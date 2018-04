"Eihän lapsia voi yksin kotiin jättää, sitten vaan täytyy järjestellä" – Päiväkotien ulosmarssi voi vaikuttaa vanhempien työpäivään, mutta laki ei oikeuta poissaoloon

Huomenna keskiviikkona järjestetään lastentarhanopettajien ja -hoitajien poliittinen mielenilmaus hallituksen uutta varhaiskasvatuslakia vastaan.

Mielenilmaus vaikuttaa päiväkotien ja -ryhmien toimintaan, ja sitä kautta myös muille työnantajille työskentelevien pienten lasten vanhempien arkeen. Jos päiväkoteja tai niiden ryhmiä suljetaan, vanhemmat joutuvat miettimään vaihtoehtoisia hoitojärjestelyjä tai jäämään kotiin lasten kanssa.

Mielenilmaukseen osallistuu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn, Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäseniä.

Mukana ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin varhaiskasvattajat. He marssivat ulos työpaikoiltaan koko Uudenmaan alueella keskiviikkona kello 12–18.

EK: Työpaikoilla kannattaa käydä asiaa läpi

EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä muistuttaa, että poissaolo muilta työpaikoilta ilman työnantajan suostumusta on kuitenkin laiton.

– Tämä ei ole sen tyyppinen syy, joka muodostaisi laillisen syyn olla pois töistä, mutta vastaavan tyyppisissä tilanteissa olemme suositelleet, että työpaikoilla käytäisiin läpi tämä tilanne ja mietittäisiin, millä tavalla homma voidaan järjestää.

Äimälän mukaan joustoa saadaan esimerkiksi käyttämällä liukuvan työajan tunteja, etätyötä tai vuosilomapäiviä. Juridisesti työntekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta luvattomaan poissaoloon ja sellainen olisi palkaton.

– Siitä ei voi antaa yleistä ohjetta, seuraisiko siitä jotain muitakin seurauksia. Se riippuu tilanteesta kokonaisuudessaan, minkä tyyppinen työtehtävä on kyseessä ja kuinka kriittinen se on, mutta työnantajilla on varmasti enemmän ymmärrystä tämäntyyppiseen poissaoloon kuin johokin muuhun poissaoloon.

Ylen soittokierros HUSille, OP-ryhmälle, Helsingin kaupungille, Keskolle ja DNA:lle kuitenkin kertoo, että työpaikat eivät ainakaan näillä näkymin joudu tekemään suuria poikkeusjärjestelyjä huomisen ulosmarssin vuoksi.

Tilanne kuitenkin elää vielä tiistai-iltapäivän mittaan, joten vanhemmille voi tulla yllättäviäkin tilanteita eteen lastenhoidon suhteen.

Tarvittaessa työnantajat pystyvät joustamaan monin tavoin. Kaikki yhtiöt sanovat, että osassa työtehtävistä lapset on mahdollista ottaa mukaan töihin tai heidän kanssaan voi jäädä etänä kotiin.

DNA: Etätyö onnistuu helposti

DNA Oyj:n koko henkilöstöstä noin puolet eli 816 työntekijää työskentelee pääkaupunkiseudulla. Yhtiö tunnetaan joustavana työnantajana, koska se sai Väestöliiton perheystävällisen työpaikkatunnustuksen maaliskuussa ja helmikuussa se sijoittui Suomen parhaat työpaikat -listauksessa kakkoseksi suurten organisaatioiden sarjassa.

Henkilöstöjohtaja Marko Rissasen mukaan joustaminen on molemminpuolista sekä työntekijöiden että työnantajan osalta.

– Niin metsä vastaa kuin sille huutaa.

Rissasen mukaan yhtiö toimii hyvin tilanteissa, joissa osa henkilöstöstä on estynyt tulemaan työpaikale, koska etätyö on arkipäivää.

– Johtaminen perustuu siihen, että ihmisille annetaan vapautta ja vastuuta ja heihin luotetaan. He voivat työskennellä siellä missä itse katsovat parhaaksi ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa.

Helsingin kaupunki: Sijaisjärjestelyt voidaan ottaa käyttöön

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelee vajaat puolet kaupungin henkilöstöstä eli noin 15 000 ihmistä.

Toimialan henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikön Sari Kuoppamäen mukaan esimerkiksi hallinnon työtehtävät hoituvat etänä, mutta monissa hoito- ja sosiaalityön tehtävissä pitää olla minimimiehitys koko ajan.

– Esimiehet ovat tottuneet hoitamaan poikkesjärjestelyjä. Tämä on samantyyppinen tilanne kuin esimerkiksi influenssakausi, jolloin otetaan sijaisjärjestelyt käyttöön. Myös työvuoroja voidaan muuttaa, mutta toivotaan, että ihmiset pystyvät itse järjestämään lastenhoidon.

Kesko: Töitä voidaan järjestellä

Kesko työllistää noin 6 600 työntekijää Uudellamaalla. Jos K-kauppiaat lasketaan mukaan, on työntekijöitä noin 10 000, arvioi työsuhdejohtaja Petteri Huovinen.

– Tarvittaessa voidaan hyödyntää työaikaliukumia tai järjestellä töitä työyhteisön sisällä. Jos vanhemmilla on pakkotilanne, eikä muita ratkaisuja löydy, pyritään suhtautumaan joustavasti.

– Sinänsä huominen poliittinen mielenilmaus ei anna poissaoloperustetta meidän työntekijöillemme. Organisaatioissa pitää keskustella ja miettiä, miten voidaan joustaa, mutta mitään selkeää ylhäältäpäin tulevaa ohjetta tähän ei ole, Huovinen toteaa.

OP-ryhmä: Lomapäiviä voi käyttää

OP-ryhmällä on 4 500 työntekijää Uudellamaalla. Henkilöstöjohtaja Outi Taivaisen mukaan useissa työtehtävissä voi jäädä kotiin tekemään etätyötä, mutta kaikissa töissä, kuten asiakaspalvelussa se ei ole mahdollista. Myös tietoturvasyyt saattavat estää etätyön.

– Jos kumpikaan vanhempi ei pääse töihin, voi käyttää esimerkiksi lomapäiviä tai työaikajoustoja.

Tarvittaessa kollega tai sijainen hoitaa poissaolevan tehtäviä.

– Eihän lapsia voi yksin kotiin jättää. Sitten vaan täytyy järjestellä.

HUS: Työt jatkuvat normaalisti

HUS työllistää yli 24 000 ihmistä Uudellamaalla. Viestintäpäällikkö Paavo Holin mukaan toimisotehtävissä on mahdollista ottaa lapset vaikka mukaan töihin, mutta osastoilla ei.

Osastoilla ei kuitenkaan ole noussut esiin tarvetta erilaisiin työjärjestelyihin, Holi sanoo.

– Tästä voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että vanhemmat ovat pystyneet hoitamaan mahdolliset lastenhoitojärjestelyt. Työt jatkuvat normaalisti.