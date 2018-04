Yhdysvaltain ohjushävittäjä Helsingissä – Itämeren purjehduksen kestosta ei haluttu kertoa tarkemmin

Yhdysvaltain 6. Laivaston ohjushävittäjä USS Porter on Helsingissä laivastovierailulla sunnuntaihin saakka. Aluksen tukikohta on Rotassa Espanjassa, ja Itämerelle USS Porter saapui noin viikko sitten.

– Välillä oli sellainen sumu, ettei laivan keulaa nähnyt komentosillalta, muistelee luutnantti Darek Marino ensivaikutelmaa.

Suomeen tullessaan yhdysvaltalaisalus harjoitteli merellä Suomen ohjusvene Haminan kanssa. Harjoituksessa testattiin kykyä muodostaa nopeasti kahden laivan toimintaryhmä ja ammuttiin tykeillä merelle asetettuun maaliin.

– Hamina oli hyvin ammattimainen yhteistoiminnassa. Kaikki tehtävät saatiin vietyä läpi, sanoi USS Porterin päällikkö, komentaja John V. Tobin.

USS Porterin päällikkö, komentaja John V. Tobin. Ahti Kaario / Yle

Sitä, mihin USS Porter jatkaa Helsingistä, eivät amerikkalaiset meriupseerit kertoneet. Komentaja Tobinin mukaan Itämerellä viivytään jonkin aikaa ja harjoitellaan alueen maiden laivastojen kanssa.

Ohjustorjuntaa merellä

USS Porter on Arleigh Burke -luokan hävittäjä. Niitä on Yhdysvaltain laivastolla runsaat 60, ja ne ovat laivaston runko. Kaikilla on Aegis- taistelunjohtojärjestelmä, jonka avulla hävittäjät voivat puolustaa ja hyökätä useita kohteita vastaan samanaikaisesti.

Aegis voi Yhdysvaltain mukaan myös torjua ballistisia ohjuksia, tosin vain jos aluksella on uusimman version Standard-ilmatorjuntaohjukset.

– Me olemme yksi niistä laivaston aluksista, jotka pystyvät puolustautumaan ballistisia ohjuksia vastaan. Se on lisäys Euroopassa olevaan ohjuspuolustusjärjestelmään, sanoo komentaja Tobin.

Ilma- ja merimaaleihin tarkoitettujen ohjusten laukaisualustoja USS Porterin takakannella. Etualalla ohjussiilojen kansia. Ahti Kaario / Yle

Venäjä on vastustanut jyrkästi sekä ohjuspuolustusjärjestelmää että ohjuspuolustukseen pystyvien laivojen tuloa Itämerelle. Toissa vuonna venäläiset osoittivat mieltään yliennoilla USS Porterin sisaralusta USS Donald Cookia kohtaan Itämeren eteläosassa.

– Meidän kanssamme venäläiset ovat esiintyneet merellä hyvin ammattimaisesti, sanoo komentaja Tobin.

Sotatoimia ja lipunnäyttöä

USS Porter oli toinen kahdesta hävittäjäaluksesta, jotka ampuivat Tomahawk-risteilyohjuksia syyrialaiseen lentotukikohtaan noin vuosi sitten. Tuolloinkin isku oli rangaistus Syyrian hallituksen kemiallisten aseiden käytöstä siviilejä vastaan.

Krimin miehityksen jälkeen Yhdysvaltain laivasto on ollut vakituinen vieras siellä, missä pienemmät Nato-liittolaiset ovat huolestuneet Venäjän uhasta: Itämerellä ja Mustallamerellä.

Yhdysvaltain 6. Laivaston päämaja on Napolissa ja tukikohta Rotassa. Sekä Itämerellä että Mustallamerellä on Venäjän laivaston tukikohtia. Yle Uutisgrafiikka

Yhdysvaltain 6. Laivaston vastuualuetta on Välimeri, Mustameri ja Itämeri.

Itämerellä Yhdysvaltain Arleigh Burke -luokan hävittäjiä on alkanut näkyä vähintään kerran vuodessa.

– Ei tämä ole välttämättä viesti minnekään päin. Olemme täällä operoimassa paikallisten kanssa, vastaa komentaja Tobin kysymykseen, onko heidän läsnäolonsa viesti Venäjälle.

USS Porter laiturissa Helsingissä. Ahti Kaario / Yle

Nuoret vastuussa sillalla

USS Porterilla on noin 300 hengen miehistö, joista reilu neljännes naisia. Aluksella oli viime syksyyn saakka naispuolinen päällikkö.

– Joukossa on kaikkia mahdollisia ammattilaisia: konemiehistä ja logistikoista tykkimiehiin, luutnantti Marino kertoo.

USS Porterin komentosiltaa. Päällikön tuoli on sininen oikeassa reunassa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Komentosillalla työskentelee hänen mukaansa myös nuorempia upseereita, joita koulutetaan merenkulkuun ja 9 000-tonnisen sotalaivan ohjaamiseen.

– On iso asia heidän urallaan, kun he pääsevät tasolle, jolla kapteeni luottaa laivan heidän käsiinsä ja tietää että keskellä yötäkin nuo 21–23-vuotiaat osaavat pitävät huolta siitä, että laiva on turvallinen kun muut nukkuvat.