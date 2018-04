Ajautuvatko Uudenmaan päiväkodit keskiviikkona kaaokseen? Tämän tiedämme varhaiskasvattajien ulosmarssista juuri nyt

Tänään maanantaina selvisi, että varhaiskasvatuksen ulosmarssi on laajentunut koskemaan koko Uuttamaata, aiemmin ilmoitetun pääkaupunkiseudun sijaan.

Ulosmarssi on edessä ylihuomenna keskiviikkona.

Kokosimme tähän juttuun tietoja siitä, mitä mielenilmaus tarkoittaa uusmaalaisten lasten vanhemmille ja mitä sillä tavoitellaan.

He ovat mukana mielenilmauksessa

Mielenilmaukseen osallistuu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn, Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäseniä.

Mukana ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin varhaiskasvattajat. He marssivat ulos työpaikoiltaan koko Uudenmaan alueella keskiviikkona kello 12–18.

– Täydellistä lukua ei ole olemassa, mutta voi sanoa, että osallistujamäärä on todella iso, kommentoi JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Ulos marssii niin hoitajia kuin lastentarhanopettajia. Puhutaanko siis jopa sadoista osallistujista?

– Isommistakin määristä voidaan puhua. Alue laajeni tänään eikä ihan tarkkaa lukua vielä ole, Niemi-Laine sanoo.

Varhaiskasvattajat osoittavat mieltään uutta varhaiskasvatuslakia vastaan. He kokoontuvat keskiviikkona Eduskuntatalon edessä. Linda Manner / Lehtikuva

Vanhempi – osa päiväkodeista saattaa sulkea ovensa

Pääkaupunkiseudulla kunnat ovat kertoneet varautuvansa mielenilmaisun vaikutuksiin päiväkodeissa.

Esimerkiksi Helsinki ja Vantaa ovat ilmoittaneet pyrkivänsä turvaamaan päivähoidon myös työtaistelun aikana. Vantaalla kaikki päiväkodit pyritään pitämään auki.

Espoossa tilannetta käydään läpi tiistaiaamuna ja huoltajille tiedotetaan siitä sen jälkeen.

Kauniaisten kaupunki puolestaan tiedottaa, että päiväkotien aukioloaikoja voidaan joutua rajoittamaan ja ryhmiä ja päiväkoteja yhdistämään.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan osa päiväkodeista voi joutua sulkemaan ovensa keskiviikkoiltapäiväksi ja päivähoitoa saatetaan keskittää tiettyihin päiväkoteihin. Lisää tietoa asiasta on luvattu kertoa huomenna tiistaina.

Päiväkoteja voi olla jopa kokonaan kiinni keskiviikkona. Mikko Savolainen / Yle

Uudenmaan liiton (siirryt toiseen palveluun) mukaan Uudellamaalla asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Miten montaa lasta ylihuominen mielenilmaus koskee?

Tarkkaa määrää ei ole tiedossa, mutta se on merkittävä, sanoo JHL:n Päivi Niemi-Laine.

Onko mahdollista, että päiväkoteja on jopa kokonaan kiinni, kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa?

– On se hyvin mahdollista. Mitä pienempi päiväkoti on, sen haavoittuvaisempi se on tässä tilanteessa.

Niemi-Laine toteaa, että on työnantajapuolen velvoite järjestää hoitopaikka hoidettavalle.

– Oma lapsenikin on päivähoidossa, ja tiedän, että vanhemmilta on kysytty tänään varautumissuunnitelmia.

Miksi varhaiskasvattajat osoittavat mieltään?

Varhaiskasvattajat kokoontuvat keskiviikkona Eduskuntatalon edessä kello 13–15. He osoittavat mieltään uutta varhaiskasvatuslakia vastaan.

JHL:n mielestä lakiesityksessä on suuria ongelmia. Yksi pulmakohdista on liiton mukaan se, että esityksessä lastentarhanopettajan kelpoisuutta rajoitettaisiin siten, että tulevaisuudessa ainoastaan yliopistokoulutetut opettajat olisivat kelpoisia tehtävään.

Tällä hetkellä lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua sekä yliopistosta että ammattikorkeakoulusta.

– Lapsen turvattu arki – se mitä se on ollut nyt moniammatillisena työnä – turmellaan koulutuspoliittisella näkemyksellä, Niemi-Laine sanoo.

Lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua nyt yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Emilia Malin / Yle

