Helsinki huutaa apua! Pääkaupungista puuttuu joka toinen hoitoalan kesäsijaisista, vaikka houkuttimena on asunto

Helsinki palkkaa tänä kesänä 650 hoitoalan sijaista keskitetysti ja heistä vajaa puolet puuttuu yhä.

Töitä on tarjolla lähihoitajille ja alan opiskelijoille sekä sairaanhoitajille lähinnä vanhustenhuollossa ja kotipalvelun tehtävissä.

Työpaikkoja on yksinkertaisesti enemmän kuin tekijöitä. Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, Helsinki

– Tilanne on edellisvuotta haastavampia, toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki.

Tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin kaupungin työvoimasuunnittelijan avunpyyntö keskiviikkona Twitterissä. Viestinsä hän aloitti pyytämällä kaikilta apua!

Kilpailu hoitoalan työntekijöistä on kova. Näkki arvioi tilanteen olevan heijastuma Suomen talouden kohenemisesta.

– Talouden nousukauden myötä kilpailu tekijöistä on kasvanut. Työpaikkoja on enemmän kuin tekijöitä. Sijaisten tarve on pysynyt kutakuinkin samansuuruisena vuosi toisensa perään, selvittää Näkki.

Pääkaupunkiseudun muitten kuntien onnistumista kesäsijaisten palkkaamisessa hän ei ryhdy arvioimaan, mutta kertoo, että muualta Suomesta on kantautunut viestejä sijaispulasta.

Tilanne elää koko ajan eli Helsingissä toivotaan tilanteen vielä parantuvan.

Työsuhdeasuntoja sijaisille

Helsinki lisää työpaikkojen markkinointia ja muistuttaa, että Helsinki tarjoaa palkan lisäksi työntekijöille myös työsuhdeasuntoja.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa ei tässä vaiheessa halua sanoa mitään kesäsijaispulasta. vaan haluaa pohtia laajemmin Helsingin roolia työnantajana. Ja silloin esille nousee väistämättä palkkaus työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

– On aloja, joille on vaikea saada tekijöistä ja joissa palkka ei ole kovin korkea ja asuminen on kallista. Totta kai meidän on silloin mietittävä myös palkkausta, sanoo Vesikansa.