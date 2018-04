Osakevälittäjät setvivät pörssisotkun jälkiä – Finanssivalvonta odottaa pörssiltä kattavaa selvitystä

Helsingin pörssissä kaupankäynnin historiallisen pitkä katkos eilen on aiheuttanut ison sotkun osakevälittäjille.

Esimerkiksi piensijoittajien suosiman Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo että ongelmien selvitys tulee jatkumaan jonkin aikaa. Kauppojen ja toimeksiantojen perumiset ovat Tuppuraisen mukaan tällä hetkellä Nordnetissä etusijalla.

– Teemme varmistuksia, että kaikki merkinnät ja peruutukset kirjautuvat salkkuihin, Tuppurainen kertoo.

Ongelmat iskivat kolmeen neljästä Nordnetin käyttämästä kauppapaikasta. Suomen lisäksi vaikutuksen alla ovat Tukholma ja Kööpenhamina.

- Poikkeukselliset pörssin avausongelmat ja niiden korjaukset on pidettävä yhteydessä ja ajan tasalla, Tuppurainen lisää.

Pohjoismaissa ja Baltiassa pörssikauppaa keskeytettiin eilen viideksi tunniksi pörssin omalla päätöksellä Norjaa lukuunottamatta. Palosammuttinen laukeaminen tuhosi lähes kolmanneksen Nasdaqin Ruotsissa, Upplands Väsbyssä sijaitsevan datakeskuksen palvelimista. Käyttöön otettiin varajärjestelmä, joka sijaitsee Tukholman Frihamnissa. Ongelma oli vain Nasdaqin järjestelmässä, eli toimeksiannot muun muassa Saksaan ovat menneet normaalisti eteenpäin.

Yhtiön johto selvittelee myöhemmin korvausvaatimuksia

Nordnetin kauppa on tänään ollut normaalia, eikä ongelmia ole ollut. Pohjoismaiden suurimmasta pankkikonsernista Nordeasta tiedottaja Jon Paavilainen toteaa, että heillä samoin pörssikauppa on päivällä ollut normaalia.

Nordnet keskittyy tällä hetkellä viestimään asiakkaille häiriöstä. Korvausvaatimukset ovat yrityksen johdon selvitettävänä myöhemmin.

- Ensimmäisenä ollaan keskitytty siihen, että sijoittavat pääsevät pörssiin, kertoo Tuppurainen.

- Jos sijoittajilta tulee korvausvaatimuksia, ne tulevat ensisijaisesti meille eikä Nasdaqille.

Tuppurainen on Ruotsissa matkalla ja yhtiön johtoryhmä kokoontuu aiempien suunnitelmien mukaisesti perjantaina. Nasdaqin kysymystä käsitellään myös siellä.

Ulkomailta kirjeenvaihtoa Fivan kanssa, alustava selvitys Nasdaqilta

Finanssivalvonnasta markkinavalvoja Maria Rekola kertoo, että Nasdaqilta on tähän mennessä saatu alustava yhteenveto tapahtuneesta.

- Odotamme kattavampaa selvitystä seuraavaksi pörssiltä kaupan keskeytymisestä.

Joitakin yhteydenottoja on tullut Finanssivalvontaan asiaan liittyen. Ensisijaisesti Rekolan mukaan yksityisen sijoittajan olisi oltava yhteydessä omaan palveluntarjoajaan, ja toissijaisesti Arvopaperimarkkinalautakuntaan joka hoitaa yksittäisten sijoittajien asioita.

Vahinkojen korvaamisesta Rekola toteaa, että selvityksiä tehdään ja ongelman laajuutta kartoitetaan. Ongelmien korvaamisessa pätee Rekolan mukaan vahingonkorvauslainsaadäntö.

Myös ulkomaisiin viranomaisiin on oltu yhteydessä Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa.

- Olemme käyneet keskusteluja ja kirjeenvaihtoa ulkomaisten viranomaisten kanssa eilisen Nasdaq-tapauksen johdosta. Teemme yhteistötä asian tiimoilta, Rekola luettelee käynnissä olevaa yhteistyötä.

-Kysymyksiä ovat esimerkiksi se, mitä tapahtui, miksi tapahtui ja olisiko se voitu estää, Rekola kuvaa.

Varajärjestelmäyhteys käytössä perjantaina

Pörssikauppa on tänään torstaina lähes normaalia. Nasdaqin varajärjestelmäyhteys on ollut käytössä keskiviikosta lähtien. Myös huomenna toimitaan vielä varajärjestelmällä ja toivon mukaan normaaliin järjestelmään siirrytään maanantaina, kertoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Nasdaqin järjestelmäongelma aiheutti pörssikaupan viivästymisen keskiviikkona aamusta lähtien. Kauppa oli seisahduksissa viisi tuntia. Iltapäivällä osakekauppa on toiminut erillisellä järjestelmällä ja pörssikauppa on palautunut nyt lähes normaaliksi. Osa välittäjistä ei ollut iltapäivään mennessä vielä päässyt tekemään kauppaa varajärjestelmässä. Husman sanoo, että pörssin maine on kärsinyt tapauksessa kolauksen, kun varayhteys ei käynnistynyt riittävän nopeasti.

– Pörssi hoitaa normaalina yrityksenä korvausvelvoitteet, Husman sanoi haastattelussa aamupäivällä.

Nasdaqissa peruttiin keskiviikkona kaupankäynti kymmenen jälkeen kaikissa Pohjoismaisissa ja Baltian pörsseissä. Kauppaliikenteen perumisen vaikutuksia eilisestä on korjattu tänään.

Lue myös: Helsingin pörssi perui eilen tuhansia kauppoja – varautuu korvausvaatimuksiin

Helsingin pörssi jää vielä poikkeustilaan – osa kaupankäynnistä kärsii jatkuvan konesalivahingon takia