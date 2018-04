Helsingin opetuksen verkossa on ollut laajoja ongelmia – syy toistaiseksi tuntematon

Helsingin kaupungin mukaan verkko-ongelmat on nyt saatu korjattua.

Joissakin Helsingin kaupungin kouluista on ollut ongelmia opetuksen omaan tietoverkkoon kirjautumisessa. Jotkut opettajat eivät ole päässeet sähköpostiin tai palvelimelle, jossa on heidän opetusmateriaalejaan.

Ylen saamien tietojen mukaan verkko-ongelma on vaikeuttanut joidenkin opettajien työtä merkittävästi. Esimerkiksi opetuksen verkossa olleiden diaesitysten näyttäminen opiskelijoille ei ole onnistunut. Ongelmia on ollut viime viikon loppupuolelta maanantaiaamuun saakka.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikön Soili Haapalan mukaan vika aiheutti laajoja ongelmia, mutta verkko on jo saatu toimimaan tänä aamuna. Vian syytä selvitetään vielä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan Liisa Pohjolaisen mukaan opetuksen verkolla on kaikkiaan noin 60 000 käyttäjää.

– Sitä käytetään kaupungin peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Pohjolainen ei osaa sanoa, missä kaikissa kouluissa ongelmia on ollut. Hänen mukaansa 15 käyttäjää on raportoinut ongelmasta. Se on kuitenkin mahdollista, että kaikki verkko-ongelmia kohdanneet eivät ole asiasta ilmoittaneet.

Pohjolaisen mukaan opetuksen verkko toimii yleensä hyvin.

– Syksyllä verkossa oli enemmän ongelmia, mutta nyt pitkään aikaan niitä ei ole ollut.

Myös oppilaat huomasivat viime viikolla koulun tietoverkko-ongelmat.

– Tietokoneet eivät toimineet ollenkaan. Kun me yritimme kirjautua omalla käyttäjällä, niin ei onnistunut. Teimme äidinkielen tunnilla esseetä ja kun emme pystyneet käyttämään tietokoneita, niin essee piti tehdä kotona loppuun, kertoo Kruununhaan yläasteen koulun kahdekasluokkalainen Onerva Reinola.

–Joo, netin kanssa oli tosi paljon ongelmia ja varsinkin töiden jakamisessa ihmisten kanssa. Oli pari esseetä ja sitten me teimme opetusvideoita. Minä tykkään tehdä sähköisesti, kun se on helpompaa, ei tarvitse kumittaa ja kirjoittaa niin paljon, komppaa saman koulun rinnakkaisluokkalainen Erin Norris.