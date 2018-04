Herätys: Päiväkotien ulosmarssi sotkee arkea Uudellamaalla, Macronin ja Trumpin puolisot loistivat kilpaa juhlaillallisella, sadekuurot jatkuvat

Päiväkotien ulosmarssi sekoittaa arjen Uudellamaalla

Uudellamaalla osa päiväkotien henkilökunnasta marssii tänään ulos työpaikoiltaan vastalauseena uudelle varhaiskasvatuslaille. Pelkästään pääkaupunkiseudulla mielenilmaus sekoittaa arjen yli sadassa päiväkodissa. Tässä jutussa kerromme, mitä päivän kulusta juuri nyt tiedetään.

Dieselpelkokatkaisi vuosia jatkuneen kehityksen – Uusien autojen CO2-päästöt lähtivät nousuun EU-maissa

EU-maissa myytyjen uusien autojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat pienentyneet vuodesta 2010 alkaen 22 grammaa, mutta viime vuonna kehitys taittui. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010 EU-maissa myytiin viime vuonna enemmän bensiini- kuin dieselautoja.

Martti Kainulainen / Lehtikuva

Murhasta syytetty sukellusvenekeksijä Madsen saa tänään tuomionsa

Toimittaja Kim Wall kuoli Peter Madsenin sukellusveneen kyydissä viime elokuussa. Syyttäjän mukaan Madsen murhasi Wallin raa'alla tavalla. Madsenin mukaan kuolema oli onnettomuus. Yle keräsi yhteen, mitä tapauksesta nyt tiedetään.

Poliisin teknikot tutkivat alusta Kööpenhaminan satamassa, Tanskassa 13. elokuuta. Jens Noergaard Larsen / EPA

Macron ja Trump juhlaillallisella Valkoisessa talossa – presidenttien puolisot loistivat kilpaa

Yhdysvaltain ja Ranskan presidentit puolisoineen pääsivät juhlatunnelmaan Valkoisessa talossa, kun valtionpäämiesten tapaaminen Washingtonissa jatkui juhlaillallisen merkeissä. Lämminhenkiseltä vaikuttaneen neuvottelurupeaman jälkeen huomion veivät presidenttien puolisot. Aiemmin päivällä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat muun muassa Iranin ydinohjelmaan liittyvästä sopimuksesta.

Erik S. Lesser / EPA

Toronton yliajosta epäillyn motiivina mahdollisesti naisviha

Torontossa kymmenien ihmisten yli ajanutta miestä syytetään kymmenestä murhasta ja 13:sta murhan yrityksestä. Teon motiivit ovat toistaiseksi olleet hämärän peitossa, mutta teosta epäilty 25-vuotias Alex Minassian saattoi toimia vihasta naisia kohtaan.

Ihmiset toivat kukkia ja kynttilöitä surmapaikalle Torontossa. Geoff Robins / AFP

Sadekuuroja monin paikoin

Enimmäkseen on puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin tulee sadekuuroja, myös pieni ukkoskuurojen mahdollisuus on maan keskivaiheilla olemassa. Yleisimmin aurinko näyttäytyy länsirannikolla ja siellä sadekuurojenkin todennäköisyys on päivällä vähäisin. Lue lisää säätiedoista täältä.