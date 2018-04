Värikkäässä Pasilassa asuu kohta pikkukaupungin verran ihmisiä – Asukasyhdistys älähtää: Euroja riittää uuteen, mutta vanha uhkaa rapistua

Pasilan asukasmäärää ollaan jopa kolminkertaistamassa. Selvitimme, millainen "kakkoskeskusta" alueesta on tulossa.

Helsinki– Betoninen ja sokkeloinen. Vähän vaikeakulkuinen, sanoo lohjalainen Kirsi Vasala.

– Kivinen. Autoinen, jatkaa helsinkiläinen Johannes Laitila.

Muun muassa tällaisia vastauksia saa, kun pyytää ohikulkijoita luonnehtimaan ympäröivää kaupunkimaisemaa muutamalla sanalla.

Ollaan keskellä Helsingin Itä-Pasilaa. Kerrostalot tavoittelevat korkeuksia, ja jalkakäytävä on katettu kivillä. Puut ovat talven jälkeen vasta heräilemässä kevääseen.

Helsingin Itä-Pasila yläilmoista kuvattuna. Antti Kolppo / Yle

Ohikulkijoiden mielikuvat eivät vastaa tulevaisuuden Pasilaa, vakuuttaa Helsingin kaupunki.

Tulevaisuuden Pasila on värikäs ja urbaani, hieno ja vähän erilainen, kuvailee Pasilan alueen tiimipäällikkö, arkkitehti Dan Mollgren kaupunkiympäristön toimialalta.

Miten sellainen Pasila syntyy? Annetaan tiimipäällikkö Mollgrenin kertoa.

Pasilan asukasmäärä aiotaan jopa kolminkertaistaa

Helsingissä on meneillään valtava rakennusbuumi ja työmaita on nyt ympäri kaupunkia.

Pasilan merkitys tässä kokonaisuudessa on hyvin iso, Dan Mollgren sanoo. Työkoneet jylläävät jo nyt useammassa paikassa, ja alueen asukasmäärä aiotaan kaupungin mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa kolminkertaistaa 30 000:een vuoteen 2040 mennessä.

Sitä voisi verrata vaikkapa siihen, että Pasilaan muuttaisi seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana noin Heinolan verran ihmisiä.

Viime vuosina huomiota ovat saaneet etenkin kauppakeskus Triplan työmaa ja sen eteläpuolinen tornitaloalue.

Sen sijaan muista Keski-Pasilan ja Pohjois-Pasilan suunnitelmista on kirjoitettu mediassa vähemmän. Molemmista alueista on tulossa kuitenkin varsin suuria: Keski-Pasilan Ratapihakortteleihin on muuttamassa kolmetuhatta kaupunkilaista ja Pohjois-Pasilaan yli 12 000.

Pohjois- ja Keski-Pasilaan on tulossa tuhansia asukkaita. Lähde: Helsingin kaupunki. Yle Uutisgrafiikka

Keski-Pasilassa työmaat ovat jo käynnissä. Pohjoisessa ennakkovalmisteluja aletaan tehdä tämän vuoden lopulla.

Uusi Pasila muistuttaa ennemmin Helsingin kantakaupunkia kuin lähiörakentamista

Uusi Pasila on ennen kaikkea monimuotoinen, Mollgren sanoo.

– Se tulee olemaan värikäs ja urbaani. Tulee matalaa ja tulee korkeaa ja kaikkea siltä väliltä. Uudesta Pasilasta tulee varsin tiivis, mutta siinäkin löytyy vaihtelua.

Tiimipäällikkö ja arkkitehti Dan Mollgren. Antti Kolppo / Yle

Miten estetään se, että uudistuvasta Pasilasta ei tule uutta Itä-Pasilaa tai uutta Merihakaa?

– Meillä on ollut vahva fokus julkisen ulkotilan laadussa ja suunnittelussa. Reitit ovat jatkuvia ja puistot ovat oikeissa paikoissa. Löytyy kohtaamispaikkoja ja paikkoja, joissa istahtaa. On huomioitu monenlaiset käyttäjät. Luulen, että sillä tavalla syntyy hyvää kaupunkia, Mollgren vastaa kysymykseen.

