Fimea hakee uutta ylijohtajaa – valittu saa itse päättää Helsingin ja Kuopion väliltä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hakee uutta ylijohtajaa. Fimean nykyisen ylijohtajan Sinikka Rajaniemen määräaikainen virka päättyy syyskuun lopussa ja hän jää eläkkeelle.

Hallitus päätti viime kesänä, että Fimean päätoimipaikka on Kuopiossa, mutta toimintaa on myös muilla paikkakunnilla eikä työntekijöitä pakkosiirretä. Viraston johto ei ole ollut halukas siirtymään Kuopioon, vaan se on valtaosin Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Markku Tervahaudan mukaan Fimean johto voi jatkossakin olla joko Kuopiossa tai Helsingissä, riippuen siitä miten tuleva ylijohtaja haluaa esikuntansa järjestää.