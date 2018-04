Lahdenväylä pohjoiseen suljettu liikenteeltä Mäntsälän kohdalla

Onnettomuus tapahtui aamulla puoli seitsemän aikaan Tuuliruusun kohdalla ajosuunnassa Lahteen päin. Paikalla on kiertotieopastus.

Liikenneviraston mukaan Lahdenväylällä on tapahtunut aamulla puoli seitsemän aikaan onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Tie on suljettu liikenteeltä Mäntsälän Tuuliruusun kohdalta ajosuunnassa Lahteen päin.

– Siinä on täysperävaunurekka kaatunut ja sen johdosta tie on suljettu. Rekan kyydissä oli rakennus- ja purkujätettä, jota on nyt pitkin poikin tietä, sanoo liikennepäivystäjä Jarmo Eloranta Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta.

Onnettomuuspaikan raivauksen arvioitu kestävän useita tunteja. Paikalla on kiertotieopastus.

– Liikenne pääsee tällä hetkellä kiertämään onnettomuuspaikan Tuuliruusun ramppien kohdalta, joten liikenne sujuu siinä mielessä ihan hyvin onnettomuudesta huolimatta. Helsinkiin päin menijöille onnettomuudesta ei ole haittaa, sanoo Eloranta.