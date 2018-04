Imatran Voiman pääkonttoriksi rakennettiin hulppea graniittilinna – nyt siitä halutaan Vantaan kulttuuritalo

Opiskelijat istuvat 3-4 hengen ryhmissä ideoimassa Myyrmannin kauppakeskuksen vieressä sijaitsevan graniittilinnan tyhjissä entisissä toimistohuoneissa.

– Esiintymislava, jolle voi nousta kertomaan vitsejä tai soittamaan jotain, katutaidegalleria, tavaroiden vaihtopiste, irakilaisia elokuvia, karaokekoppeja, puutarhatuotteiden esittelyä, kokemus- ja pakohuoneita, endorfiinitiloja, luettelevat yliopisto-opiskelijat.

Vuonna 1988 valmistunut Imatran Voiman pääkonttoriksi suunniteltu rakennus, joka ei koskaan kuitenkaan toiminut IVO:n pääkonttorina, on Eduskuntatalon kokoinen. Colosseum Business Centeriksi nimetyssä toimistotalossa on vuokrattavia neliöitä noin 30 000. Hulppean kiinteistön omistaja, eläkevakuutusyhtiö ELO, on antanut opiskelijoiden käyttöön reiluksi kuukaudeksi noin 2000 neliötä.

– Ajatuksena on kuukauden ajan hakea uusia ideoita ja kokeilla niitä kaikille avoimessa tilaisuudessa toukokuun 5. päivänä, kertoo maantieteen yliopistonlehtori Rami Ratvio Helsingin yliopistosta.

Talo voisi olla vantaalainen Kaapelitehdas, Suvilahti ja Korjaamo. Petteri Niskanen

Rakennus sijaitsee Länsi-Vantaan suurimman kaupunginosan Myyrmäen keskellä. Tilapioneerit-kurssin vetäjä Ratvio hehkuttaa paikan ainutlaatuisuutta.

– Olemme yhdessä pääkaupunkiseudun kiinnostavimmista aluekeskuksista ja rakennus on Myyrmäen kehityksen polttopisteessä. Tästä on tulossa myyrmäkeläisille ja länsivantaalaisille uusi olohuone, yliopistonlehtori Ratvio.

Tilapioneeri, tohtorikoulutettava Olli Siitonen ideoi Colosseumin katolla. Ari Tuhkanen / Yle

Erikoinen maantieteen kurssi innostaa sekä insinöörejä että humanisteja

Tilapioneerit-kurssi on maantieteenkurssi, mutta 30 osallistujan joukossa on opiskelijoita yli 10:stä eri oppiaineesta sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Tilojen käyttötarkoitukset ja kaupungin kehittäminen on yliopistonlehtori Ratvion mukaan niin monitieteinen kokonaisuus, että siihen tarvitaan eri alojen ammattilaisia.

– Ajatuksena on, että kun tuodaan monenlaista osaamista Lähi-idän tutkimuksesta insinööritieteeseen, maantieteeseen ja humanistisiin aineisiin, niin saadaan aikaan sellaisia ajatuksia rakennuksen uusiksi käyttötarkoituksiksi, mitä ei yksi ihminen saisi aikaan, kertoo yliopistonlehtori Ratvio.

Colosseumiksi nimitetyn rakennuksen tiloista on vuokrattu eläkevakuutusyhtiö ELO:n mukaan neljä viidesosaa. Ari Tuhkanen / Yle

Colosseum Business Centerin tiloista on tällä hetkellä vuokrattu toimistokäyttöön neljä viidesosaa. Tyhjillään rakennuksessa on noin 6000 neliötä. Omistajan mukaan 20 prosentin vajaakäyttöaste ei ole erityisen korkea. Mahdolliseen asukaskäyttöön ELO:ssa suhtaudutaan kuitenkin myönteisesti.

– Saa nähdä mitä fiksut opiskelijat keksivät. Suuri osa kiinteistöstä säilyy varmasti toimistokäytössä, kuten tähän asti, mutta niin sanottu asukkaiden olohuonekäyttö on varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa, sanoo projektinjohtaja Antti Pöytsiä eläkevakuutusyhtiö ELO:sta.

Opiskelijoiden käytössä on muun muassa katutasossa sijaitseva noin 700 neliön sali. Ari Tuhkanen / Yle

Myyrmäki-liikkeen visioissa Colosseum on myös kulttuuritalo

Myös paikallinen asukasyhdistys odottaa opiskelijoiden tempausta innolla. Myyrmäki-liike haluaisi Colosseum Business Centeristä myyrmäkeläisten oleskelutilan. Asukasaktiivi Petteri Niskanen kertoo, että ELO:n kanssa on keskusteltu jo gallerioista, teatterista, elokuvateatterista, kahviloista ja ravintoloista.

– Talo voisi olla vantaalainen Kaapelitehdas, Suvilahti ja Korjaamo, visioi Petteri Niskanen Myyrmäki-liikkeestä.

Opiskelijoiden toukokuun 5. päivän tempaus on toinen asukastapahtuma entisessä pääkonttorissa. Paikalliset toimijat järjestivät viime syksynä Colosseumissa kaikille avoimen tilaisuuden, joka keräsi paikalle Niskasen mukaan yli tuhat ihmistä.

– Useimmat kertoivat olevansa talossa silloin ensimmäistä kertaa. Huomattiin konkreettisesti, että suuri kiinteistö keskellä Myyrmäkeä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia julkisiksi käyttötarkoituksiksi, toteaa Niskanen.

Imatran voiman pääkonttoriksi rakennetun talon aulassa on "Imatran koski" vesiaihe. Ari Tuhkanen / Yle

Myyrmäki-liike aikoo myös jatkossa kehittää väliaikaiskäyttöä yhteistyössä omistajan kanssa. Asukasyhdistystä kiinnostavat erityisesti katutasossa olevat tyhjät toimistotilat.

– Meidän rooli on se, että heitetään ideoita ja kehitetään omistajan kanssa väliaikaiskäyttöä sekä pidetään asiaa esillä, Niskanen sanoo.

Verohallinto lähtee kiinteistöstä parin vuoden päästä. Niskanen toivoo, että se vapauttaisi lisää neliöitä nimenomaan asukastoimintaan.

– Aika on otollinen. Myyrmäessä ollaan laatimassa kaavarunkoa ja kaupunki joutuu miettimään, mihin asukastiloja sijoitetaan tulevaisuudessa. Vanhasta kauppakeskuksesta, Iso Myyristä, lähtee 2000 neliötä asukastilaa. Ne voisi siirtää tänne Colosseumiin, pohtii Niskanen.