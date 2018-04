Päiväkoti dösässä tai veden päällä kellumassa – Helsinki selvittää uusia väliaikaisia tiloja lapsille

Helsingin varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä noin 24 000 lasta, ja määrä kasvaa noin tuhannella lapsella vuosittain. Kouvolassa päiväkotibussi on jo käytössä.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta pohtii tänään tiistaina, voitaisiinko varhaiskasvatuksessa käyttää esimerkiksi päiväkotibusseja.

Kevyitä varhaiskasvatustiloja käyttöön lähivuosina Helsinki selvittää kevyitä tilavaihtoehtoja varhaiskasvatuksen käyttöön

Syksyn 2018 päivähoitotarpeeseen on tulossa useita paviljonkitiloja

Paviljonkeja kevyempiä tiloja, kuten kotia ja kontteja harkitaan vuodelle 2019

Helsingin kaupungin varavaltuutetun Hannu Oskalan, (vihr.), aloitteen mukaan Helsingin pitäisi selvittää, toisiko päiväkotibussi joustoa ja helpotusta päivähoitopaikkatilanteeseen, jota on usein vaikeaa ennakoida. Aloitteen on allekirjoittanut 25 muuta valtuutettua.

Aloitteessa myös todetaan, että päiväkotibussi toisi elämyksiä varhaiskasvatukseen, kun luontokoulut ja retket olisi helppo järjestää omalla bussilla.

Kouvolan päiväkotibussi on tuonut esikouluryhmän Tornionmäen entisen koulun pihalle. Juha Korhonen / Yle

Aloite (siirryt toiseen palveluun) on ajankohtainen, koska kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on juuri käynnistämässä selvitystä uusista kevyistä tilaratkaisuista. Bussin lisäksi pohditaan mahdollisuuksia myös konttien, kotien, paviljonkien ja veden päällä kelluvien tilojen käyttöön varhaiskasvatuksessa.

Kevyet tilaratkaisut ovat joustavia

Helsingin varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä noin 24 000 lasta, ja määrä kasvaa noin tuhannella lapsella vuosittain.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden erityissuunnittelijan Carola Harjun mukaan kevyiden väliaikaistilojen käyttöönottoa ei harkita ainoastaan lapsimäärän kasvun vuoksi. Uusilla erilaisilla tiloilla myös tuetaan kaupungin tavoitetta käyttää koko kaupunkia oppimisympäristönä. Tämä tarkoittaa, että lapsia viedään muun muassa museoihin, kirjastoihin, liikuntapaikkoihin, metsiin ja puistoihin.

Kouvolan päiväkotibussissa voi esimerkiksi askarrella, syödä välipalaa ja tarvittaessa myös levätä. Petri Niemi / Yle

Oskalan aloitteessa viitataan Kouvolan esimerkkiin. Siellä kaupunki on hankkinut bussin, joka vie muun muassa päiväkotien esikoululaisia metsäretkille. Bussi pystyy helposti siirtymään sinne, missä sille on tarvetta. Bussissa (siirryt toiseen palveluun) voi kuivattaa vaatteita, levätä ja käydä vessassa. Siellä on myös pieni keittiötila.

Erityissuunnittelija Carola Harju, voisiko Helsinki käyttää päiväkotibussia?

– Meidän on hyvä tutkia monipuolisesti uusia tilavaihtoehtoja varhaiskasvatuksen käyttöön, ei pelkästään päiväkotibusseja. Olen tutustunut sellaisiin Oslossa. Helsingissä kuitenkin voimme viedä lapsia retkille myös julkisella liikenteellä, joka toimii hyvin, Harju sanoo.

Millainen on konttipäiväkoti?

– Alustavasti on mietitty, että kontit voisivat toimia päiväkotien yhteydessä teematiloina, mutta eivät kuitenkaan pysyvinä ryhmätiloina. Niissä voitaisiin järjestää esimerkiksi työpajatoimintaa. Kontteja ei ole vielä käytössä Helsingin päiväkodeissa.

Entä paviljonkipäiväkoti?

– Se toimii väistötilana, kun tarvitaan pikaista lisätilaa. Paviljonkien rakennusmääräykset ovat jokseenkin samanlaiset kuin pysyvien rakennusten, mutta ne ovat väliaikaisia tiloja. Rakennuksia käytetään yleensä noin 5-10 vuotta. Paviljonkipäiväkoteja on muun muassa Lauttasaaressa, Maunulassa sekä Pakilassa, ja useita uusia tulee eri puolille kaupunkia. Ne ovat yleensä hallinnollisesti olemassa olevien päiväkotien yhteydessä, mutta sijainniltaan siellä, mistä on löytynyt sopiva paikka. Monet ovat erilaisilla kenttä- tai puistoalueilla ja niillä on tilapäinen lupa sijoitukselle.

Voidaanko päiväkotitiloja rakentaa myös veden varaan?

– Sitäkin on pohdittu, mutta siinä on vielä paljon selvitettävää ennen kuin sellaista voi ajatella. Siinä on ihan teknisiä ratkaisuja, joita pitää miettiä, ja tietysti myös turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kun puhutaan varhaiskasvatuksesta. Meidän toiminnassamme ulkoilu on todella keskeinen asia, joten lapsille täytyy aina löytyä myös jokin ulkoilualue.

Miten kota voisi toimia päiväkotitilana?

– Kotaratkaisuja on useissa kunnissa Suomessa. Kevytrakenteinen kotaratkaisu tehdään yleensä jonnekin metsäalueelle. Meillä Helsingissä on yksi kotapäiväkoti Haltian viereisellä tontilla Itä-Pakilassa. Se on erilainen oppimisympäristö, tavallaan tukikohtatyylinen tilaratkaisu.

Päiväkoti Haltian eskarit viettävät paljon aikaa kodan ulkopuolella pienessä metsikössä. Päiväkoti Haltia

Päiväkoti Haltian johtajan Anssi Mannisen mukaan kota on esikoululaisten käytössä. Kodan saa lämmitettyä kaminalla niin, että ulkovaatteet pystyy riisumaan. Kaikki 14 lasta eivät mahdu kunnolla yhtäaikaa sisälle vaan nämä viettävät aikansa pääasiassa kodan pihalla pienessä metsikössä. Kodassa voi syödä, lukea, levätä ja pelailla pienryhmissä. Tarvittaessa esikoululaiset voivat käyttää myös päiväkodin sisätiloissa olevaa luokkatilaa.

Lue myös:

Suomen ainoa bussipäiväkoti törmäsi heti käytännön pulmaan: "Lasten vessassakäynti voi kestää"