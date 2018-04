Helsingin pörssi perui eilen tuhansia kauppoja – varautuu korvausvaatimuksiin

Eilinen kaupankäynnin keskeytys Helsingin pörssissä voi poikia korvausvaatimuksia Helsingin Nasdaqille. Toimitusjohtaja myöntää, että Nasdaqin maine on kärsinyt kolauksen.

Helsingin pörssin pitkittyneet ongelmat saattavat johtaa jopa vahingonkorvauksiin.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husmanin mukaan välittäjäpalautteet ovat olleet yllättävän rauhallisia, ja jossain määrin myös sijoittajapalautteet. Pörssi reagoi mahdollisiin korvausvaatimuksiin, kuten mikä tahansa yritys.

– Pörssi hoitaa normaalina yrityksenä korvausvelvoitteet, hän sanoo.

Husman myöntää, että pörssin luotettavuus ja maine on kärsinyt kolauksen.

– Kyllä tämä Nasdaqin maineeseen vaikuttaa negatiivisella tavalla, kun vielä muistetaan että olemme järjestelmätoimittajina kymmenille pörsseille ympäri maailmaa, Husman sanoo.

Varmaa on, että menettäjiä eilisen historiallisen katkoksen takia ovat ainakin välittäjät, mutta kuinka moni sijoittaja on tehnyt tappioita peruttujen kauppojen takia, on vaikea tietää. Husman ei anna arviota, kuinka paljon Helsingin Nasdaq menetti kauppoja.

Kaupankäynti toimii varajärjestelmällä vielä ainakin tämän päivän, mutta normaaliin saatetaan palata huomenna tai maanantaina.

Konesalivaurioiden takia nopea kauppa kärsii vielä vasteaikojen viivästyksistä tietokoneiden välillä, mutta Husman arvioi, että "äärimmäisen herkkää" kauppaa on alle kymmenen prosenttia.

Kaupankäynti jumissa laajalla alueella

Kaupankäynti oli eilen jumissa paitsi Helsingissä, myös Nasdaqin Tukholman, Kööpenhaminan, Reykjavikin ja Baltian maiden pörsseissä.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoo, että Pohjoismaissa peruttiin tuhansia aamulla syntyneitä kauppoja.

– Pörssi teki päätöksen kauppojen perumisista ja pohjoismaisella tasolla kauppoja peruttiin tuhansia. Pohjoismaissa syntyy joka päivä noin 500 000–600 000 kauppaa, mikä tarkoittaa euroissa lähes kolmea miljardia euroa, Husman sanoo.

Baltian kaupankäynti on niin pientä, ettei se juuri vaikuta kauppamääriin. Kaupankäynti toimiin vieläkin varajärjestelmän varassa, ja vielä palohälytyksessä vaurioituneita palvelimia ei ole saatu korvattua uusilla koneilla. Husmanin mukaan merkittävä osa kovalevyistä tuhoutui, mukana myös asiakkaiden palvelimien kovalevyjä.

