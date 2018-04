Varhaiskasvattajien huominen ulosmarssi sekoittaa arjen yli sadassa päiväkodissa pääkaupunkiseudulla – "Tilanne on varsin poikkeuksellinen"

Varhaiskasvattajien ulosmarssi vaikuttaa keskiviikkona useiden päiväkotien toimintaan pääkaupunkiseudun sekä Uudenmaan kunnissa.

Lastentarhanhoitajat ja sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat marssivat huomenna ulos työpaikoiltaan koko Uudenmaan alueella. Marssilla osoitetaan mieltä uutta varhaiskasvatuslakia vastaan.

Mielenilmaukseen osallistuu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn, Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäseniä.

Ulosmarssiin puolestaan eivät osallistu Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n ja Lastentarhanopettajaliiton jäsenet, joihin kuuluu lastentarhanopettajia.

Tiistaina on Uudenmaan kuntien varhaiskasvatuksissa ollut täysi tohina päällä. Keskiviikkoa on järjestelty kiivaasti ja tilanne on elänyt päivän aikana. Monesta kaupungista kerrotaan Ylelle, että täysin tilanne valkenee vasta aamulla.

Helsingissä toimintaa supistetaan noin 20 prosentissa toimipisteistä

Helsingissä mielenilmauksen vuoksi toimintaa joudutaan supistamaan ja keskittämään lähes jokaisella varhaiskasvatusalueella kello 12 lähtien. Tämä vaikuttaa päiväkotien, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja leikkipuistojen toimintaan.

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallaksen mukaan tiistaina iltapäivällä oli tiedossa, että toimintaa supistettaisiin noin viidesosassa Helsingin varhaiskasvatuksen toimipisteistä. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 70 toimipistettä.

Keskiviikon hoitosuunnitelmia on organisoitu henkilöstöltä ja perheiltä saadun tiedon avulla.

– Tänään on tehty kova työ lyhyessä ajassa. Nyt näyttää siltä, että hoito pystytään huomenna järjestämään niille perheille, jotka ovat ilmoittaneet ehdottomasti tarvitsevansa sitä, sanoo Järvenkallas.

Hänen mukaansa tilanne kuitenkin edelleen elää ja voi olla, että se vielä muuttuu keskiviikkoon mennessä. Joillakin alueilla hoito saatetaan järjestää toisessa toimipisteessä kuin normaalisti kun taas joissakin hoitopaikoista toimintaa voidaan jatkaa vielä kello 12 jälkeen, mutta ei koko toiminta-aikaa.

Kukin toimipiste on ilmoittanut toiminnan supistamisesta tiistaina iltapäivällä perheille. Perheet saavat lisätietoa lapsensa varhaiskasvatuspaikan esimieheltä.

Espoossa ja Vantaalla kussakin noin 40 yksikköä kiinni puolilta päivin

Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 800 henkilöä on osallistumassa mielenilmaukseen ja puolilta päivin suljetaan 39 päiväkotia, ryhmäperhepäiväkotia tai asukaspuistoa. Lisäksi kiinni ovat avoimet päiväkodit sekä kerhot.

Ruotsinkielisistä 26 päiväkodista suljetaan puolilta päivin yhdeksän. Vanhemmille asiasta tiedotettiin tiistaina, kertoo Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila.

Espoossa lapsimäärää joudutaan lisäksi rajaamaan noin 70 yksikössä.

– Jos lapsia tulee kuitenkin hoitoon enemmän, niin me olemme ilmoittaneet henkilökunnalle, että vaikka olisi lähdössä mielenilmaukseen, lapsia ei voi jättää heitteille, Mattila kertoo.

Myös Espoossa järjestelyihin voi vielä tulla muutoksia, joista ilmoitetaan huoltajille. Mattilan mukaan tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

– Oman urani aikana ei mitään vastaavanlaista ole tapahtunut. Tässä tarvitaan joustoa kaikin puolin, että saadaan lasten turvallisuus taattua, sehän se pääasia tässä on, Mattila sanoo.

Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 800 henkilöä on osallistumassa mielenilmaukseen. Emilia Malin / Yle

Suurin osa Vantaan päiväkodeista sulkee ovensa keskiviikkona tavallista aikaisemmin kello 12:n ja 17:n välillä. Jo puolen päivän aikaan toimintansa sulkee arviolta reilut 40 päiväkotia. Ilta- ja ympärivuorokautista hoitoa antavat kunnalliset päiväkodit palvelevat normaalisti.

– Kyllä tällä tulee olemaan näkyviä vaikutuksia Vantaalla. Meillä on huomenna useita eri variaatioita siinä, moneenko eri päivähoitoryhmät tarjoavat hoitoa, sanoo Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Arviolta noin 40 päiväkotia on avoinna normaalisti keskiviikkona. Vantaalla toimii yhteensä 120 kunnallista päiväkotia. Päiväkodit ovat tiedottaneet tänään tiistai-iltapäivän aikana asiakasperheilleen, miten varhaiskasvatuspalvelua pystytään tarjoamaan huomenna keskiviikkona.

Vaikutuksia päivähoitoon koko Uudellamaalla

Kauniaisissa oli tiistaina iltapäivällä tiedossa, että kolmestakymmenestä päiväkotiryhmästä alle viisi ryhmää rajoittaa aukioloaikoja keskiviikkona.

Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitolan mukaan kaikissa päiväkotiryhmissä tarjotaan varhaiskasvatusta aamupäivän kello 12 saakka, mutta sen jälkeen osa sulkee ovensa. Ryhmiä on myös jouduttu jonkin verran yhdistelemään.

– Olemme myös tarjonneet vanhemmille hyvitystä varhaiskasvatusmaksusta, mikäli lasta ei tuoda huomenna hoitoon lainkaan, sanoo Hiitola.

Kauniaisten tiedotteen mukaan aukiolojen rajaus ei koske niitä perheitä, joissa molemmat vanhemmat toimivat suojelutyössä kuten esimerkiksi palomiehen, sairaanhoitajan tai lääkärin työssä.

Uudenmaan pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa mielenilmaus sulkee kokonaisia päiväkoteja. Esimerkiksi Järvenpään vs varhaiskasvatusjohtaja Marju Niinisalo kertoo, että noin kaksi Järvenpään 20:stä varhaiskasvatuksen yksiköstä suljetaan puolilta päivin.

Keravalla mielenilmaus sulkee ainakin viisi kaupungin 19:sta päiväkodista ja Porvoossa kokonaan kiinni kaupungin päiväkodeista menee yhteensä seitsemän.

Lue myös:

Ajautuvatko Uudenmaan päiväkodit keskiviikkona kaaokseen? Tämän tiedämme varhaiskasvattajien ulosmarssista juuri nyt

Lastentarhanopettajia ja -hoitajia marssii ulos työpaikoiltaan koko Uudenmaan alueella, mielenilmaus ylihuomenna

Lastenhoitajat älähtävät: "Onko meidät täysin unohdettu?" – Varhaiskasvatuksen suurin ammattiryhmä kokee jääneensä varjoon