosittelee perustamaan säästämistä varten oman tilin. Sen voi nimetä vaikka kesälomatiliksi, jos aikomuksena on lomaa varten säästäminen. Tilin perustamisessa hyvä puoli on se, että sieltä pystyy katsomaan kuinka potti kasvaa.

– Korkotaso on matala. Pääasia ei ole tässä tapauksessa tuotto vaan se, että säästettyjä rahoja ei tule käyttäneeksi mihinkään muuhun, kun ne ovat omalla tilillään, hän sanoo.

Kärkkäisen mukaan kuukausittain säästettävä summa kannattaa laittaa menemään automaattisesti palkkapäivänä sille tarkoitetulle tilille.

Kilpailuta palveluita ja karsi ostoksia

Kilpailuttamalla vakuutukset, sähkösopimuksen tai matkapuhelinliittymän saa jo jonkin verran ylimääräisiä euroja talteen, vinkkaa Kärkkäinen.

– Saattaa olla, että tilaa kotiin lehtiä, joita ei ikinä lue. Kilpailuttamalla ja kuluja karsimalla voi säästää jo satasen kuussa, hän miettii.

Taponen kannustaa miettimään, voisiko esimerkiksi jostakin huvituksista säästää, katkaista ostamiaan kuukausittaisia palveluja väliaikaisesti, tinkiä ravintolassa syömisessä tai ostaa vaatteita vähemmän.

– Voit pitää En osta mitään -kuukauden. Se on ekologisesti fiksua ja saat rahaa säästöön, opastaa Taponen.

Tiedosta sijoittamisen riskit

Sijoittaminen erilaisiin rahastoihin tai osakkeisiin herättää kiinnostusta monessa. Kärkkäisen mukaan sijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos säästää pitemmällä aikavälillä johonkin tiettyyn hankintaan tai eläkeaikoja varten.

– Sijoittamiseen sisältyy aina riski, joka on sitä suurempi mitä suurempaa tuottoa tavoittelee. Lyhytaikaisessa sijoittamisessa riskit ovat pitkäaikaissäästämistä suuremmat, koska pidemmällä aikavälillä nousu- ja laskukaudet tasoittavat toisiaan, Kärkkäinen selittää.

Tarkista veroprosentti

Katja Taposen mukaan kannattaa myös tarkistaa, onko tulojen veroprosentti kohdallaan. Jos pidätys on liian suuri, sitä kannattaa kohtuullistaa, hän sanoo.

– Veroilmoitus kannattaa katsoa tarkkaan läpi, vaatia verovähennykset ja lähettää ilmoitus ajoissa verottajalle. Se ei heti tuo helpotusta, mutta myöhemmin tänä vuonna kuitenkin.

Hänen mukaansa voi myös myydä itselle tarpeetonta omaisuutta pois ja kerryttää sillä tavalla rahaa säästöön.

Kortilla maksamisesta rahaa sivuun

Taposen mukaan monilla pankeilla on olemassa palvelu, jossa jokaisen pankkikorttiostoksen yhteydessä siirtyy sovittu summa säästötilille.

– Silloin ikäänkuin säästää huomaamatta. Se voi olla vaikka 10 senttiä per ostos, Taponen sanoo.

Isoin moka on olla aloittamatta

Nordean yksityistalouden ekonomistin Olli Kärkkäisen mukaan säästämisessä kaikista vaikeinta on sen aloittaminen. Hänen mukaansa vielä muutaman kuukauden säästämisellä ei välttämättä saa ihmeitä aikaan, mutta vaihtoehto on parempi kuin vinguttaa luottokorttia.

OP:n säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen muistuttaa, että säästämiseen käytettävä aika ja riski säästöjen arvonvaihtelusta on pidettävä keskenään linjassa.

– Jos vaikkapa elokuulle haluaa saada rahaa säästöön niin silloin sijoittaminen ei tule kysymykseen.

Hänen mukaansa omaa tilannetta ei kannata verrata muihin.

– Jokaisella on oma tapansa. Kaikkein tyypillisin virhe on se, että ei aloita ollenkaan.