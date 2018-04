Konepajaliike kerää tukea Bruce Oreckille – Adressi on vetänyt netissä jo yli 2000 allekirjoitusta: "VR:n noudatettava oikeudenmukaisuuden periaatteita"

Keskiviikkoaamuna Konepajaliikkeen aktiivi Jaakko Blomberg pisti pystyyn adressin (siirryt toiseen palveluun)Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Oreckin Konepajahankkeen puolesta. Allekirjoituksia kertyi muutamassa tunnissa pari tuhatta.

– Tämä osui selkästi sopivaan saumaan. Konepaja-alue on herättänyt paljon mielenkiintoa ja se on ainutlaatuinen, kuvaa Blomberg.

Adressissa vaaditaan, että VR noudattaa oikeudenmukaisen ja terveen liiketoiminnan periaatteita. Lisäksi toivotaan, että VR saattaa kauppaneuvottelut päätökseen Bruce Oreckin kanssa jo sovittujen ehtojen pohjalta.

Adressin allekirjoittajien mielestä vasta tämän jälkeen sopii aloittaa neuvottelut uuden ostajan kanssa.

Konepaja-alue on VR:n omistuksessa. Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs Bruce Oreck on neuvotellut VR:n kanssa kokonaisuuden ostamisesta vajaan vuoden. Hinnasta ei ole toistaiseksi löytynyt sopua.

Kilpailija kehiin

Nyt Oreckin kuvioihin on tullut mutkia matkaan, sillä hänen hankkeelleen on ilmaantunut kilpailija.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyse on Vallilan ratapiha Oy:stä, jonka hallituksen puheenjohtaja on Henrik Hemmilä. Hän on aiemmin ollut mukana kehittämässä muun muassa Pappagallo-jäätelön ja Myrttisen suolakurkkujen markkinointia ja brändiä.

Vallilan ratapiha Oy on ostanut alueelta kolme rakennusta. Sen Hemmilä myöntää, mutta muuten hän vaikenee.

Konepajaliike suurlähettilään tukena

Konepajaliike haluaisi entisen suurlähettilään toteuttavan suunnitelmansa Konepaja-alueelle. Aktivisti ihmetteleekin VR:n toimintaa.

– En lähde julkisesti arvioimaan miksi VR toimii näin, mutta sen voin sanoa, että VR ei pidä Konepajaliikkeestä, tokaisee Blomberg.

Oreckin suunnittelema Train factory -projekti toisi alueelle muun muassa kahviloita, ravintoloita, liike- ja toimistotiloja.

– Otin itse alunperin yhteyden Oreckiin niihin aikoihin kun VR oli tuomassa alueelle Bauhaus-kauppaa. Silloin syntynyt Konepajaliike tukee Oreckin hanketta. Lisäksi se on saanut kovasti tukea virkamieheiltä ja muilta, listaa Blomberg.

VR:ltä kerrotaan, että Oreckin kanssa on käyty neuvotteluja pitkään ja että yhtiö on halunnut tarjota Oreckille mahdollisuuden kaupantekoon. Sitä VR ei kerro kuinka monta kertaa yhtiö on pyytänyt Oreckia korottamaan tarjoustaan.

