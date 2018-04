Tunnettu luontokuvaaja kuvaa nyt Helsingissä: "Ihmisjoukon kuvaaminen ei juuri eroa gnuiden kuvaamisesta Serengetillä"

Valokuvaaja Will Burrard-Lucas.

Luontokuvaaja on huomannut, että helsinkiläiset nisäkkäät kävelevät aamuruuhkassa nopeasti ja tuijottavat unisina puhelimiaan, mutta rentoutuvat lounasaikaan.

Luontokuvaaja asettuu luontevasti makuulleen maahan ja kuvaa ohikulkevien ihmisten askelia. Helsingin Karhupuistossa on verkkainen tunnelma.

Brittiläinen Will Burrard-Lucas on tavallisesti kameran takana Afrikan savannilla tai Borneon sademetsässä kuvaamassa villieläimiä. Nyt hän on Suomessa kuvaamassa, sillä metropolialueesta halutaan tehdä kävelyn pääkaupunki.

Burrard-Lucas on kuvannut muutaman päivän ajan Helsingin seudulla ihmisten kävelyä. Häntä seuraa dokumenttiryhmä, joka taltioi tunnetun luontokuvaajan jokaisen liikkeen.

Will Burrard-Lucasin TOP5 -kohteet Itä-Afrikka, kuten Kenia tai Tansania Pohjois-Suomi Yellowstonen kansallispuisto, Yhdysvallat Brasilia, Etelä-Amerikka Borneon saari

Burrard-Lucas on ottanut ihmisaskelien tallentamistyön uteliaana.

– Onhan tämä hieman erilainen teema kuvata kuin villieläimet, Burrard-Lucas naurahtaa.

Kuvaajan mielestä ihmiset erottuvat eläimistä lähinnä teknologian ja kulkuvälineiden vuoksi.

– Mutta ei tämä olekaan niin kaukana mukavuusalueelta kuin luulin.

Dokumenttiryhmä seurasi valokuvaaja Will Burrard-Lucasia. Kari Ahotupa / Yle

Burrard-Lucas on tottunut liikkumaan villieläinten keskuudessa ja viettämään aikaa olosuhteissa, joissa muista ihmisiä ei juuri näy. Hän pyrkii pääsemään eläimen lähelle ja saamaan katsekontaktin kameran linssin läpi.

– Olen niin tottunut kuvaamaan villieläimiä, että se käy minusta luonnostaan, Burrard-Lucas kuvailee.

– Ihmiset kuuntelevat ohjeitani ja voivat tehdä jonkin asian uudelleen, jotta saan kuvat otettua, se helpottaa työtä.

Kävellen bussipysäkille ja takaisin

Burrard-Lucasin kuvaukset liittyvät HSL:n ja Helsingin seudun kuntien yhteiseen tavoitteeseen: metropolialueesta halutaan tehdä kävelyn pääkaupunki. Olosuhteet ovat siihen hyvät, sillä välimatkat ovat lyhyitä ja kauniita ja viihtyisiä kulkureittejä löytyy.

– Joukkoliikenne ja kävely liittyvät oleellisesti toisiinsa, sillä joukkoliikennettä on mahdoton käyttää, jos ei ole valmis vähän kävelemään, alussa ja lopussa,sanoo HSL:n asiakkuuden ja myynnin johtaja Mari Flink.

HSL:n asiakkuus -ja myyntiosaston johtaja Mari Flink. Kari Ahotupa / Yle

HSL vastaa joukkoliikenteestä Helsingin seudulla, mutta se on myös liikennejärjestelmäsuunnittelusta vastaava viranomainen. Flinkin mukaan kävely, pyöräily ja yksityisautoilu ovat osa tätä suunnittelua. Flink sanoo, että kävelyn pääkaupungissa tulisi olla helppoa, että olisi kiva kävellä paikasta toiseen. Helsingin seudulla on otolliset olosuhteet tähän.

– Kyllä sanoisin, että tällä seudulla asukkaat on taitavia kävelijöitä, ja he kävelevät paljon, Flink kehuu.

Yhdestä asiasta Flink haluaa pitää kiinni.

– Meidän kulttuurissamme lapset ja nuoret uskaltavat turvallisesti liikkua yksin kaupungissakin, se on hienoa.

Burrard-Lucasin vinkit hyvien kuvien ottamiseen: Laskeudu kuvattavan tasolle. Tarkenna kuvattavan silmiin. Keskity kuvattavaan aiheeseen pidemmän aikaa.

Monenlaisia askelia

Burrard-Lucas on tullut tunnetuksi erityisesti eläinkuvistaan. Hän saattaa viettää pitkiä aikoja yksin Afrikassa kuvaamassa villieläimiä. Erottuakseen muista kuvaajista hän on kehittänyt itselleen apuvälineitä, joita hän käyttää kuvatessa, kuten kauko-ohjattavan kameran. Sen avulla hän pääsee todella lähelle kuvattavaa kohdetta.

Will Burrard-Lucas kertoo, että kerran leijona vei mennessään tällaisen kauko-ohjattavan kameran. Hän löysi sen kuitenkin myöhemmin. Kari Ahotupa / Yle

Nyt Helsingissä Burrard-Lucas katselee ympäristöä tarkkaavaisin ilmein. Hän huomaa erilaisia katukivetyksiä ja teiden risteyksiä.

– Asioiden näkeminen tuorein silmin ja sommitelmien teko toisessa ympäristössä on haaste ja siksi se on niin mielenkiintoista, hän sanoo.

Eikö villieläimellä ja ihmisellä ole sitten eroja?

–Luulen, että kävely on ihmiselle luontevin tapa liikkua, joten kotoa töihin kulkevan ihmisjoukon kuvaaminen ei juuri eroa gnuiden kuvaamisesta Serengetillä, Burrard-Lucas väittää.

Miltä ihmiset sitten kävellessään näyttävät kuvaajan silmin?

– Etenkin aamuruuhkassa kaikki kävelevät nopeasti ja tuijottavat unisina puhelimiaan, mutta lounasaikaan ihmiset saattavat vain kuljeskella rennosti, hän kuvailee.

– Kaikki kävelevät omalla tyylillään.

Burrard-Lucas kuvasi tänä aamuna Keravan ja Vantaan Myyrmäen asemilla. Hänen kuviinsa voi kävellä vielä kello 12-13 Esplanadin puistossa Helsingissä.

Kuvia julkaistaan sosiaalisessa kuvapalvelussa Instagramissa HSL:n tilillä.