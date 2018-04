Jared Leto sukelsi syvälle Amerikkaan: Elämme epävarmuuden, muutosten ja mahdollisuuksien aikaa

Thirty Seconds To Mars -yhtyettä luotsaavan näyttelijä-muusikon mielestä nyt on aika taistella niiden asioiden puolesta, joihin uskoo.

Jared Leto ei näytä Hollywood-tähdeltä istuessaan helsinkiläisessä hotellihuoneessa. Hänellä on tuuheasti rehottava parta ja California-tekstillä varustetun lippiksen alta hapsottavat hiukset.

Leto näyttää enemmän laitapuolen kulkijalta kuin Oscar-palkitulta näyttelijältä.

Mutta tämä onkin Jared Leton rock-look. Hän on kiertueella luotsaamansa Thirty Seconds To Mars -yhtyeen kanssa. Vain pari viikkoa aiemmin on julkaistu bändin viides albumi America.

– Levy on tutkimusmatka siihen, mitä Yhdysvallat on poliittisesti ja kulttuurisesti, Leto kertoo.

Bändi on kehittänyt levyn ympärille suuremman Yhdysvaltojen nykytilaa luotaavan projektin, jossa Leton resuinen habitus on ollut eduksi.

Jared Leto ja Matthew McConaughey Dallas Buyers Club -elokuvassa. Leto voitti roolistaan parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon. Voltage Pictures

Amerikan monet kasvot

Maahanmuuttajia, aseita, protesteja, Kardashianin julkkisperhe ja presidentti Donald Trump. Thirty Seconds To Marsin Walk on Water -kappaleen musiikkivideolla (siirryt toiseen palveluun) vilisee asioita, jotka kuvastavat tämän päivän amerikkalaista yhteiskuntaa.

Yhtye kuvasi kotimaansa elämää Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivänä viime vuoden heinäkuussa jokaisessa osavaltiossa. Videoita pyydettiin myös ihmisiltä itseltään ja niitä tuli tuhansittain.

Musiikkivideon lisäksi materiaalista julkaistaan Jared Leton ohjaama dokumentti A Day in the Life of America eli päivä elämää Amerikassa.

Jared Leto markkinoi Thirty Seconds To Marsin uutta levyä matkaamalla läpi Yhdysvaltojen. Huhtikuun alussa hän oli rallitapahtumassa Texasissa. Chris Graythen / AFP

Leto sukelsi siihen syvälle myös henkilökohtaisesti markkinoidessaan keväällä yhtyeen tulevaa albumia. Hän liftasi läpi Yhdysvaltojen New Yorkista Los Angelesiin ja tapasi tavallisia amerikkalaisia.

Risupartaisena Leton oli helpompi lähestyä ihmisiä kuin siloposkisena Hollywood-tähtenä.

– Oli yllättävää, kuinka epävarmoja ihmiset olivat tulevaisuudestaan. Samalla he olivat hyvin optimistisia siitä, että asiat tulevat vielä muuttumaan paremmiksi.

Leto sanoo, ettei hänen projektinsa ole pelkästään poliittinen. Se on myös sosiologinen ja henkilökohtainen tutkielma hänen kotimaastaan.

Hän on ylipäätään huolissaan maailmanmenosta.

– Yhdysvallat ei ole siinä erityisasemassa. Me kaikki pohdimme isoja kysymyksiä, kuten minkälaisessa maailmassa haluamme elää ja millaisen tulevaisuuden haluamme itsellemme ja toisillemme. Suomalaiset ovat varmasti hyvin samanlaisia.

Jared Leto toivoo, että synkkyydestä huolimatta ihmiset näkisivät tämän ajan mahdollisena muutokselle.

– Elämme hyvin mielenkiintoisia, myrskyisiä ja epävarmoja aikoja, joihin liittyy paljon konflikteja. Tämä on myös muutoksen ja mahdollisuuksien aikaa. Nyt on aika taistella asioiden puolesta, joihin uskoo.

Leto pyörittelee vastauksissaan isoja teemoja epävarmuudesta ja mahdollisuuksista. Silti häneltä ei saa selkeää vastausta siihen, minkälaista muutosta maailmassa tarvitaan.

"Saimme Suomesta itseluottamusta"

Jared Letosta ei uskoisi, että hän on 46-vuotias. Hän on erittäin hoikka, eikä kasvoissa näy ryppyjä. Nuorekkaan ulkonäön salaisuus voi olla se, että hän on ollut jo vuosia vegaani. Leto ei myöskään käytä alkoholia tai muita päihteitä.

Nyt silmien alla on tummat varjot. Hän on saapunut bändin kanssa Helsinkiin suoraan Oslosta ja unet ovat jääneet edellisyönä vähiin. Maaliskuun alussa alkanutta Euroopan-kiertuetta on takana parikymmentä keikkaa.

Tahti on kiivas ja artisti on selkeästi väsynyt.

Silti maailmantähti jaksaa haastattelun aikana hehkuttaa Suomea useaan otteeseen ennen keskiviikon Helsingin-keikkaa. Hän kehuu muun muassa suomalaista luontoa ja hyvää ruokaa.

Parikymmentä vuotta sitten perustetulle Thirty Seconds To Marsille Suomi on ollut tärkeä paikka.

– Helsinki oli uramme alussa ensimmäisiä paikkoja, jossa saimme soittaa isolla areenalla. Se antoi meille paljon itseluottamusta. Olemme siitä hyvin kiitollisia suomalaisille.

Jared Leton veli Shannon perusti Thirty Seconds To Mars -yhtyeen vuonna 1998. Bändi nousi kansainväliseen menestykseen 2000-luvun alussa. Kuvassa Jared Leto esiintyy Lissabonissa vuonna 2013. Tiago Petinga / EPA

Jared Leto on välillä kiireinen elokuvien kuvausten takia. Sen takia Thirty Seconds To Marsin levyjä syntyy harvakseltaan. America-albumin ja edellisen levyn välillä ehti kulua viisi vuotta.

Muusikkona Leto sanoo inspiroituvansa kokeellisista bändeistä kuten Led Zeppelin ja Pink Floyd.

– Haluan rikkoa rajoja jatkossakin ja tehdä monia tyylilajeja yhdistävää musiikkia. Haluan jatkaa kiertueiden tekemistä ja tulla takaisin Helsinkiin. Harmi, että teemme albumeja niin hitaasti. Meidän pitäisi tulla tänne useammin.