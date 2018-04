Huijataanko ihmisiä numeroilla? Väitetään, että autoa ei kannata omistaa, koska se seisoo 95 prosenttia ajasta

Neuvottelet myyntityöpaikasta, jossa sinulle tarjotaan provisiopalkkausta. Lähdet toiveikkaana palkkaneuvotteluun ja päätät, että otat työn vastaan, jos saat myymistäsi tuotteesta 10 prosentin provision.

Neuvottelujen päätteeksi sinulle luvataan kahdeksan prosenttia. Ajattelet, että kaksi sinne tai tänne, mitä sillä on väliä. Otat työn. Vasta sen jälkeen tajuat, että saat viidenneksen vähemmän palkkaa kuin toivoit.

Prosenttiluvuissa on riskinsä. Otsikon esimerkki auton käytöstä on tyypillinen tapaus, miten numeroita hyödynnetään mielipidevaikuttamiseen.

Väitteen, että auto on 95 prosenttia ajasta pysäköitynä, käyttävät mielellään yhteiskäyttöautoja tarjoavat yritykset, jotka pyrkivät kertomaan, ettei omaa autoa kannata omistaa. Samaa viestiä hyödyntävät myös ympäristösyistä yksityisautoilulle vaihtoehtoja tarjoavat tahot.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen ymmärtää hyvin, miksi numeroita näin käytetään.

– Lähtisin itsekin näin kertomaan, jos olisin tekemässä sen puolen liiketoimintaa. Numerot ovat niin vahvoja ja ihan maagisia. Me olemme sitä mieltä, että numerot kertovat ihan kaiken maailmasta.

Puhujasta riippuen auto seisoo paljon tai vähän

Auton runsasta seisomisaikaa käyttävät liikenne- tai ilmastopolitiikan tukena puheissaan myös valtion virkamiehet ja poliitikot. Kun prosenttiluvuksi kerrotaan 90 tai enemmän, muodostuu kuuntelijalle helposti mielikuva, että oma auto on vajaakäytöllä.

Liikenneviraston mukaan seisontaluvut ovat eri maissa olleet 90 ja 95 prosentin välillä. Liikenne- ja viestintäministeriö taas käyttää lukua, jonka mukaan auton käyttöaste Suomessa on ”alle viisi prosenttia”.

YLE / Timo Heikura

Prosenttilasku vie kuitenkin ihmisiä harhaan. Kansainvälisesti usein käytetty 92 prosentin seisontaluku tarkoittaisi, että auto on ajossa keskimäärin 115 minuuttia eli lähes kaksi tuntia vuorokaudessa.

Suomessa useimmiten käytetty 95 prosenttia taas tarkoittaa, että autolla ajetaan 72 minuuttia päivässä. Mutta jos luku onkin 90 prosenttia, liikkuisi auto jo keskimäärin 144 minuuttia. Ja sehän onkin jo kaksinkertainen ajomäärä.

Liikennevirasto muistuttaa, että tutkimukset eri maissa päätyvät eri lukuihin riippuen siitä, mitä aluetta ja mitä varten asiaa tutkitaan. Ja luvut ovat tietysti keskimääräisiä. Osalla autoista ajetaan valtavasti ja osa seisoo pitkiäkin aikoja.

Nyt laiska autokin pistetään tuottamaan

Vaikka seisomisprosentit näyttävät numeroina suurilta, on auto suomalaisten omistamista tuotteista yksi eniten käytetyistä.

– Emmehän me käytä mitään tuotteita koko ajan. Ihmisillähän on kotona kymmeniä tuhansia tuotteita, joista käytetään päivittäin ehkä sataa. Ei siis prosenttiakaan tuotteista, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen sanoo.

Timosen mukaan auton omistuskeskustelun taustalla onkin jakamistalouden nykytrendi. Pelkkä omistaminen ei ole nyt muodissa. Autokin pitäisi pistää kiertämään ja laiska pääoma tuottamaan.

– Kuluttajille on selvästi annettu tehtäväksi ylläpitää taloutta ja tehostaa toimintaa. Nyt se materiakin mikä meillä on, pitää ottaa tehostettuun toimintaan. Ei riitä, että olet omistanut, hankkinut ja sijoittanut, vaan nyt pitää vielä panna se tuottamaan.

Suomessa OP Ryhmä on laittanut autot tuottamaan. Autoja halutaan tarjota ennen kaikkea heille, jotka eivät omista autoa.

OP:n uusista liikkumisen palveluista vastaava hankejohtaja Sonja Heikkilä sanoo, että auton käyttöasteen vertaaminen muiden tuotteiden käyttämiseen on uusi tulokulma autojen omistamiseen käytyyn keskusteluun. Myös Heikkilä on sitä mieltä, että omistusautoa käytetään muihin tuotteisiin verrattuna erittäin paljon.

– Mutta autoilussa on tärkeää, mitä auto on tuotettaessa kuluttanut, miten auton arvo alenee myös silloin, kun se on käyttämättömänä ja paljonko se vie tilaa sillä hetkellä, kun se on parkkeerattu sekä paljonko suomalaisten varallisuutta on sitoutunut näihin autoihin. Tämän takia se käyttöaste on tärkeä.

Sonja Heikkilän mukaan Suomen vanhan autokannan uusimiseksi autoilla pitäisi ajaa nykyistä enemmän. Silloin järkevä vaihtoehto olisi, että omistamisen sijaan samalla autolla ajaisi mahdollisimman moni.

– Kun yhtä autoa ajetaan enemmän, se myös uusitaan nopeammin. Autoissa on joka vuosi enemmän turvavarusteluita, automatiikkaa ja ne ovat vähäpäästöisempiä. Silloin saadaan nopeammin nämä autot käyttöön.