Kotihoidon asiakas oli viikkoja kuolleena kotonaan – Super: "Hyvinvointiyhteiskunnassa ei saisi koskaan tapahtua tällaista, ei ikinä!"

Helsingin Uutiset kertoi (siirryt toiseen palveluun) eilen tiistai-iltana, että pitkään menehtyneenä ollut Helsingin kaupungin kotihoidon asiakas löydettiin kotoaan kuolleena.

Kaupungin sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluiden etelän palvelualueen johtaja Arja Peiponen vahvistaa Ylelle, että maanantaina itähelsinkiläisestä asunnosta löydetty henkilö on todennäköisesti ollut kuolleena jo viikkojen ajan.

Mitä oikein on tapahtunut, Arja Peiponen?

– Meidän kotihoidon työntekijämme oli mennyt sinne kotiin, kun hän ei saanut yhteyttä henkilöön, joka löytyi kuolleena. Siitä saakka on selvitetty tätä tilannetta, että mitä on tapahtunut. Onko kyseessä vakava tietokatkos, ja onko kotona käyty, ja kuka siellä on käynyt. Nämä asiat ovat vielä auki. Poliisi tutkii tilannetta omalta osaltaan.

Olisiko kotihoidon pitänyt käydä siellä häntä katsomassa?

– Kyllä. Sitä nyt tutkitaan, että onko käyty ja milloin, vai onko käyty ollenkaan, ja mikä on omaisten rooli. Tämä henkilö on ollut myös sairaalassa ja on kotiutettu sieltä, niin sitä tässä selvitellään, että mitä tapahtui.

Milloin vainaja oli kotiutettu sairaalasta?

– Siitä on jo aikaa. En tarkkaan tiedä päivämäärää. Puhutaan viikoista. Se on selvinnyt vainajan tilasta, että hän on ollut pitempään kuolleena.

Onko tämä mahdollinen selitys sille, että häntä ei ole käyty katsomassa?

– Siinä on täytynyt tulla vakava tietokatkos, jos sitä ei ole jostain syystä vastaanotettu kotihoitoon.

Onko kyseessä tuottamuksellinen laiminlyönti?

– Minusta on vielä ennenaikaista sanoa niin. Enemmän voi olla kyse inhimillisestä virheestä tai vakavasta tietokatkoksesta, mutta tätä ei vielä tiedetä. Meidän kotihoitomme on erittäin huolellinen yleensä. Henkilökunta ja koko tiimi on järkyttynyt tästä tilanteesta ja heille on järjestetty kriisiapua.

Miten asiaa selvitetään?

– Poliisi tutkii asiaa omalta osaltaan ja meillä on omat tutkimuksemme käynnissä. Selvitetään tiedonkulkua, mitä on tapahtunut missäkin päässä, ja minkälaiset kirjaukset meiltä löytyy, ja mikä tällaiseen tilanteeseen on voinut johtaa.

Olen vain odottanut, että jotain katastrofaalista tapahtuu. SuPer ry:n puheenjohtaja Silja Paavola

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry:n puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan Helsingissä tapahtunut kuolemantapaus on harvinaislaatuinen, mutta ei yllättävä.

Silja Paavola, ovatko tällaiset tapaukset yleisiä?

– Eivät nämä ole yleisiä, mutta kun kotihoito on nyt tällaisessa tilanteessa, niin olen kyllä odottanut, että jotain katastrofaalista tapahtuu. SuPer on jo pitkään sanonut, että kotihoito on niin kriittisessä tilanteessa, että siihen pitäisi reagoida. On pöyristyttävää, että on niin kiire, että tällaista pääsee tapahtumaan.

Kuinka paljon kotihoitajat yleensä viettävät aikaa asiakkaidensa luona?

– Hyvin vaihtelevasti. Meidän kyselyidemme mukaan heillä on tavallisesti 10-15 ihmistä aamupäivällä ja iltaisin 20. Ei tarvitse olla mikään matemaatikko laskeakseen, että ei siinä ei kovin montaa minuuttia olla paikalla. Jos joku sairastuu ja ei saada sijaista, niin silloin katastrofin ainekset ovat jo ihan todellisia.

Onko tällaisille tapauksille liian herkät mahdollisuudet?

– Työ on liian hektistä, on liian paljon tehtävää yksille ihmisille ja yhdelle tiimille. Pitää olla katkeamaton hoitoketju, ja tiedonkulun pitää olla sataprosenttisen varmaa. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei saisi koskaan tapahtua tällaista, ei ikinä!

