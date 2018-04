Lähi- ja perushoitajaliitto Super: Työntekijät joustavat koko ajan eikä ylitöistä aina makseta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super vaatii hoitoalan työantajia resurssoimaan hoitotyön paremmin. Superin mukaan ala pyörii Suomessa pitkälti työntekijöiden joustavuuden varassa.

Superin mukaan hoitajia velvoitetaan ylitöihin ja tuplavuoroihin eikä ylitöistä aina makseta. Tuplavuoro saatetaan korvata vähentämällä tunti työajan loppupäästä useamman päivän ajan.

Työntekijäjärjestöt uskovat, että sote-uudistuksen odotus jatkaa hoitoresurssien alibudjetointia seuraavat pari vuotta.

Superin laskelmia harmaasta ylityöstä Kuntatyönantajilla lähihoitajan peruspalkka on 2 300€/kk Yksityisillä noin 2 000€/kk tai alle Kuntatyönantajalla korvaamatta jäänyt ylityötunti 50 prosentin korotuksella on 21,17 euroa Kahdeksan tunnin tuplavuoro lähes 170 euroa. Yksi ylityöpäivä jää merkkaamatta ja korvaamatta jokaisessa kolmivuoroisjaksossa vuoden ajan = n. 2 880€ menetys palkassa

Hoitoalojen helmikuun alussa asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tuonut näkyville työntekijöiden määrän aliresurssoinnin eri puolilla. Tilanne on alalla jatkunut viimeiset parikymmentä vuotta, toteaa Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

– Tämä ylityö- ja vuoronvaihto on oikeastaan tullut tavaksi. Se on ehkä ollut yksi säästötoimenpide. Se tarkoittaa sitä, että työntekijät tekevät puuttuvan työntekijän vuoron. Jos se olisi niin, miten se tesseissä on sanottu, että tuplavuorosta tulee 50 prosenttia rahakorvauksena tai seuraavalla kolmen viikon listalla oikeana vapaana, silloin se olisi sitä korvausta.

Silja Paavola, puheenjohtaja, SuPer. Ronnie Holmberg / Yle

Tilanne näkyy jatkuvasti lisääntyvässä kotihoidossa ja vanhustenhoidossa, missä työntekijöiden sairauspoissaolot sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina enemmän kuin muualla.

– Meillä oli 2015 ongelmia kotihoidossa kautta Suomen maan. Tänä vuonna se on vain pahentunut. Ihan kuin odotettaisiin, että kyllä tämä jotenkin järjestyy. Se ei tule järjestymään, jollei oteta kunnolla sijaisia, Superin Paavola muistuttaa.

Helsingissä puolet kesäsijaisista järjestämättä

Pelkästään Helsingissä huhuillaan nyt 300 hoitoalan puuttuvan kesäsijaisen perään. Töitä on tarjolla lähihoitajille ja alan opiskelijoille sekä sairaanhoitajille lähinnä vanhustenhuollossa ja kotipalvelun tehtävissä. Kesäsijaisille tarjotaan työsuhdeasuntoja.

– Meille on tullut jäseniltä palautetta siitä, että henkilöstömitoitukset ja palvelusuunnitelmat alittuu kautta maan. Me haluamme havahduttaa työnantajia huomaamaan myös sen faktan, että vastuu potilasturvallisuudesta on itseasiassa työnantajalla ei työntekijällä, muistuttaa Superin edunvalvontajohatja Anne Sainila-Vaarno.

Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, SuPer. Ronnie Holmberg / Yle

Hoitoaloilla vuoronvaihdot ja ylityöt sovitaan Superin mukaan yhä usein vain suullisesti ja ne kirjataan paperin kulmaan. Kirjaamattomista vaihdoista ja muutoksista jää paljon ylityökorvauksia saamatta.

Esimerkiksi kuntatyönantajilla lähihoitajan peruspalkka on 2 300 euroa kuukaudessa, yksityisillä noin 2 000 euroa tai vähän alle.

