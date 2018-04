Sadan miljoonan euron vilpin tehnyt pankkiiri Kova talous -haastattelussa: Älä usko aina pomoa

Jerôme Kerviel, Yasuo Hamanaka, Nick Leeson, John Rusnak. Suomalainen, Kokkolassa koulunsa käynyt Alexis Stenfors kuuluu maailman suurimmat tappiot tehneiden johdannaiskauppiaiden (siirryt toiseen palveluun) joukkoon.

– On vaikeaa tulla luokitelluksi huijarivälittäjiin. Me emme kuitenkaan ole mikään kaveriporukka tai yhtenäinen ryhmä, Stenfors sanoo. Oheisella videolla hän kertoo myös katuvansa, ottaneensa opikseen ja pelkäävänsä hieman pankkiireiksi opiskelevien nuorten moraalin puolesta.

Finanssikriisin aikaan välittäjät valvoivat itse itseään

Investointipankki Merill Lynchissä valuuttakauppiaana työskennellyt Stenfors vääristeli sijoitussalkkunsa arvoa finanssikriisissä 2009. Viikkojen ajan hän ilmoitti ostojensa ja myyntiensä erotuksen sadalla miljoonalla dollarilla suuremmaksi kuin se oli.

Se oli mahdollista, koska kukaan ei valvonut hänen toimiaan. Hän valvoi itse omaa kirjanpitoaan.

"Syyllisyys on kova, tein jotain todella pahaa. Olen kuitenkin hyväksynyt, että se episodi on osa elämääni, enkä voi pyyhkiä sitä pois." Entinen pankkiiri, nykyinen rahoitusalan luennoitsija Alexis Stenfors

Stenfors tunnusti lopulta itse tekonsa esimiehilleen. Hänen lasketaan aiheuttaneen työnantajalleen runsaan 400 miljoonan euron tappiot.

Häntä ei tuomittu, hän ei saanut sakkoja eikä hän joutunut vankilaan toisin kuin monet muut vilpistä kiinni jääneet välittäjät, koska hän ei rikkonut lakia (siirryt toiseen palveluun).

Miltä Stenforsista tuntuu nyt?

– Tekoni ei koskaan poistunutkaan elämästäni. Uskoin sen katoavan päivien tai ehkä vuoden tai kahden kuluttua, mutta se on yhä osa minua. Se palaa jatkuvasti mieleen, Stenfors sanoo.

Stenfors kertoo pohtineensa omia motiivejaan ja syitä teoilleen vuosikaudet. Selvää vastausta hän ei ole löytänyt.

Hän oli huijauksen aikaan henkisesti piipussa (siirryt toiseen palveluun): hän teki töitä yötä päivää, lomaa hän ei ollut pitänyt puoleentoista vuoteen ja hän oireili fyysisesti.

Lisäksi hänellä oli valtava paine saada kovia tuloksia.

– Osan paineesta loin itse, osa tuli työnantajalta. Kuvittelin pystyväni ihmeisiin, mikä tietenkin on mahdotonta.

Valtavat rahasummat himmensivät käsityksen kokonaisuudesta

Rahamäärät, joita hän käsitteli päivittäin, olivat valtavia; ei vain miljardeja vaan jopa tuhansia miljardeja euroja.

– Miksi peitin valtavat tappiot? Minulla ei ollut syytä huijata rahan saamiseksi, koska en hyötynyt siitä henkilökohtaisesti. Olin ajatellut lähteväni Citystä (pankkimaailmasta) joka tapauksessa, enkä tehnyt huijausta mainesyistä.

"Etäännyin täysin todellisuudesta pitkäksi ajaksi. Menetin käsityksen rahasta."

Stenfors on kirjoittanut kokemuksiinsa pohjautuvan Riskitekijä-nimisen kirjan pankki- ja rahoitusalan ongelmista. Hän työskentelee nykyisin Portsmouthin yliopistossa rahoituksen opettajana ja tutkijana.

Opiskelijat kysyvät häneltä usein moraaliin ja etikkaan liittyviä kysymyksiä. Hän on myös itse tehnyt kyselyselvityksiä opiskelijoiden moraalista.

Rahoitusalalla päätavoite pitää olla asiakkaiden palveleminen

– Yllättävän moni opiskelija uskoo, että rahoitusalalla täytyy tehdä rahaa hintaan mihin hyvänsä. Että jos pomo käskee tehdä rahaa moraalista piittaamatta, pitää tehdä kuten pomo käskee. Se huolestuttaa, koska niin se ei mene. Pitäisi olla voimaa älähtää, jos tuollaiseen tilanteeseen joutuu.

Eikö Stenforsin oma moraali ollut juuri samanalainen?

– Alussa se ei ollut. Vuosien varrella moraalikompassini muuttui. Se ei tarkoita, että minusta tuli yhtäkkiä paha ihminen, vaan unohdin täysin etiikan työssäni. Kun havahduin, oli jo liian myöhäistä.

Stenforsin mielestä rahoitusalalle ei kannata lähteä, jos haluaa vain rikastua. Pankit ovat olemassa ennen kaikkea asiakkaiden palvelemiseksi.

– Paras neuvoni nuorille on, että älä lähde alalle, jos haluat tehdä vain rahaa itsellesi. Se ei voi onnistua, koska alalla on aina ihmisiä, jotka ovat älykkäämpiä ja nopeampia siksi, että he ovat siellä toisista syistä; he haluavat tehdä hyvää. Täytyy olla halu palvella asiakkaita.

Kova talous -sarjassa Ylen taloustoimitus julkaisee joka maanantai ajankohtaisen haastattelun tai videon, jolla avataan talouden pinnan alla vaikuttavia ilmiöitä.

Juttua korjattu kello 7.17: Maailman suurimpia tappioita tehneiden johdannaiskauppiaiden listaan lisätty Nick Leeson. Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, Liam Neeson ei ole yksi heistä, vaan hänet tunnetaan näyttelijänä.