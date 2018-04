Alkaako Helsinki suitsia Airbnb-majoittajien toimintaa? Apulaispormestari Sinnemäen mielestä rajoituksille ei ole vielä tarvetta

Helsingin matkailu on hiponut kasvuennätyksiä. Se ei olisi ollut mahdollista ilman yksityismajoitusta ja Airbnb:tä, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari.

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki sanoo, ettei hän ryhtyisi ainakaan vielä rajoittamaan Airbnb-toimintaa kaupungissa.

Kerroimme aiemmin keskiviikkona, että Helsingin kaupunki alkaa pohtia Airbnb-majoittajille yhteisiä pelisääntöjä.

Näin halutaan torjua ennalta verkkoalustan mukanaan tuomat ongelmat: Maailmalla ammattimaisen Airbnb-toiminnan on sanottu nostaneen asuntojen hintoja ja vuokria ja kaventaneen asuntotarjontaa. Se taas on johtanut Airbnb:n rajoittamiseen.

Helsingissä verkkopalvelun tarjonnan arvioidaan kattavan jo noin viidenneksen kaupungin majoituspaikoista.

– Näkisin, että Helsingissä on tarpeen seurata aiempaa tarkemmin tätä kokonaisuutta ja sen vaikutuksia, mutta ehkä vielä tässä vaiheessa ei ole tarvetta yleisille rajoituksille, kommentoi apulaispormestari Sinnemäki ja viittaa esimerkiksi Lontooseen ja Amsterdamiin, joissa rajoituksia kotien vuokraamiselle on asetettu.

Sinnemäki: Airbnb:llä voi olla vaikutusta Helsingin vuokramarkkinoihin

Sinnemäen mielestä keskustelua Airbnb:n pelisäännöistä on kuitenkin hyvä käydä.

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Jaani Lampinen / Yle

– Helsingissä ei ole vielä oltu sellaisessa tilanteessa, että olisi ollut eskaloituneita ison mittakaavan ongelmia. Yksittäisissä taloyhtiöissä on ollut tilanteita, on ehkä koettu levottomuutta tai on herännyt kysymyksenasettelua siitä, viekö tämä tilaa vaikkapa tavallisilta vuokra-asunnoilta.

– Mutta on hyvä, että me käymme tätä keskustelua, tarkennamme ja seuraamme tilastointia, jotta sitten mikään ilmiö ei yllättäisi meitä.

Airbnb:n on kerrottu kaventaneen asuntotarjontaa, ja Helsingissä puhutaan asuntopulasta toisaalta jo nyt.

Sinnemäki myöntää, että on mahdollista, että yhä kasvavalla Airbnb-toiminnalla on vaikutusta myös Helsingin vuokramarkkinoihin.

– Mutta sanoisin, että toistaiseksi se, että erityisesti Helsingin keskusta-alueella on korkeat vuokrat, on sen synnyttämää, että meillä on kysyntä isompaa kuin vaikkapa yksiöiden tarjonta kantakaupungissa tai sen lähellä.

"Luulen, että tarvitaan osittain erilaisia pelisääntöjä"

Apulaispormestarin mukaan Helsingin Airbnb-majoittajista noin 60 prosenttia on yksittäisiä ihmisiä, jotka vuokraavat turisteille omaa kotiaan, ja noin 40 prosenttia on sellaisia, joiden toiminta on ammattimaisempaa ja jotka vuokraavat mahdollisesti useampia asuntoja verkkopalvelun kautta.

– Luulen, että nämä ryhmät voivat Helsingissäkin tarvita osittain erilaisia pelisääntöjä, Sinnemäki sanoo.

Helsingin matkailu on hiponut viime aikoina kasvuennätyksiä: esimerkiksi viime vuonna kaupungissa ylittyi ensimmäistä kertaa neljän miljoonan hotelliyöpymisen rajapyykki.

– Helsingin hotellikapasiteetti on selvästi matalammalla tasolla kuin esimerkiksi muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa.

– Matkailijamäärät eivät olisi voineet kasvaa tätä vauhtia, jos meillä ei olisi ollut ruuhkahuippuina myös yksityismajoituksen ja sen sisällä Airbnb:n tarjoamaa kapasiteettia, Sinnemäki huomauttaa.

Lue myös:

Punavuorelainen Harri Nieminen tienaa turistien majoittamisella jopa tuhansia euroja vuodessa, mutta nyt Helsinki haluaa miettiä pelisääntöjä – "Minä en ymmärrä, mikä tässä on ongelma"

Historiallinen muutos matkailubisneksessä: Airbnb kattaa jo viidenneksen Helsingin majoituspaikoista – kaupunki yllättyi