Pohjois-Pasilassa on kolme laajaa osaa: Postipuisto, Eteläinen Postipuisto ja niiden välissä sijaitseva Postin lajittelukeskus.

Kumpaakin aluetta reunustaa Helsingin Keskuspuisto.

– Se tarjoaa jotain aika uniikkia siihen ympäristöön.

Pohjois-Pasilan Postipuisto. Havainnekuva. JKMM Arkkitehdit

Mollgren kuvailee Pohjois-Pasilaa korttelikaupungiksi. Se on tiiveydeltään lähempänä Helsingin kantakaupunkia kuin lähiötyyppistä kerrostalorakentamista.

– Ajatukset vievät pikemmin keskustaan kuin sen ulkopuolelle, Mollgren summaa.

– Minä näen asian niin, että Helsingin keskusta ennemminkin laajenee Pasilaan asti kuin että syntyy kilpaileva paikka, hän jatkaa.

Asukasyhdistys: Vanhassa Pasilassa moni paikka rempallaan – "Pienellä rahalla saisi paljon aikaan"

Pasilassa asukkaat suhtautuvat myönteisesti alueen kasvuun ja uudistukseen, sanoo kaupunginosayhdistyksen eli Pasila-seuran puheenjohtaja Heta Välimäki.

– Se tuo nykyisillekin asukkaille uusia palveluja ja lisää mahdollisuuksia.

Mutta:

– Keski-Pasilaan on kyllä panostettu paljon. Mutta kun kulkee vaikkapa Itä-Pasilassa, näkee, että moni paikka on rempallaan, eikä kaupungilla millään tahdo riittää ymmärrystä niiden korjaamiseen.

Pasila-seuran puheenjohtaja Heta Välimäki. Antti Kolppo / Yle

Välimäen mukaan asukkaat ovat huolissaan siitä, että rahaa riittää kyllä uudistuvaan Pasilaan, mutta vanha Pasila on jäänyt euroja vaille.

– Tuntuu, että jos todella halutaan luoda yhtenäinen kaupunginosa, niin silloin pitäisi pystyä huomioimaan, että jo olemassa olevat alueet eivät jää niin merkittävästi jälkeen kuin mitä nyt on käymässä. Täällä saisi pienellä rahalla paljon aikaan.

Dan Mollgren kertoo, että Helsingin tarkoitus on kehittää myös Itä- ja Länsi-Pasilaa. Niiden kehittämisperiaatteita aletaan hänen mukaansa pohtia myöhemmin tänä vuonna.

"Virastoaikojen ulkopuolella tämä alue kuolee ihan täysin"

Millaisen Pasilan tavalliset helsinkiläiset haluaisivat nähdä?

Helsinkiläinen Johannes Laitila. Antti Kolppo / Yle

Johannes Laitilan toive on, että kaupunginosa olisi nykyistä elävämpi.

– Tämä alue kuolee ihan täysin, kun mennään virastoaikojen ulkopuolelle.

Toisaalta joidenkin mielestä vanha Pasila on petrannut jo nyt.

– Käyn töissä Itä-Pasilassa, ja ennen minulla oli siitä negatiivisempi mielikuva. Nyt alue on siisti. Rakennuksia on uusittu ja paikkoja siistitty. Tämä on ihan miellyttävä paikka, kuuluu vantaalaisen Merja Erkinheimon arvio.

Lue myös:

Pasilan historialliset veturitallit etsivät tulevaisuuttaan tornitalojen varjossa

Milloin Helsinki on valmis? Animaatio näyttää minne kaupunkia rakennetaan

Yle vertaili Helsingin jättiurakoita: Miljardilla saa kauppakeskuksen ja 8 tornitaloa – ja 200 litraa kahvia päivässä

Näin Helsinki muuttuu – menossa valtava rakennusbuumi